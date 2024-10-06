Неплохую атаку разогнали "Химки", однако Бакаев с правого фланга исполнил крайне неудачную подачу.

Виктор Са ворвался в штрафную гостей с левого края и навесил на дальнюю штангу - Терехов выбил мяч на угловой.

После навеса Оласы с углового Кордоба поборолся за верховой мяч, а вот партнерам не удалось завершить момент ударом.

Батчи попытался пробить из-за пределов штрафной, мяч срикошетил от ноги Фернандеса в ближний угол, но Кокарев справился.

Диего Коста и Заболотный столкнулись головами в верховой борьбе, врачи обеих команд на поле.

Перематывают голову Заболотному, тот продолжит игру с отличительным бинтом. Диего Коста пострадал меньше.

Бакаев с углового исполнил подачу на ближнюю штангу, однако "Краснодар" с угрозой справился.

16' Пока ничего опасного на поле не происходит, быстрого гола краснодарцам оформить не удается.

14' Фаринья и Кордоба продолжают кусаться, учитывая характер форварда "Краснодара" и карточку защитника "Химок", это может стать ключевым противостоянием.

13' Позиционная атака хозяев завершается отмашкой лайнсмена, в офсайд забрался Кордоба.

12' Угловой с правого фланга исполнил Бакаев, однако мяч прилетел точно в руки Агкацеву.

11' Напомним, что "Химки" одержали всего одну победу в начале сезона, находится команда Франка Артиги в зоне стыковых матчей.

9' Штрафной "Краснодар" разыграл не слишком продуктивно, плотность в обороне "Химок" сказалась.

8' Фаринья получает желтую карточку за срыв атаки, которую по центру разгонял Сперцян.