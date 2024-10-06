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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Локомотив Москва
0:0
Перерыв
Крылья Советов
0'

Ход матча

35'
 
Рассказов Николай
Бейл Гленн
Прогнозы 133
Локомотив Москва 91.7% (122)
X 3% (4)
Крылья Советов 5.3% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Локомотив Москва
Ничья
Крылья Советов
4.60
4.80
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22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
5
Ньямси
Жерзино
23
Монтес
Сесар
45
Сильянов
Александр
93
Карпукас
Артём
6
Баринов
Дмитрий
77
Самошников
Илья
83
Батраков
Алексей
9
Пиняев
Сергей
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
4
Солдатенков
Александр
24
Евгеньев
Роман
3
Галдамес
Томас
22
Костанца
Фернандо
6
Бабкин
Сергей
10
Гарре
Бенхамин
19
Олейников
Иван
11
Ежов
Роман
13
Сергеев
Иван
Локомотив Москва
4-2-3-1
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

Локомотив Москва
Крылья Советов

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

30 матчей

53.3%
36.7%
10%
16 побед 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.3%
63.3%
13.4%
7 побед 19 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:2
ПЛ
0:3
К
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.6
1.47

Среднее время на гол

56
61

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1
0.53

Среднее время на гол

90
168

Всего голов

39
30

Голов в среднем за матч

1.3
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

69
90

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 7 0.64
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.45
Самошников Илья 4 0.36
Ньямси Жерзино 3 0.27
Тикнизян Наир 2 0.18
Сарвели Владислав 1 0.09
Пиняев Сергей 1 0.09
Раков Вадим 1 0.09
Морозов Евгений 1 0.09
Баринов Дмитрий 0 0
Карпукас Артём 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Митай Марио 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орозко Франко 3 0.27
Галдамес Томас 2 0.18
Костанца Фернандо 1 0.09
Олейников Иван 1 0.09
Ороз Алоис 1 0.09
Гарре Бенхамин 1 (1) 0.09
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раков Вадим 3 0
Батраков Алексей 3 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Самошников Илья 2 0
Сильянов Александр 2 0
Морозов Евгений 2 0
Карпукас Артём 2 0
Лантратов Илья 1 0
Баринов Дмитрий 1 0
Ненахов Максим 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 3 0
Костанца Фернандо 3 0
Евгеньев Роман 1 1
Витюгов Максим 2 0
Галдамес Томас 2 0
Дмитриев Игорь 2 0
Бейл Гленн 1 0
Рассказов Николай 1 0
Олейников Иван 1 0
Ежов Роман 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Ороз Алоис 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Попов Павел 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Крылья Советов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1
Локомотив Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

13
5
Локомотив Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Крылья Советов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

11
3
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
67%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
5
36%
3
43%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

25
10
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
3
30%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
3
12%
3
30%
61-75
6
24%
4
40%
76-90

Пропущено

14
13
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5
Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1
Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Крылья Советов

