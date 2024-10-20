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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 139
Оренбург 35.3% (49)
X 46% (64)
Крылья Советов 18.7% (26)
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История личных встреч

Оренбург
Крылья Советов

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
3:3
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
2:4
К
2:2

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.7
1.22

Среднее время на гол

52
73

Всего голов

8
17

Голов в среднем за матч

0.89
1.7

Среднее время на гол

101
52

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.32
1.47

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

68
61

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахархизан Саид 4 0.36
Перес Матиас 2 0.18
Марин Джимми 1 0.09
Гюрлюк Эмирджан 1 0.09
Рыбчинский Дмитрий 1 0.09
Башич Иван 1 0.09
Мансилья Брайан 1 0.09
Горбани Мохаммад 1 0.09
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орозко Франко 3 0.27
Галдамес Томас 2 0.18
Костанца Фернандо 1 0.09
Олейников Иван 1 0.09
Ороз Алоис 1 0.09
Гарре Бенхамин 1 (1) 0.09
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башич Иван 5 0
Прохин Данила 4 0
Перес Матиас 4 0
Малых Андрей 3 0
Мансилья Брайан 3 0
Горбани Мохаммад 3 0
Сидоров Максим III 3 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Оганесян Степан 1 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Деограсия Давид 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 3 0
Костанца Фернандо 3 0
Евгеньев Роман 1 1
Витюгов Максим 2 0
Галдамес Томас 2 0
Дмитриев Игорь 2 0
Бейл Гленн 1 0
Рассказов Николай 1 0
Олейников Иван 1 0
Ежов Роман 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Ороз Алоис 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Попов Павел 1 0

Результаты матчей

Оренбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Крылья Советов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
1
Оренбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Крылья Советов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

0
5
Оренбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Крылья Советов
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

10
3
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
3
30%
61-75
1
8%
4
40%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
5
26%
5
36%
61-75
3
16%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Зенит - Оренбург 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0
Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1
Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2

Результаты матчей

Оренбург
Крылья Советов

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
5
6
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 3 0 25 - 5 30
2.
Зенит
 Заявка 12 9 2 1 28 - 4 29
3.
Локомотив Москва
 Заявка 12 9 0 3 26 - 16 27
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 2 3 22 - 7 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
9.
Акрон
 Заявка 12 3 3 6 16 - 25 12
10.
Пари НН
 Заявка 12 3 3 6 12 - 22 12
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
13.
Химки
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
14.
Факел
 Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
16.
Ахмат
 Заявка 12 0 6 6 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
12.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Пари НН
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
14.
Факел
 Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Факел Квеквескири Ираклий 5
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола!
    Сегодня встречаемся на матче 12 тура РПЛ между "Оренбургом" и "Крыльями Советов". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.  
    Судейская бригада 
    Главный судья:  Александр Машлякевич (Москва)                 
    Помощники: Дмитрий Сафьян (Москва) и Андрей Болотенков (Москва)
    Статистика и цифры
    Команды 20 раз играли между собой. Пять побед у самарской команды. Семь побед у "Оренбурга". Крупнейшая победа "Крыльев Советов" 4:2, у "Оренбурга" самый крупный успех 3:0. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2024, осталось 23 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
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Прогнозы 139
Оренбург 35.3% (49)
X 46% (64)
Крылья Советов 18.7% (26)
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Оренбург
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Оренбург - Крылья Советов

Исход игры
Оренбург
33.8% (49)
Ничья
46.2% (67)
Крылья Советов
20% (29)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (37)
Меньше
66.67% (74)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (52)
2:1 Оренбург
17.9% (26)
1:0 Оренбург
11% (16)
1:2 Крылья Советов
6.2% (9)
0:1 Крылья Советов
4.1% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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