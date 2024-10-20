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Добрый вечер, уважаемые любители футбола!

Сегодня встречаемся на матче 12 тура РПЛ между "Оренбургом" и "Крыльями Советов". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.

Судейская бригада

Главный судья: Александр Машлякевич (Москва)

Помощники: Дмитрий Сафьян (Москва) и Андрей Болотенков (Москва)

Статистика и цифры

Команды 20 раз играли между собой. Пять побед у самарской команды. Семь побед у "Оренбурга". Крупнейшая победа "Крыльев Советов" 4:2, у "Оренбурга" самый крупный успех 3:0.