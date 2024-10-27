Тур: 13. Стадион: Газовик.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Перес
Матиас
80
Марин
Джимми
15
Вуячич
Игор
51
Рожков
Илья
22
Ходжа
Велдин
10
Даку
Мирлинд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Марин ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Юрин СемёнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слишкович Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Рожков ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ходжа ВелдинПолузащитник
-
10 Даку МирлиндНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Ежов ИльяВратарь
-
86 Корец НикитаВратарь
- Защитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чумич НиколаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Чуни МарвинНападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
История личных встреч
Оренбург
Рубин
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Среднее время на гол
64
225
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Среднее время на гол
112
112
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.1
0.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
81
150
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахархизан Саид
|4
|0.31
|Марин Джимми
|3 (1)
|0.23
|Перес Матиас
|2
|0.15
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.08
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.08
|Башич Иван
|1
|0.08
|Мансилья Брайан
|1
|0.08
|Горбани Мохаммад
|1
|0.08
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Коваленко Александр
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|6 (3)
|0.46
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.08
|Вада Валентин
|1
|0.08
|Рожков Илья
|1
|0.08
|Зотов Александр
|1
|0.08
|Чумич Никола
|1
|0.08
|Тесленко Егор
|1
|0.08
|Юкич Александар
|1
|0.08
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башич Иван
|5
|0
|Перес Матиас
|5
|0
|Прохин Данила
|4
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Мансилья Брайан
|3
|0
|Горбани Мохаммад
|3
|0
|Сидоров Максим III
|3
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Москвичёв Богдан
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
|Деограсия Давид
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даку Мирлинд
|4
|0
|Тесленко Егор
|4
|0
|Зотов Александр
|3
|0
|Вуячич Игор
|3
|0
|Иванов Олег
|2
|0
|Иву Угочукву
|2
|0
|Рожков Илья
|2
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Грицаенко Алексей
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Чумич Никола
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Рашид Рахимов
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Рубин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
10
1
Оренбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
0
5
Оренбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Рубин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
17
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
12
6
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
6
50%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
3
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
5
38%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
6
40%
3
23%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
5%
5
25%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
5
25%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
5
24%
4
20%
61-75
3
14%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Оренбург - Химки 2:0 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Зенит - Оренбург 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1
Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0
Рубин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1
Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1
Результаты матчей
Оренбург
Рубин
Точный счет
2:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
66
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|25 - 5
|30
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 16
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 7
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|7.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 19
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 26
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|6 - 11
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 20
|11
|15.
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|14 - 22
|9
|16.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 3
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Рубин
Исход игры
Оренбург
32.4% (44)
Ничья
48.5% (66)
Рубин
19.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
30.09% (34)
Меньше
69.91% (79)
Обе команды забьют
Да
79.65% (90)
Нет
20.35% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (56)
1:0 Оренбург
11.8% (16)
2:1 Оренбург
10.3% (14)
1:2 Рубин
9.6% (13)
2:2 Ничья
5.1% (7)
0:1 Рубин
2.9% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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