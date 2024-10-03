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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Химки
Прогнозы 51
Краснодар 90.2% (46)
X 3.9% (2)
Химки 5.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
Ничья
Химки
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История личных встреч

Краснодар
Химки

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:0
ПЛ
0:6
К
4:1
ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
7:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

3
1.83

Среднее время на гол

30
49

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.91
1.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
58

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 5 (1) 0.5
Кордоба Джон 4 0.4
Виктор Са 2 0.2
Кобнан Мозес 2 0.2
Кривцов Никита 2 0.2
Батчи Жоау 1 0.1
Смолов Фёдор 1 0.1
Тормена Витор 1 0.1
Олаcа Лукас 0 0
Кевин Пина 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 2 0.2
Фаринья Эдгардо 2 0.2
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.1
Мирзов Резиуан 1 0.1
Хосонов Хетаг 1 0.1
Магомедов Бутта 1 0.1
Руденко Александр Александрович 1 0.1
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 3 0
Мусаев Мурад 3 0
Виктор Са 3 0
Кордоба Джон 1 1
Олаcа Лукас 2 0
Гонсалес Джованни 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Черников Александр 1 0
Тормена Витор 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Кевин Пина 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 5 0
Анджелкович Неманья 3 0
Заболотный Антон 2 0
Мирзов Резиуан 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Терехов Сергей 1 0
Голубович Петар 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Фернандес Даниэль II 1 0
Садыгов Илья 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Химки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
3
Краснодар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

10
2
Краснодар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Химки
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
6
75%
2
33%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
8
44%
3
33%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
40%
5
31%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
5
31%
61-75
1
20%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0
Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0
Химки
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5
Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0

Результаты матчей

Краснодар
Химки

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
6
4
1.5
2
8
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
2.
Локомотив Москва
 Заявка 10 8 0 2 25 - 14 24
3.
Зенит
 Заявка 10 7 2 1 22 - 4 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 6 2 2 18 - 10 20
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 5 2 3 19 - 6 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
8.
Ростов
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
9.
Акрон
 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Пари НН
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 2 4 4 4 - 8 10
13.
Химки
 Заявка 10 1 5 4 9 - 16 8
14.
Оренбург
 Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
15.
Факел
 Заявка 10 1 3 6 4 - 17 6
16.
Ахмат
 Заявка 10 0 6 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 8 12
4.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
5.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 5 1 3 1 1 - 2 6
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8.
Пари НН
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (4)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Оренбург Башич Иван 5
Химки Фаринья Эдгардо 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Квеквескири Ираклий 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 51
    Краснодар 90.2% (46)
    X 3.9% (2)
    Химки 5.9% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Химки
    5.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар - Химки

    Исход игры
    Краснодар
    90.2% (46)
    Ничья
    3.9% (2)
    Химки
    5.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (18)
    Меньше
    56.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    26.83% (11)
    Нет
    73.17% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    39.2% (20)
    2:1 Краснодар
    15.7% (8)
    3:0 Краснодар
    13.7% (7)
    1:0 Краснодар
    5.9% (3)
    3:1 Краснодар
    3.9% (2)
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