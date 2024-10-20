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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Рубин
0:1
Первый тайм: 9'
Динамо Москва
0'
0:1
4' Пенальти
Тюкавин Константин

Ход матча

4'
0:1
Тюкавин Константин
Прогнозы 152
Рубин 11.2% (17)
X 30.3% (46)
Динамо Москва 58.6% (89)
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Прогноз на матч от Liveresult
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38
Ставер
Евгений
5
Ашурматов
Рустам
15
Вуячич
Игор
51
Рожков
Илья
70
Кабутов
Дмитрий
21
Зотов
Александр
6
Иву
Угочукву
22
Ходжа
Велдин
87
Мукба
Энри
20
Фамейе
Джоэль
24
Чумич
Никола
1
Лунёв
Андрей
50
Кутицкий
Александр
3
Бальбуэна
Фабиан
6
Фернандес
Роберто
18
Маричаль
Николас
24
Чавес
Луис
74
Фомин
Даниил
13
Нгамалё
Муми
10
Бителло
11
Артур
Гомес
VIII
70
Тюкавин
Константин
Рубин
3-4-3
Динамо Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Рубин
Динамо Москва

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

36 матчей

44.4%
36.1%
19.5%
16 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
15 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ТМК
2:0
ТМК
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ТМК
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.79
0.94

Среднее время на гол

50
95

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

0.71
0.95

Среднее время на гол

127
95

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.28
0.94

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

70
95

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 6 (3) 0.55
Кабутов Дмитрий 1 0.09
Вада Валентин 1 0.09
Рожков Илья 1 0.09
Зотов Александр 1 0.09
Чумич Никола 1 0.09
Тесленко Егор 1 0.09
Юкич Александар 1 0.09
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 4 0.36
Нгамалё Муми 3 0.27
Гладышев Ярослав 2 0.18
Гагнидзе Лука 2 0.18
Карраскаль Хорхе 2 (1) 0.18
Бителло 1 0.09
Маухуб Эль-Мехди 1 (1) 0.09
Макаров Денис 1 0.09
Лепский Иван 1 0.09
Майсторович Милан 1 0.09
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Чавес Луис 0 0
Даса Элазар 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даку Мирлинд 4 0
Тесленко Егор 4 0
Вуячич Игор 3 0
Зотов Александр 2 0
Иву Угочукву 2 0
Иванов Олег 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Грицаенко Алексей 1 0
Ставер Евгений 1 0
Юкич Александар 1 0
Рожков Илья 1 0
Рашид Рахимов 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 2 1
Даса Элазар 3 0
Маухуб Эль-Мехди 1 1
Нгамалё Муми 2 0
Фернандес Роберто 2 0
Лунёв Андрей 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Бителло 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Рубин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
11
Рубин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Динамо Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
1
8%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
5
38%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
4
22%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
25%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1
Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2
Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2

Результаты матчей

Рубин
Динамо Москва

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Рубин
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
6
5
1
10
2.5
3
8
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 3 0 25 - 5 30
2.
Зенит
 Заявка 12 9 2 1 28 - 4 29
3.
Локомотив Москва
 Заявка 12 9 0 3 26 - 16 27
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 2 3 22 - 7 23
5.
Динамо Москва
 1:0 Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Рубин
 0:1 Заявка 12 4 3 5 14 - 16 15
8.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
9.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 3 6 11 - 17 12
10.
Акрон
 Заявка 12 3 3 6 16 - 25 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 3 6 12 - 22 12
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
13.
Химки
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
14.
Факел
 Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 14 - 22 8
16.
Ахмат
 Заявка 12 0 6 6 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 1:0 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
12.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Пари НН
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5.
Динамо Москва
 1:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
6.
Рубин
 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
14.
Факел
 Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Факел Квеквескири Ираклий 5
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  • Первый тайм
  • Угловой
    9'
    Москвичи разыграли угловой удар. Удар Артура слева с двадцати метров принял на себя кто-то из- защитников "Рубина".
  • 8'
    "Рубин" активнее проводит стартовые минуты встречи. Мяч подолгу находится на половине поля столичной команды.
  • Угловой
    7'
    Кабатов от углового флага навесил к ближней штанге. Москвичи мяч от ворот выбили.
  • 6'
    Подачу Ходжи справа к воротам соперники заблокировали.
  • Пенальти
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ТЮКАВИН!!! Тюкавин с одиннадцатиметровой отметке пробил немного правее центра, а Ставер прыгнул влево.
  • Пенальти!
    3'
    Пенальти! Ходжа в штрафной площади зацепил ногу Фомина.
  • 3'
    Лунёв поймал мяч после очень высокой подачи Чумича справа.
  • 2'
    "Рубин" играет в зелёной форме, "Динамо" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Нижнем Новгороде"!
  • Первый тайм
  • 4'
    Г О О О О Л - Тюкавин Константин из команды Динамо Москва забивает с точки!
  • Судья начинает матч
  • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рубин 0:1 Динамо Москва

Исход игры
Рубин
11.1% (17)
Ничья
30.1% (46)
Динамо Москва
58.8% (90)
Тотал 2.5
Больше
50.88% (58)
Меньше
49.12% (56)
Обе команды забьют
Да
79.82% (91)
Нет
20.18% (23)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
30.7% (47)
1:1 Ничья
21.6% (33)
0:1 Динамо Москва
8.5% (13)
0:2 Динамо Москва
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:3 Динамо Москва
2.6% (4)
1:0 Рубин
2% (3)
2:1 Рубин
2% (3)
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