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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Факел
0:1
Перерыв
Динамо Махачкала
0'
0:1
19' Гол
Агаларов Гамид
25' Желтая карточка
Ильин Владимир
41' Желтая карточка
Сундуков Темиркан
45' Желтая карточка
Агаларов Гамид

Ход матча

13'
 
Сундуков Темиркан
Сандрачук Александр
19'
0:1
Агаларов Гамид
(Шумахов Идар)
25'
Ильин Владимир
 
34'
Гиоргобиани Николай
Якимов Вячеслав
 
34'
Каштанов Алексей
Ильин Владимир
 
34'
Юрганов Игорь
Божин Сергей
 
41'
 
Сундуков Темиркан
45'
 
Агаларов Гамид
Прогнозы 136
Факел 34.6% (47)
X 44.1% (60)
Динамо Махачкала 21.3% (29)
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Факел
Ничья
Динамо Махачкала
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31
Беленов
Александр
4
Дзиов
Макс
47
Божин
Сергей
13
Калинин
Игорь
7
Брахими
Мохамед
6
Мертенс
Дилан
23
Якимов
Вячеслав
21
Щетинин
Михаил
10
Альшин
Ильнур
15
Ильин
Владимир
20
Марков
Евгений
27
Волк
Давид
70
Пальцев
Валентин
4
Шумахов
Идар
5
Табидзе
Джемал
13
Кагермазов
Сослан
47
Глушков
Никита
Сергеевич
22
Юсупов
Залимхан
72
Сандрачук
Александр
7
Гаджиев
Абакар
25
Агаларов
Гамид
11
Касинтура
Эгаш
Факел
3-5-2
Динамо Махачкала
3-4-3

История личных встреч

Факел
Динамо Махачкала

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 (1) 0.18
Гиоргобиани Николай 1 0.09
Ильин Владимир 1 (1) 0.09
Калинин Игорь 0 0
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шумахов Идар 1 0.09
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0.09
Агаларов Гамид 1 0.09
Гаджиев Абакар 1 0.09
Магомедов Ражаб 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 4 0
Божин Сергей 4 0
Ильин Владимир 3 0
Брахими Мохамед 3 0
Брызгалов Сергей 1 1
Марков Евгений 1 1
Якимов Вячеслав 2 0
Дзиов Макс 2 0
Дмитрий Пятибратов 2 0
Альшин Ильнур 1 0
Гудиев Виталий 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мертенс Дилан 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Сенхаджи Раян 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 2
Сундуков Темиркан 4 0
Юсупов Залимхан 2 0
Табидзе Джемал 2 0
Зинович Кирилл 2 0
Гаджиев Абакар 2 0
Касинтура Эгаш 2 0
Мрезиг Хуссем 0 1
Кагермазов Сослан 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Глушков Никита Сергеевич 1 0
Сандрачук Александр 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Пальцев Валентин 1 0
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Факел
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

0
1
Факел
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Динамо Махачкала
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

15
4
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
50%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
25%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
4
24%
2
22%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0
Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2
Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0

