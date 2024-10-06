Тур: 11. Стадион: Краснодар.
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
15
Олаcа
Лукас
11
Батчи
Жоау
22
Мехия
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Батчи ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
-
19 Смолов ФёдорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мехия РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артига Франк
История личных встреч
Краснодар
Химки
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
3
1.83
Среднее время на гол
30
49
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.91
1.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
47
58
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|5 (1)
|0.45
|Кордоба Джон
|4
|0.36
|Виктор Са
|2
|0.18
|Кобнан Мозес
|2
|0.18
|Кривцов Никита
|2
|0.18
|Батчи Жоау
|1
|0.09
|Смолов Фёдор
|1
|0.09
|Тормена Витор
|1
|0.09
|Олаcа Лукас
|0
|0
|Кевин Пина
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|2
|0.18
|Фаринья Эдгардо
|2
|0.18
|Вера Лукас Габриэль
|1 (1)
|0.09
|Мирзов Резиуан
|1
|0.09
|Хосонов Хетаг
|1
|0.09
|Магомедов Бутта
|1
|0.09
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.09
|Терехов Сергей
|0
|0
|Фернандес Даниэль II
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|3
|0
|Мусаев Мурад
|3
|0
|Виктор Са
|3
|0
|Кордоба Джон
|1
|1
|Олаcа Лукас
|2
|0
|Гонсалес Джованни
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Черников Александр
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Кевин Пина
|1
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаринья Эдгардо
|6
|0
|Анджелкович Неманья
|3
|0
|Заболотный Антон
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Гогуа Седрик
|0
|1
|Магомедов Бутта
|0
|1
|Терехов Сергей
|1
|0
|Голубович Петар
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Фернандес Даниэль II
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
3
Краснодар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
10
2
Краснодар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Химки
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
6
75%
2
33%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
8
44%
3
33%
76-90
Пропущено
5
16
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
40%
5
31%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
5
31%
61-75
1
20%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0
Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0
Химки
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5
Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0
Результаты матчей
Краснодар
Химки
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
23
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
64
28
28
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|26 - 14
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 4
|26
|3.
|0:0 Заявка
|11
|7
|4
|0
|18 - 5
|25
|4.
|1:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 6
|20
|5.
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 11
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|5 - 9
|11
|13.
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 18
|7
|16.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|3.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|0:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 6
|12
|6.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Спартак Москва
|Барко Эсекьель
|5 (5)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|5
|Оренбург
|Башич Иван
|5
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Химки
Исход игры
Краснодар
92.8% (129)
Ничья
4.3% (6)
Химки
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.27% (41)
Меньше
62.73% (69)
Обе команды забьют
Да
21.82% (24)
Нет
78.18% (86)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
41.7% (58)
3:0 Краснодар
10.8% (15)
2:1 Краснодар
10.1% (14)
1:0 Краснодар
7.2% (10)
3:1 Краснодар
5% (7)
4:0 Краснодар
1.4% (2)
4:1 Краснодар
1.4% (2)
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