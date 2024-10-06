Самошников сместился с правого фланга и пробил с рикошетом в ближний угол, но Ломаев выручил свою команду!

Из углового "Локомотива" родилась контратака "Крыльев", однако Олейников передержал мяч.

Есть проблемы со здоровьем у Воробьёва, врачи "Локомотива" на поле.

Пока Воробьёв в игре, но до конца тайма остается немного времени, вероятно, замена состоится уже в перерыве, чтобы не тратить слот уже сейчас.

2 минуты добавляет Артём Чистяков к основному времени первого тайма.

Толчея в штрафной самарского клуба так и не приводит к акцентированному удару, хотя пытался пробить Воробьёв.

После розыгрыша углового Бейл навесил в штрафную с правого фланга, однако Ньямси выиграл верх в своей штрафной.

Самошников ворвался в штрафную гостей с левого края и прострелил во вратарскую, но гости выбили мяч на угловой.

Угловой с левого фланга исполнил Батраков, однако Ломаев спокойно забрал мяч на выходе.

Теперь уже угловой исполнили самарцы, но верх снимает пара центральных защитников "Локомотива".

После прострела Самошникова ошибся с выносом мяча Солдатенков, Батраков подхватил снаряд, но с левой не попал в открытый дальний угол!

А вот сейчас Солдатенков удачно отработал против Карпукаса, откатив мяч на Ломаева, который вынес его подальше.

29' Бейл получил мяч на правом краю штрафной от Бабкина и пальнул в ближний угол, но Лантратов спас свои ворота!

28' Еще один аут с правого фланга исполнил Самошников, Батраков скинул мяч на дальнюю штангу, однако там партнеров не оказалось.

27' Сильянов с левого фланга исполнил не самый расчётливый навес, Гальдамес спокойно пропустил мяч за лицевую.

25' Миновали команды экватор первой половины встречи, пока достаточно живой футбол, "Крылья" смотрятся не хуже фаворита.

23' Пиняев вошел в штрафную гостей с левого края и оказался на газоне после контакта с Бейлом, но никакого пенальти нет.

22' Баринов завершает атаку "Локомотива" ударом из-за пределов штрафной - мяч проходит мимо створа.

20' Классная комбинация на правом фланге прошла у самарцев, Олейников после прострела Костанцы пробил в противоход Лантратову, но голкипер перевел мяч в перекладину!

18' Угловой самарцам не слишком удался, вторым темпом Сергеев пытался пробить слёта, но Ньямси накрыл Ивана.

17' После навеса Батракова из углового один из игроков "Локо" направлял мяч в створ, но защитники "Крыльев" обстановку разрядили.