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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Рубин
Прогнозы 46
Оренбург 32.6% (15)
X 47.8% (22)
Рубин 19.6% (9)
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История личных встреч

Оренбург
Рубин

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ТМК
0:1
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Среднее время на гол

64
225

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Среднее время на гол

112
112

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.1
0.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

81
150

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахархизан Саид 4 0.33
Марин Джимми 3 (1) 0.25
Перес Матиас 2 0.17
Гюрлюк Эмирджан 1 0.08
Рыбчинский Дмитрий 1 0.08
Башич Иван 1 0.08
Мансилья Брайан 1 0.08
Горбани Мохаммад 1 0.08
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 6 (3) 0.5
Кабутов Дмитрий 1 0.08
Вада Валентин 1 0.08
Рожков Илья 1 0.08
Зотов Александр 1 0.08
Чумич Никола 1 0.08
Тесленко Егор 1 0.08
Юкич Александар 1 0.08
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башич Иван 5 0
Перес Матиас 5 0
Прохин Данила 4 0
Малых Андрей 3 0
Мансилья Брайан 3 0
Горбани Мохаммад 3 0
Сидоров Максим III 3 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Оганесян Степан 1 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Куэро Джастин 1 0
Деограсия Давид 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даку Мирлинд 4 0
Тесленко Егор 4 0
Зотов Александр 3 0
Вуячич Игор 3 0
Иванов Олег 2 0
Иву Угочукву 2 0
Рожков Илья 2 0
Кабутов Дмитрий 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Грицаенко Алексей 1 0
Ставер Евгений 1 0
Чумич Никола 1 0
Юкич Александар 1 0
Рашид Рахимов 1 0

Результаты матчей

Оренбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Рубин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
1
Оренбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

0
5
Оренбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Рубин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
17

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

12
6
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
6
50%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
9%
3
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Забито

15
13
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
5
38%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
6
40%
3
23%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
5%
5
25%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
5
25%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
5
24%
4
20%
61-75
3
14%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Оренбург - Химки 2:0 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Зенит - Оренбург 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1
Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0
Рубин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1
Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1

Результаты матчей

Оренбург
Рубин

Точный счет

2:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:4
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
2
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 3 0 25 - 5 30
2.
Зенит
 Заявка 12 9 2 1 28 - 4 29
3.
Локомотив Москва
 Заявка 12 9 0 3 26 - 16 27
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 2 3 22 - 7 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 23 - 12 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Рубин
 Заявка 12 4 3 5 14 - 19 15
8.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
9.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 3 6 11 - 17 12
10.
Акрон
 Заявка 12 3 3 6 16 - 25 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 3 6 12 - 22 12
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
13.
Химки
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
14.
Факел
 Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 14 - 22 8
16.
Ахмат
 Заявка 12 0 6 6 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
12.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Пари НН
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
14.
Факел
 Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Факел Квеквескири Ираклий 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 2 дня 4 часа 54 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Оренбург 32.6% (15)
    X 47.8% (22)
    Рубин 19.6% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург - Рубин

    Исход игры
    Оренбург
    32.6% (15)
    Ничья
    47.8% (22)
    Рубин
    19.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (12)
    Меньше
    69.23% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (31)
    Нет
    20.51% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.3% (19)
    1:2 Рубин
    15.2% (7)
    1:0 Оренбург
    13% (6)
    2:1 Оренбург
    8.7% (4)
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