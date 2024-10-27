Первый тайм

5' Барриос избавился от мяча на своей половине поля, и в него жёстко влетел Воробьёв. Закипают страсти на первых минутах, и Карасёв пытается успокоить футболистов.

4' Медицинская бригада питерского коллектива уже появилась на поле. Вендел сидит в центральном круге и испытывает неприятные ощущения. Неужели потребуется замена бразильцу?

3' Вендел получил мяч в центральном круге, и в него довольно грубо врезался Баринов. Досталось футболисту "Зенита", и самостоятельно он пока подняться не может.

2' Футболисты "Зенита" вышли на эту встречу в голубом комплекте формы, "железнодорожники" играют в красно-белых футболках и зелёных трусах. Ворота Лантратова в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.