Сундуков получает желтую карточку за фол против Маркова на фланге. Четвертая в сезоне для Темиркана.

Альшин подобрал мяч на входе в штрафную и пальнул по центру, однако Волк исхитрился намертво поймать снаряд!

Угловой с левого фланга исполнил Гиоргобиани, Марков и Табидзе столкнулись в верховой борьбе, нужна помощь врачей.

Штрафной с правого фланга исполнили воронежцы, однако Волк забрал мяч на выходе.

Якимов, судя по всему, встречу продолжить не сможет, вторая вынужденная замена по ходу первого тайма.

Браими оказывается на газоне на правом краю штрафной в борьбе с Сундуковым, вероятно, ВАР придется вмешаться в игру.

Тройная замена у "Факела"! Алексей Каштанов, Николай Гиоргобиани и Игорь Юрганов выходят на поле вместо Владимира Ильина, Вячеслава Якимова и Сергея Божина.

Фолов по-прежнему много, сейчас Калинин заработал штрафной на левом фланге атаки.

Гиоргобиани навесил со штрафного, однако оборона гостей справилась, вторым темпом последовал заброс на Маркова, но того опередил Волк.

Подача Альшина с левого фланга завершается ожидаемо - мяч в руках у Волка.

Падение Каштанова на границе штрафной вызвало споры, но ВАР не стал звать Казарцева к монитору.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ГАМИД АГАЛАРОВ! Шумахов со своей половины исполнил заброс за спину Божину, Агаларов ворвался в штрафную и пробил в ближний угол ворот Беленова!

Штрафной на чужой половине исполнили воронежцы, однако Калинин нарушил правила против Пальцева.

Угловой снова получился довольно опасным, мяч был направлен во вратарскую, однако Божин не дотянулся.

Первая желтая карточка в матче - Ильин получает её за размахивание локтями в борьбе с Юсуповым.

Еще один фол допустили воронежцы - Щетинин на фланге уронил соперника.

Агаларов с центра поля убегает на рандеву с Беленовым, однако в решающий момент далеко отпустил от себя мяч, позволив голкиперу его накрыть!

Уже готовится в составе "Факела" замена - Каштанов собирается выходит на поле уже по ходу первого тайма.

Браими оказался на газоне по итогам одного из единоборств, также Якимову нужна помощь врачей.

17' Махачкалинцы на неделе выдали нетипичный для себя в Кубке России - в первом тайме пропустили трижды от "Крыльев Советов" в Самаре, но смогли отыграться, правда, уступили в серии пенальти.

15' Гаджиев с правого фланга прострелил в штрафную хозяев, но там партнеров не было совсем.

14' После навеса с углового Волк неудачно сыграл на выходе, мяч отскочил на дальнюю штангу, а удар Щетинина с близкого расстояния пришелся в сетку с внешней стороны!

13' Темиркан Сундуков появляется на поле вместо Александра Сандрачука.

12' Сандрачук в бытность игроком "Уфы" уже получал тяжелую травму колена, сейчас похоже на рецидив. Уносят на носилках Александра с поля.

11' Сандрачук в борьбе с Браими получает травму, требуется замена воспитаннику "Зенита".

10' Глушков жестковато воткнулся в Щетинина в центре поля, пока Василий Казарцев обходится без карточек, но это ненадолго.

9' Количество жестких стыков у нас с первых минут немалое, дробится игра на эпизоды, что привычно для обеих команд.

7' Атака воронежцев правым флангом завершается подачей Браими - Волк спокойно забирает мяч на выходе.

6' Угловой на левом фланге гости разыграли, после чего Юсупов прострелил на ближнюю штангу, но воронежцы отбились.

5' Команды сыграли контрольный матч зимой, который завершился со счётом 0:0. Будут ли голы сегодня?

4' Махачкалинцы в чемпионате набрали на 4 очка больше сегодняшнего соперника, однако забили команды поровну - по 4 гола. Сегодня странно было бы ожидать голевой феерии.

3' На неделе воронежцы всё-таки получили немного положительных эмоций, одержав победу в Кубке России в Казани. Да, "Факел" всё равно последний в своей группе, но победное настроение можно перенести и на РПЛ.

2' Отличная погода сегодня в Воронеже, стадион сразу же начинает неистово поддерживать свою команду, которая пока в зоне вылета с одной победой в чемпионате.