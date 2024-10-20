Тур: 12. Стадион: Нижний Новгород.
0:1
Первый тайм: 9'
Ход матча
4'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Вуячич
Игор
51
Рожков
Илья
22
Ходжа
Велдин
87
Мукба
Энри
24
Чумич
Никола
24
Чавес
Луис
74
Фомин
Даниил
13
Нгамалё
Муми
10
Бителло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
-
51 Рожков ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ходжа ВелдинПолузащитник
-
87 Мукба ЭнриНападающий
- Нападающий
-
24 Чумич НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
39 Ежов ИльяВратарь
-
86 Корец НикитаВратарь
- Защитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
-
13 Нгамалё МумиПолузащитник
-
10 БителлоПолузащитник
-
11 Артур ГомесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Лепский ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Рубин
Динамо Москва
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
36 матчей
44.4%
36.1%
19.5%
16 побед 13 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
15 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
1.79
0.94
Среднее время на гол
50
95
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
0.71
0.95
Среднее время на гол
127
95
Всего голов
46
34
Голов в среднем за матч
1.28
0.94
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
70
95
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|6 (3)
|0.55
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.09
|Вада Валентин
|1
|0.09
|Рожков Илья
|1
|0.09
|Зотов Александр
|1
|0.09
|Чумич Никола
|1
|0.09
|Тесленко Егор
|1
|0.09
|Юкич Александар
|1
|0.09
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|4
|0.36
|Нгамалё Муми
|3
|0.27
|Гладышев Ярослав
|2
|0.18
|Гагнидзе Лука
|2
|0.18
|Карраскаль Хорхе
|2 (1)
|0.18
|Бителло
|1
|0.09
|Маухуб Эль-Мехди
|1 (1)
|0.09
|Макаров Денис
|1
|0.09
|Лепский Иван
|1
|0.09
|Майсторович Милан
|1
|0.09
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Чавес Луис
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даку Мирлинд
|4
|0
|Тесленко Егор
|4
|0
|Вуячич Игор
|3
|0
|Зотов Александр
|2
|0
|Иву Угочукву
|2
|0
|Иванов Олег
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Грицаенко Алексей
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Рожков Илья
|1
|0
|Рашид Рахимов
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Даниил
|2
|1
|Даса Элазар
|3
|0
|Маухуб Эль-Мехди
|1
|1
|Нгамалё Муми
|2
|0
|Фернандес Роберто
|2
|0
|Лунёв Андрей
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Бителло
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
11
Рубин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Динамо Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
1
8%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
5
38%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
4
22%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
25%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1
Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2
Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2
Результаты матчей
Рубин
Динамо Москва
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Рубин
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
56
65
110
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|25 - 5
|30
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 16
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 7
|23
|5.
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 12
|23
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|7.
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 25
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|5 - 10
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|14 - 22
|8
|16.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|10.
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин 0:1 Динамо Москва
Исход игры
Рубин
11.1% (17)
Ничья
30.1% (46)
Динамо Москва
58.8% (90)
Тотал 2.5
Больше
50.88% (58)
Меньше
49.12% (56)
Обе команды забьют
Да
79.82% (91)
Нет
20.18% (23)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
30.7% (47)
1:1 Ничья
21.6% (33)
0:1 Динамо Москва
8.5% (13)
0:2 Динамо Москва
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:3 Динамо Москва
2.6% (4)
1:0 Рубин
2% (3)
2:1 Рубин
2% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!