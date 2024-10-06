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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче 11-го тура РПЛ сыграют «Динамо» и ЦСКА. Встреча состоится в Москве, на стадионе «ВТБ Арена».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!