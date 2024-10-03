Тур: 11. Стадион: РЖД Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Локомотив Москва
Крылья Советов
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
30 матчей
53.3%
36.7%
10%
16 побед 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.3%
63.3%
13.4%
7 побед 19 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.6
1.47
Среднее время на гол
56
61
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1
0.53
Среднее время на гол
90
168
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
1.3
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
69
90
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батраков Алексей
|7
|0.7
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (1)
|0.5
|Самошников Илья
|4
|0.4
|Ньямси Жерзино
|3
|0.3
|Тикнизян Наир
|2
|0.2
|Сарвели Владислав
|1
|0.1
|Пиняев Сергей
|1
|0.1
|Раков Вадим
|1
|0.1
|Морозов Евгений
|1
|0.1
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Карпукас Артём
|0
|0
|Севикян Эдгар
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орозко Франко
|3
|0.3
|Галдамес Томас
|2
|0.2
|Костанца Фернандо
|1
|0.1
|Олейников Иван
|1
|0.1
|Ороз Алоис
|1
|0.1
|Гарре Бенхамин
|1 (1)
|0.1
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раков Вадим
|3
|0
|Батраков Алексей
|3
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Самошников Илья
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Морозов Евгений
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Баринов Дмитрий
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Севикян Эдгар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Костанца Фернандо
|3
|0
|Евгеньев Роман
|1
|1
|Витюгов Максим
|2
|0
|Галдамес Томас
|2
|0
|Дмитриев Игорь
|2
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Ежов Роман
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Ороз Алоис
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Попов Павел
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Крылья Советов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
1
Локомотив Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
13
5
Локомотив Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Крылья Советов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
13
6
Голы по времени матча
Забито
11
3
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
67%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
33%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
5
36%
3
43%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
25
10
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
4
16%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
6
24%
3
30%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
3
12%
3
30%
61-75
6
24%
4
40%
76-90
Пропущено
14
13
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5
Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1
Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1
Результаты матчей
Локомотив Москва
Крылья Советов
Точный счет
3:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
41
24
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
73
37
64
19
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|18 - 5
|24
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|25 - 14
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 4
|23
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 6
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|4 - 8
|10
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 16
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|4 - 17
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Спартак Москва
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (3)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Оренбург
|Башич Иван
|5
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Крылья Советов
Исход игры
Локомотив Москва
92% (46)
Ничья
2% (1)
Крылья Советов
6% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (24)
Меньше
45.45% (20)
Обе команды забьют
Да
45.45% (20)
Нет
54.55% (24)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
36% (18)
2:1 Локомотив Москва
24% (12)
3:1 Локомотив Москва
10% (5)
3:0 Локомотив Москва
10% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!