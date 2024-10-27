Первый тайм

19' Затягивается у нас пауза, связанная с повреждением Даку. Медики активно работают над коленом форварда казанской команды. Думаю, что всё-таки сможет продолжить он встречу.

18' Неприятный момент для казанского клуба. Даку боролся за мяч с Башичем перед штрафной хозяев, после чего форвард "Рубина" остался лежать на газоне. Держится он за колено.

17' Караташ после классного заброса из глубины оказался с мячом в левой части штрафной и прострелил в центр на Сахархизана, которому пробить по воротам с отличной позиции не позволил Вуячич.

16' Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты "Рубина". Вада с левого фланга навесил в центр вратарской, но эта передача пришла в руки Москвичёву, который начал быструю атаку своей команды.

15' Активно прессингуют футболисты "Оренбурга" своего соперника. Вуячич сейчас довольно рискованно сыграл в штрафной, однако капитан "Рубина" всё-таки прокинул игровой снаряд мимо Мансильи.

14' ОПАСНО! Башич классно разобрался на правом фланге и выполнил зрячий кросс к дальней штанге, а Горбани не хватило доли секнуды, дабы успеть к этой передаче!