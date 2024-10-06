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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Краснодар
0:0
Первый тайм: 27'
Химки
0'
8' Желтая карточка
Фаринья Эдгардо

Ход матча

8'
 
Фаринья Эдгардо
Прогнозы 136
Краснодар 91.9% (125)
X 5.1% (7)
Химки 2.9% (4)
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Краснодар
Ничья
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1
Агкацев
Станислав
98
Петров
Сергей
3
Тормена
Витор
4
Коста
Диего
15
Олаcа
Лукас
53
Черников
Александр
6
Кевин
Пина
11
Батчи
Жоау
10
Сперцян
Эдуард
7
Виктор
Са
9
Кордоба
Джон
87
Кокарев
Никита
72
Фернандес
Даниэль
II
24
Фаринья
Эдгардо
25
Филин
Александр
13
Терехов
Сергей
18
Бакаев
Зелимхан
10
Абдуллахи
Квари
80
Хосонов
Хетаг
22
Мехия
Роберт
91
Заболотный
Антон
77
Корредера
Алекс
Краснодар
4-2-3-1
Химки
4-4-2

История личных встреч

Краснодар
Химки

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:0
ПЛ
0:6
К
4:1
ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
7:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

3
1.83

Среднее время на гол

30
49

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.91
1.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
58

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 5 (1) 0.45
Кордоба Джон 4 0.36
Виктор Са 2 0.18
Кобнан Мозес 2 0.18
Кривцов Никита 2 0.18
Батчи Жоау 1 0.09
Смолов Фёдор 1 0.09
Тормена Витор 1 0.09
Олаcа Лукас 0 0
Кевин Пина 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 2 0.18
Фаринья Эдгардо 2 0.18
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.09
Мирзов Резиуан 1 0.09
Хосонов Хетаг 1 0.09
Магомедов Бутта 1 0.09
Руденко Александр Александрович 1 0.09
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 3 0
Мусаев Мурад 3 0
Виктор Са 3 0
Кордоба Джон 1 1
Олаcа Лукас 2 0
Гонсалес Джованни 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Черников Александр 1 0
Тормена Витор 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Кевин Пина 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 6 0
Анджелкович Неманья 3 0
Заболотный Антон 2 0
Мирзов Резиуан 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Терехов Сергей 1 0
Голубович Петар 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Фернандес Даниэль II 1 0
Садыгов Илья 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
3
Краснодар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

10
2
Краснодар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Химки
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
6
75%
2
33%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
8
44%
3
33%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
40%
5
31%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
5
31%
61-75
1
20%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0
Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0
Химки
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5
Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0

Результаты матчей

Краснодар
Химки

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
6
4
1.5
2
8
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 11 9 0 2 26 - 14 27
2.
Зенит
 Заявка 11 8 2 1 23 - 4 26
3.
Краснодар
 0:0 Заявка 11 7 4 0 18 - 5 25
4.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 11 6 2 3 20 - 6 20
5.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 11 6 2 3 18 - 11 20
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 4 2 17 - 9 19
7.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Акрон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
9.
Ростов
 Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 11 - 21 11
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 2 5 4 5 - 9 11
13.
Химки
 0:0 Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
14.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
15.
Факел
 Заявка 11 1 4 6 5 - 18 7
16.
Ахмат
 Заявка 11 0 6 5 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
2.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
3.
Краснодар
 0:0 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 6 4 0 2 11 - 6 12
6.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Химки
 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
11.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Ростов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
15.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Спартак Москва Денисов Даниил 5
Оренбург Башич Иван 5
Химки Фаринья Эдгардо 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    25'
    Бакаев с углового исполнил подачу на ближнюю штангу, однако "Краснодар" с угрозой справился.
  • 24'
    Перематывают голову Заболотному, тот продолжит игру с отличительным бинтом. Диего Коста пострадал меньше.
  • Травма, повреждение
    22'
    Диего Коста и Заболотный столкнулись головами в верховой борьбе, врачи обеих команд на поле.
  • 21'
    Батчи попытался пробить из-за пределов штрафной, мяч срикошетил от ноги Фернандеса в ближний угол, но Кокарев справился.
  • Угловой
    20'
    После навеса Оласы с углового Кордоба поборолся за верховой мяч, а вот партнерам не удалось завершить момент ударом.
  • 19'
    Виктор Са ворвался в штрафную гостей с левого края и навесил на дальнюю штангу - Терехов выбил мяч на угловой.
  • 18'
    Неплохую атаку разогнали "Химки", однако Бакаев с правого фланга исполнил крайне неудачную подачу.
  • 16'
    Пока ничего опасного на поле не происходит, быстрого гола краснодарцам оформить не удается.
  • 14'
    Фаринья и Кордоба продолжают кусаться, учитывая характер форварда "Краснодара" и карточку защитника "Химок", это может стать ключевым противостоянием.
  • Офсайд
    13'
    Позиционная атака хозяев завершается отмашкой лайнсмена, в офсайд забрался Кордоба.
  • Угловой
    12'
    Угловой с правого фланга исполнил Бакаев, однако мяч прилетел точно в руки Агкацеву.
  • 11'
    Напомним, что "Химки" одержали всего одну победу в начале сезона, находится команда Франка Артиги в зоне стыковых матчей.
  • 9'
    Штрафной "Краснодар" разыграл не слишком продуктивно, плотность в обороне "Химок" сказалась.
  • Желтая карточка
    8'
    Фаринья получает желтую карточку за срыв атаки, которую по центру разгонял Сперцян.
  • 6'
    Виктор Са вошел в штрафную гостей с правого края и пробил в дальний угол, но в створ не попал.
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    • Травма, повреждение
      4'
      Фаринья грубовато сыграл в центре поля против Виктора Са, помощь врачей требуется игроку "Краснодара".
    • 3'
      Напомним, что "Краснодар" в прошлом туре добился седьмой победы кряду, обыграв "Зенит" и возглавив турнирную таблицу. Правда, питерцы и "Локомотив" свои матчи в этом туре уже выиграли.
    • 2'
      Первый угловой в матче заработали хозяева поля, однако с подачей Сперцяна оборона гостей справилась.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 8'
      Фаринья Эдгардо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Химки

    Исход игры
    Краснодар
    92.8% (129)
    Ничья
    4.3% (6)
    Химки
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.27% (41)
    Меньше
    62.73% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    21.82% (24)
    Нет
    78.18% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    41.7% (58)
    3:0 Краснодар
    10.8% (15)
    2:1 Краснодар
    10.1% (14)
    1:0 Краснодар
    7.2% (10)
    3:1 Краснодар
    5% (7)
    4:0 Краснодар
    1.4% (2)
    4:1 Краснодар
    1.4% (2)
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