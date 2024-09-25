Тур: 10. Стадион: Анжи-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Махачкала
Динамо Москва
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0.11
|Шумахов Идар
|1
|0.11
|Гаджиев Абакар
|1
|0.11
|Магомедов Ражаб
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|4
|0.44
|Нгамалё Муми
|2
|0.22
|Гладышев Ярослав
|2
|0.22
|Гагнидзе Лука
|2
|0.22
|Бителло
|1
|0.11
|Маухуб Эль-Мехди
|1 (1)
|0.11
|Макаров Денис
|1
|0.11
|Лепский Иван
|1
|0.11
|Майсторович Милан
|1
|0.11
|Карраскаль Хорхе
|1 (1)
|0.11
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Чавес Луис
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|1
|2
|Сундуков Темиркан
|3
|0
|Юсупов Залимхан
|2
|0
|Зинович Кирилл
|2
|0
|Гаджиев Абакар
|2
|0
|Мрезиг Хуссем
|0
|1
|Кагермазов Сослан
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Табидзе Джемал
|1
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0
|Сандрачук Александр
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Пальцев Валентин
|1
|0
|Касинтура Эгаш
|1
|0
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даса Элазар
|3
|0
|Фомин Даниил
|1
|1
|Маухуб Эль-Мехди
|1
|1
|Фернандес Роберто
|2
|0
|Лунёв Андрей
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Нгамалё Муми
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Бителло
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Динамо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
11
Динамо Махачкала
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Динамо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
14
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
2
11
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
100%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
16
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
67%
1
6%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
33%
4
25%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2
Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Динамо Москва
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 2
|23
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|22 - 13
|21
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|4 - 7
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 17
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 15
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (5)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|4
|Оренбург
|Башич Иван
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Динамо Москва
Исход игры
Динамо Махачкала
8.2% (4)
Ничья
22.4% (11)
Динамо Москва
69.4% (34)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (26)
Меньше
38.1% (16)
Обе команды забьют
Да
80.95% (34)
Нет
19.05% (8)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
44.9% (22)
1:1 Ничья
18.4% (9)
0:2 Динамо Москва
8.2% (4)
0:1 Динамо Москва
6.1% (3)
2:2 Ничья
4.1% (2)
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