Тур: 12. Стадион: Газовик.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Оренбург
Крылья Советов
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
19 матчей
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.7
1.22
Среднее время на гол
52
73
Всего голов
8
17
Голов в среднем за матч
0.89
1.7
Среднее время на гол
101
52
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.32
1.47
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
68
61
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахархизан Саид
|4
|0.36
|Перес Матиас
|2
|0.18
|Марин Джимми
|1
|0.09
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.09
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.09
|Башич Иван
|1
|0.09
|Мансилья Брайан
|1
|0.09
|Горбани Мохаммад
|1
|0.09
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Коваленко Александр
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орозко Франко
|3
|0.27
|Галдамес Томас
|2
|0.18
|Костанца Фернандо
|1
|0.09
|Олейников Иван
|1
|0.09
|Ороз Алоис
|1
|0.09
|Гарре Бенхамин
|1 (1)
|0.09
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башич Иван
|5
|0
|Прохин Данила
|4
|0
|Перес Матиас
|4
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Мансилья Брайан
|3
|0
|Горбани Мохаммад
|3
|0
|Сидоров Максим III
|3
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Москвичёв Богдан
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Деограсия Давид
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Костанца Фернандо
|3
|0
|Евгеньев Роман
|1
|1
|Витюгов Максим
|2
|0
|Галдамес Томас
|2
|0
|Дмитриев Игорь
|2
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Ежов Роман
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Ороз Алоис
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Попов Павел
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Крылья Советов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
1
Оренбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Крылья Советов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
0
5
Оренбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Крылья Советов
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
10
3
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
3
30%
61-75
1
8%
4
40%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
5
26%
5
36%
61-75
3
16%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Зенит - Оренбург 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0
Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1
Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2
Результаты матчей
Оренбург
Крылья Советов
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
56
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 5
|27
|2.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|26 - 14
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 4
|26
|4.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|5 - 9
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 21
|11
|13.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 20
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 18
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|16.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|5
|Оренбург
|Башич Иван
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург - Крылья Советов
Исход игры
Оренбург
35.6% (21)
Ничья
47.5% (28)
Крылья Советов
16.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
30% (15)
Меньше
70% (35)
Обе команды забьют
Да
74% (37)
Нет
26% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (22)
1:0 Оренбург
15.3% (9)
2:1 Оренбург
15.3% (9)
1:2 Крылья Советов
6.8% (4)
0:1 Крылья Советов
6.8% (4)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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