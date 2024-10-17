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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Рубин
 
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Динамо Москва
Прогнозы 58
Рубин 13.8% (8)
X 20.7% (12)
Динамо Москва 65.5% (38)
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История личных встреч

Рубин
Динамо Москва

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

36 матчей

44.4%
36.1%
19.5%
16 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.6%
47.2%
22.2%
11 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
15 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ТМК
2:0
ТМК
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ТМК
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.79
0.94

Среднее время на гол

50
95

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

0.71
0.95

Среднее время на гол

127
95

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.28
0.94

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

70
95

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 6 (3) 0.55
Кабутов Дмитрий 1 0.09
Вада Валентин 1 0.09
Рожков Илья 1 0.09
Зотов Александр 1 0.09
Чумич Никола 1 0.09
Тесленко Егор 1 0.09
Юкич Александар 1 0.09
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 4 0.36
Нгамалё Муми 3 0.27
Гладышев Ярослав 2 0.18
Гагнидзе Лука 2 0.18
Карраскаль Хорхе 2 (1) 0.18
Бителло 1 0.09
Маухуб Эль-Мехди 1 (1) 0.09
Макаров Денис 1 0.09
Лепский Иван 1 0.09
Майсторович Милан 1 0.09
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Чавес Луис 0 0
Даса Элазар 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даку Мирлинд 4 0
Тесленко Егор 4 0
Вуячич Игор 3 0
Зотов Александр 2 0
Иву Угочукву 2 0
Иванов Олег 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Грицаенко Алексей 1 0
Ставер Евгений 1 0
Юкич Александар 1 0
Рожков Илья 1 0
Рашид Рахимов 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 2 1
Даса Элазар 3 0
Маухуб Эль-Мехди 1 1
Нгамалё Муми 2 0
Фернандес Роберто 2 0
Лунёв Андрей 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Бителло 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Рубин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
11
Рубин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Динамо Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
17%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
1
8%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
5
38%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
3
23%
4
22%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
25%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1
Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2
Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2

Результаты матчей

Рубин
Динамо Москва

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Рубин
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
6
5
1
10
2.5
3
8
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 22 - 5 27
2.
Локомотив Москва
 Заявка 11 9 0 2 26 - 14 27
3.
Зенит
 Заявка 11 8 2 1 23 - 4 26
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 6 2 3 21 - 7 20
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 4 2 17 - 9 19
7.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Акрон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
9.
Ростов
 Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 2 5 4 5 - 9 11
12.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 11 - 21 11
13.
Химки
 Заявка 11 1 5 5 9 - 20 8
14.
Факел
 Заявка 11 1 4 6 5 - 18 7
15.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
16.
Ахмат
 Заявка 11 0 6 5 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Ростов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
15.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Химки Фаринья Эдгардо 6
Ахмат Гандри Надер 5
Спартак Москва Денисов Даниил 5
Оренбург Башич Иван 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 58
    Рубин 13.8% (8)
    X 20.7% (12)
    Динамо Москва 65.5% (38)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Динамо Москва

    Исход игры
    Рубин
    13.8% (8)
    Ничья
    20.7% (12)
    Динамо Москва
    65.5% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    52% (26)
    Меньше
    48% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (35)
    Нет
    30% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    34.5% (20)
    0:1 Динамо Москва
    15.5% (9)
    1:1 Ничья
    15.5% (9)
    1:0 Рубин
    5.2% (3)
    0:2 Динамо Москва
    5.2% (3)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
    1:3 Динамо Москва
    3.4% (2)
    2:1 Рубин
    3.4% (2)
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