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
1
1.5
2
4
3
2
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
3
2
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
7
3
1.5
3
7
6
4
2.5
1
9
2
8
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 8 2 1 23 - 4 26
2.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 11 8 1 2 25 - 14 25
3.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 6 2 2 18 - 10 20
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 4 2 17 - 9 19
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 5 2 3 19 - 6 17
7.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Акрон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
9.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 14 12
10.
Ростов
 Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
11.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 11 - 21 11
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 2 5 4 5 - 9 11
13.
Химки
 Заявка 10 1 5 4 9 - 16 8
14.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
15.
Факел
 Заявка 11 1 4 6 5 - 18 7
16.
Ахмат
 Заявка 11 0 6 5 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
4.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
13.
Ростов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
15.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (5)
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Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Спартак Москва Денисов Даниил 5
Оренбург Башич Иван 5
Химки Фаринья Эдгардо 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Толчея в штрафной самарского клуба так и не приводит к акцентированному удару, хотя пытался пробить Воробьёв.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Артём Чистяков к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Пока Воробьёв в игре, но до конца тайма остается немного времени, вероятно, замена состоится уже в перерыве, чтобы не тратить слот уже сейчас.
  • Травма, повреждение
    43'
    Есть проблемы со здоровьем у Воробьёва, врачи "Локомотива" на поле.
  • Угловой
    42'
    Из углового "Локомотива" родилась контратака "Крыльев", однако Олейников передержал мяч.
  • Опасный момент
    41'
    Самошников сместился с правого фланга и пробил с рикошетом в ближний угол, но Ломаев выручил свою команду!
  • 39'
    А вот сейчас Солдатенков удачно отработал против Карпукаса, откатив мяч на Ломаева, который вынес его подальше.
  • Опасный момент
    38'
    После прострела Самошникова ошибся с выносом мяча Солдатенков, Батраков подхватил снаряд, но с левой не попал в открытый дальний угол!
  • Угловой
    36'
    Теперь уже угловой исполнили самарцы, но верх снимает пара центральных защитников "Локомотива".
  • Угловой
    35'
    Угловой с левого фланга исполнил Батраков, однако Ломаев спокойно забрал мяч на выходе.
  • Замена
    35'
    Николай Рассказов выходит на поле вместо Гленна Бейла.
  • 34'
    Самошников ворвался в штрафную гостей с левого края и прострелил во вратарскую, но гости выбили мяч на угловой.
  • Травма, повреждение
    32'
    Бейл на рывке надорвал заднюю поверхность бедра, нужна замена легионеру самарского клуба.
  • Угловой
    30'
    После розыгрыша углового Бейл навесил в штрафную с правого фланга, однако Ньямси выиграл верх в своей штрафной.
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    • Опасный момент
      29'
      Бейл получил мяч на правом краю штрафной от Бабкина и пальнул в ближний угол, но Лантратов спас свои ворота!
    • 28'
      Еще один аут с правого фланга исполнил Самошников, Батраков скинул мяч на дальнюю штангу, однако там партнеров не оказалось.
    • 27'
      Сильянов с левого фланга исполнил не самый расчётливый навес, Гальдамес спокойно пропустил мяч за лицевую.
    • 25'
      Миновали команды экватор первой половины встречи, пока достаточно живой футбол, "Крылья" смотрятся не хуже фаворита.
    • 23'
      Пиняев вошел в штрафную гостей с левого края и оказался на газоне после контакта с Бейлом, но никакого пенальти нет.
    • 22'
      Баринов завершает атаку "Локомотива" ударом из-за пределов штрафной - мяч проходит мимо створа.
    • Опасный момент
      20'
      Классная комбинация на правом фланге прошла у самарцев, Олейников после прострела Костанцы пробил в противоход Лантратову, но голкипер перевел мяч в перекладину!
    • Угловой
      18'
      Угловой самарцам не слишком удался, вторым темпом Сергеев пытался пробить слёта, но Ньямси накрыл Ивана.
    • Угловой
      17'
      После навеса Батракова из углового один из игроков "Локо" направлял мяч в створ, но защитники "Крыльев" обстановку разрядили.
    • 16'
      Самошников попытался пройти Гальдамеса на правом фланге, но чилиец в подкате выбил мяч на угловой.
    • 15'
      Штрафной с правого полуфланга исполнил Батраков, однако Гальдамес выиграл верховую борьбу.
    • 13'
      Самошников бросил мяч в штрафную гостей, однако верховую борьбу самарцы оставили за собой. Через несколько секунд Илья повторил упражнение, Ньямси скидывал мяч назад, но удара не случилось.
    • 12'
      Самошников неплохо прокинул мяч на фланге мимо Гальдамеса, однако Ежов подстраховал чилийца. Но аут заработали хозяева, это оружие.
    • Опасный момент
      11'
      Олейников вошел в штрафную хозяев с левого края и навесил на линию вратарской, а Сергеев плечом направил мяч над перекладиной!
    • 9'
      После навеса Батракова со штрафного мяч пришел на дальний угол вратарской, а Сильянов, опередив Бабкина, в створ ворот не попал.
    • Фол, нарушение
      8'
      Карпукас зарабатывает штрафной неподалеку от левого угла штрафной, правила нарушил Бабкин.
    • 7'
      Четыре последних очных матча в РПЛ команды завершили вничью - трижды со счётом 1:1, а последняя игра в ноябре прошлого года в Самаре завершилась со счётом 3:3.
    • 6'
      Ненахов с правого фланга исполнил чересчур сильную подачу в штрафную, Пиняев догнал мяч уже у самой левой бровки.
    • 5'
      "Крылья Советов" кубковый поход провалили, но на неделе набрали-таки первые очки. Причем к перерыву в игре с Махачкалой было 3:0 в пользу самарцев, но всё закончилось серией пенальти.
    • 4'
      На неделе "Локомотив" одержал победу над "Оренбургом" в Кубке России благодаря дублю Пиняева, которого и сегодня мы видим в стартовом составе.
    • 3'
      Ситуация вокруг "Крыльев Советов" довольно подвешенная, вероятно, сегодняшний матч станет последним для Игоря Осинькина у руля команды.
    • 2'
      Напомним, что у "Локомотива" серия из трех побед подряд с общей разницей мячей 10:4, сражается за лидерство команда Михаила Галактионова.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    91.7% (122)
    Ничья
    3% (4)
    Крылья Советов
    5.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (63)
    Меньше
    43.75% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    50.89% (57)
    Нет
    49.11% (55)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    32.3% (43)
    2:1 Локомотив Москва
    19.5% (26)
    3:1 Локомотив Москва
    15.8% (21)
    3:0 Локомотив Москва
    6% (8)
    4:1 Локомотив Москва
    3% (4)
    1:0 Локомотив Москва
    3% (4)
    3:2 Локомотив Москва
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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