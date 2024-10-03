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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Локомотив Москва
 
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Крылья Советов
Прогнозы 50
Локомотив Москва 92% (46)
X 2% (1)
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История личных встреч

Локомотив Москва
Крылья Советов

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

30 матчей

53.3%
36.7%
10%
16 побед 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.3%
63.3%
13.4%
7 побед 19 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
К
3:2
ПЛ
0:3
К
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.6
1.47

Среднее время на гол

56
61

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1
0.53

Среднее время на гол

90
168

Всего голов

39
30

Голов в среднем за матч

1.3
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

69
90

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 7 0.7
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.5
Самошников Илья 4 0.4
Ньямси Жерзино 3 0.3
Тикнизян Наир 2 0.2
Сарвели Владислав 1 0.1
Пиняев Сергей 1 0.1
Раков Вадим 1 0.1
Морозов Евгений 1 0.1
Баринов Дмитрий 0 0
Карпукас Артём 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Митай Марио 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орозко Франко 3 0.3
Галдамес Томас 2 0.2
Костанца Фернандо 1 0.1
Олейников Иван 1 0.1
Ороз Алоис 1 0.1
Гарре Бенхамин 1 (1) 0.1
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раков Вадим 3 0
Батраков Алексей 3 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Самошников Илья 2 0
Сильянов Александр 2 0
Морозов Евгений 2 0
Карпукас Артём 2 0
Лантратов Илья 1 0
Баринов Дмитрий 1 0
Ненахов Максим 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 3 0
Костанца Фернандо 3 0
Евгеньев Роман 1 1
Витюгов Максим 2 0
Галдамес Томас 2 0
Дмитриев Игорь 2 0
Бейл Гленн 1 0
Рассказов Николай 1 0
Олейников Иван 1 0
Ежов Роман 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Ороз Алоис 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Попов Павел 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Крылья Советов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1
Локомотив Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

13
5
Локомотив Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Крылья Советов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

11
3
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
67%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
5
36%
3
43%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

25
10
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
3
30%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
3
12%
3
30%
61-75
6
24%
4
40%
76-90

Пропущено

14
13
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5
Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1
Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Крылья Советов

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
1
1.5
2
4
3
2
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
3
2
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
7
3
1.5
3
7
6
4
2.5
1
9
2
8
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
2.
Локомотив Москва
 Заявка 10 8 0 2 25 - 14 24
3.
Зенит
 Заявка 10 7 2 1 22 - 4 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 6 2 2 18 - 10 20
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 5 2 3 19 - 6 17
6.
Спартак Москва
 Заявка 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 12 - 15 12
8.
Ростов
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
9.
Акрон
 Заявка 10 3 2 5 14 - 18 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Пари НН
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 2 4 4 4 - 8 10
13.
Химки
 Заявка 10 1 5 4 9 - 16 8
14.
Оренбург
 Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
15.
Факел
 Заявка 10 1 3 6 4 - 17 6
16.
Ахмат
 Заявка 10 0 6 4 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 8 12
4.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
5.
Зенит
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 5 1 3 1 1 - 2 6
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Рубин
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8.
Пари НН
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 3 2 2 - 5 6
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Ростов
 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (4)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Оренбург Башич Иван 5
Химки Фаринья Эдгардо 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Факел Квеквескири Ираклий 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2024, осталось 2 дня 7 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 50
    Локомотив Москва 92% (46)
    X 2% (1)
    Крылья Советов 6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    4.50
    4.70
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    6.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Крылья Советов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    92% (46)
    Ничья
    2% (1)
    Крылья Советов
    6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (20)
    Нет
    54.55% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    36% (18)
    2:1 Локомотив Москва
    24% (12)
    3:1 Локомотив Москва
    10% (5)
    3:0 Локомотив Москва
    10% (5)
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