Результаты матчей

Факел
Динамо Махачкала

Точный счет

0:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%

Тоталы голов в матче

Факел
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 8 2 1 23 - 4 26
2.
Краснодар
 Заявка 10 7 3 0 18 - 5 24
3.
Локомотив Москва
 Заявка 10 8 0 2 25 - 14 24
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 6 2 2 18 - 10 20
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 4 2 17 - 9 19
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 5 2 3 19 - 6 17
7.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 11 3 4 4 5 - 8 13
9.
Акрон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
10.
Ростов
 Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
11.
Крылья Советов
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
12.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 11 - 21 11
13.
Химки
 Заявка 10 1 5 4 9 - 16 8
14.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
15.
Факел
 0:1 Заявка 11 1 3 7 4 - 18 6
16.
Ахмат
 Заявка 11 0 6 5 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
5.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 11 - 8 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Факел
 0:1 Заявка 6 1 3 2 1 - 3 6
12.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 7 2 3 2 3 - 5 9
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
6.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
9.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Ростов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
15.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Факел
 0:1 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Спартак Москва Барко Эсекьель 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 5
Спартак Москва Денисов Даниил 5
Оренбург Башич Иван 5
Химки Фаринья Эдгардо 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Штрафной с правого фланга исполнили воронежцы, однако Волк забрал мяч на выходе.
  • Желтая карточка
    45'
    Еще одна желтая карточка - Агаларов помешал сопернику быстро разыграть штрафной на чужой половине.
  • Дополнительное время
    45'
    6 минут добавляет Василий Казарцев к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Угловой с левого фланга исполнил Гиоргобиани, Марков и Табидзе столкнулись в верховой борьбе, нужна помощь врачей.
  • Опасный момент
    42'
    Альшин подобрал мяч на входе в штрафную и пальнул по центру, однако Волк исхитрился намертво поймать снаряд!
  • Желтая карточка
    41'
    Сундуков получает желтую карточку за фол против Маркова на фланге. Четвертая в сезоне для Темиркана.
  • 40'
    Падение Каштанова на границе штрафной вызвало споры, но ВАР не стал звать Казарцева к монитору.
  • 39'
    Подача Альшина с левого фланга завершается ожидаемо - мяч в руках у Волка.
  • 38'
    Касинтура попытался пробить из-за пределов штрафной площади, однако угодил в Калинина.
  • 37'
    Гиоргобиани навесил со штрафного, однако оборона гостей справилась, вторым темпом последовал заброс на Маркова, но того опередил Волк.
  • Фол, нарушение
    36'
    Фолов по-прежнему много, сейчас Калинин заработал штрафной на левом фланге атаки.
  • Замена
    34'
    Тройная замена у "Факела"! Алексей Каштанов, Николай Гиоргобиани и Игорь Юрганов выходят на поле вместо Владимира Ильина, Вячеслава Якимова и Сергея Божина.
  • 33'
    Браими оказывается на газоне на правом краю штрафной в борьбе с Сундуковым, вероятно, ВАР придется вмешаться в игру.
  • 32'
    Якимов, судя по всему, встречу продолжить не сможет, вторая вынужденная замена по ходу первого тайма.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      31'
      Браими оказался на газоне по итогам одного из единоборств, также Якимову нужна помощь врачей.
    • 30'
      Уже готовится в составе "Факела" замена - Каштанов собирается выходит на поле уже по ходу первого тайма.
    • Опасный момент
      29'
      Агаларов с центра поля убегает на рандеву с Беленовым, однако в решающий момент далеко отпустил от себя мяч, позволив голкиперу его накрыть!
    • 27'
      Касинтура получил мяч на правом краю штрафной, однако удар ангольца оказался заблокирован.
    • Фол, нарушение
      26'
      Еще один фол допустили воронежцы - Щетинин на фланге уронил соперника.
    • Желтая карточка
      25'
      Первая желтая карточка в матче - Ильин получает её за размахивание локтями в борьбе с Юсуповым.
    • Угловой
      23'
      Угловой снова получился довольно опасным, мяч был направлен во вратарскую, однако Божин не дотянулся.
    • 22'
      Пытаются воронежцы прибавить в активности, заработан угловой на правом фланге атаки.
    • Фол, нарушение
      21'
      Штрафной на чужой половине исполнили воронежцы, однако Калинин нарушил правила против Пальцева.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ГАМИД АГАЛАРОВ!
      Шумахов со своей половины исполнил заброс за спину Божину, Агаларов ворвался в штрафную и пробил в ближний угол ворот Беленова!
    • 17'
      Махачкалинцы на неделе выдали нетипичный для себя в Кубке России - в первом тайме пропустили трижды от "Крыльев Советов" в Самаре, но смогли отыграться, правда, уступили в серии пенальти.
    • 15'
      Гаджиев с правого фланга прострелил в штрафную хозяев, но там партнеров не было совсем.
    • Опасный момент
      14'
      После навеса с углового Волк неудачно сыграл на выходе, мяч отскочил на дальнюю штангу, а удар Щетинина с близкого расстояния пришелся в сетку с внешней стороны!
    • Замена
      13'
      Темиркан Сундуков появляется на поле вместо Александра Сандрачука.
    • 12'
      Сандрачук в бытность игроком "Уфы" уже получал тяжелую травму колена, сейчас похоже на рецидив. Уносят на носилках Александра с поля.
    • Травма, повреждение
      11'
      Сандрачук в борьбе с Браими получает травму, требуется замена воспитаннику "Зенита".
    • Фол, нарушение
      10'
      Глушков жестковато воткнулся в Щетинина в центре поля, пока Василий Казарцев обходится без карточек, но это ненадолго.
    • Фол, нарушение
      9'
      Количество жестких стыков у нас с первых минут немалое, дробится игра на эпизоды, что привычно для обеих команд.
    • 7'
      Атака воронежцев правым флангом завершается подачей Браими - Волк спокойно забирает мяч на выходе.
    • Угловой
      6'
      Угловой на левом фланге гости разыграли, после чего Юсупов прострелил на ближнюю штангу, но воронежцы отбились.
    • 5'
      Команды сыграли контрольный матч зимой, который завершился со счётом 0:0. Будут ли голы сегодня?
    • 4'
      Махачкалинцы в чемпионате набрали на 4 очка больше сегодняшнего соперника, однако забили команды поровну - по 4 гола. Сегодня странно было бы ожидать голевой феерии.
    • 3'
      На неделе воронежцы всё-таки получили немного положительных эмоций, одержав победу в Кубке России в Казани. Да, "Факел" всё равно последний в своей группе, но победное настроение можно перенести и на РПЛ.
    • 2'
      Отличная погода сегодня в Воронеже, стадион сразу же начинает неистово поддерживать свою команду, которая пока в зоне вылета с одной победой в чемпионате.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 0:1 Динамо Махачкала

    Исход игры
    Факел
    34.1% (47)
    Ничья
    44.2% (61)
    Динамо Махачкала
    21.7% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.15% (25)
    Меньше
    76.85% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    63.89% (69)
    Нет
    36.11% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (44)
    1:0 Факел
    15.9% (22)
    2:1 Факел
    8.7% (12)
    1:2 Динамо Махачкала
    8% (11)
    0:0 Ничья
    6.5% (9)
    0:1 Динамо Махачкала
    5.8% (8)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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