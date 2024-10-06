Тур: 11. Стадион: Факел.
0:1
Перерыв
0'
0:1
19' ГолАгаларов Гамид
25' Желтая карточкаИльин Владимир
41' Желтая карточкаСундуков Темиркан
45' Желтая карточкаАгаларов Гамид
Ход матча
19'
0:1
25'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
47
Божин
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Ивлев АндрейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пятибратов Дмитрий
- Основной состав
-
27 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Кирш ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Биджиев Хасанби
История личных встреч
Факел
Динамо Махачкала
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|2 (1)
|0.18
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.09
|Ильин Владимир
|1 (1)
|0.09
|Калинин Игорь
|0
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шумахов Идар
|1
|0.09
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0.09
|Агаларов Гамид
|1
|0.09
|Гаджиев Абакар
|1
|0.09
|Магомедов Ражаб
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|4
|0
|Божин Сергей
|4
|0
|Ильин Владимир
|3
|0
|Брахими Мохамед
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|1
|Марков Евгений
|1
|1
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Дзиов Макс
|2
|0
|Дмитрий Пятибратов
|2
|0
|Альшин Ильнур
|1
|0
|Гудиев Виталий
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Мертенс Дилан
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Сенхаджи Раян
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|1
|2
|Сундуков Темиркан
|4
|0
|Юсупов Залимхан
|2
|0
|Табидзе Джемал
|2
|0
|Зинович Кирилл
|2
|0
|Гаджиев Абакар
|2
|0
|Касинтура Эгаш
|2
|0
|Мрезиг Хуссем
|0
|1
|Кагермазов Сослан
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0
|Сандрачук Александр
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Пальцев Валентин
|1
|0
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Динамо Махачкала
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Факел
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
0
1
Факел
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Динамо Махачкала
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
15
4
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
50%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
25%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
4
24%
2
22%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0
Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2
Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0
Результаты матчей
Факел
Динамо Махачкала
Точный счет
0:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
Тоталы голов в матче
Факел
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 4
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 6
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|1:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|5 - 8
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 21
|11
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 16
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|15.
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|4 - 18
|6
|16.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 3
|6
|12.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|3 - 5
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|16.
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Спартак Москва
|Барко Эсекьель
|5 (5)
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|5
|Оренбург
|Башич Иван
|5
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел 0:1 Динамо Махачкала
Исход игры
Факел
34.1% (47)
Ничья
44.2% (61)
Динамо Махачкала
21.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
23.15% (25)
Меньше
76.85% (83)
Обе команды забьют
Да
63.89% (69)
Нет
36.11% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (44)
1:0 Факел
15.9% (22)
2:1 Факел
8.7% (12)
1:2 Динамо Махачкала
8% (11)
0:0 Ничья
6.5% (9)
0:1 Динамо Махачкала
5.8% (8)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!