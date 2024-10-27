Тур: 13. Стадион: Газпром Арена.
0:0
Первый тайм: 4'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
-
27 НиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Бязров ДавидВратарь
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Зенит
Локомотив Москва
26 матчей
73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
50%
14 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
40 матчей
47.5%
30%
22.5%
19 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
35%
60%
5%
14 побед 24 ничьи 2 победы
Второй тайм
35%
42.5%
22.5%
14 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
20
Голов в среднем за матч
1.83
1.18
Среднее время на гол
49
76
Всего голов
16
26
Голов в среднем за матч
0.94
1.13
Среднее время на гол
95
79
Всего голов
58
46
Голов в среднем за матч
1.45
1.15
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
62
78
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.58
|Кассьерра Матео
|5 (1)
|0.42
|Гонду Лусиано
|5
|0.42
|Педро дос Сантос
|3
|0.25
|Мостовой Андрей
|3
|0.25
|Вендел Маркус
|1
|0.08
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0.08
|Мантуан Густаво
|1 (1)
|0.08
|Ерохин Александр
|1
|0.08
|Изидор Вильсон
|1
|0.08
|Клаудиньо
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Сергеев Иван
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батраков Алексей
|7
|0.58
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (1)
|0.42
|Самошников Илья
|4
|0.33
|Ньямси Жерзино
|3
|0.25
|Тикнизян Наир
|2
|0.17
|Сарвели Владислав
|1
|0.08
|Пиняев Сергей
|1
|0.08
|Раков Вадим
|1
|0.08
|Сулейманов Тимур
|1
|0.08
|Морозов Евгений
|1
|0.08
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Карпукас Артём
|0
|0
|Севикян Эдгар
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нино III
|3
|0
|Эракович Страхинья
|1
|1
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Клаудиньо
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
|Гонду Лусиано
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самошников Илья
|4
|0
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|Раков Вадим
|3
|0
|Батраков Алексей
|3
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Морозов Евгений
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Севикян Эдгар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
1
Зенит
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
18
12
Зенит
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Локомотив Москва
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
1
10%
5
36%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
18
12
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
6%
3
25%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
6
33%
3
25%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Забито
28
26
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
1
4%
4
15%
1-15
5
18%
4
15%
16-30
8
29%
6
23%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
5
18%
6
23%
76-90
Пропущено
4
16
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
1
25%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
25%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
50%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0
Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4
Локомотив Москва
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1
Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4
Результаты матчей
Зенит
Локомотив Москва
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Зенит
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
42
23
33
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
33
43
33
34
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
66
75
66
66
48
210
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|25 - 5
|30
|2.
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|28 - 4
|30
|3.
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|26 - 16
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 15
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 7
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 20
|18
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 26
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|6 - 11
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 20
|11
|15.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 25
|9
|16.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|0:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 3
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит 0:0 Локомотив Москва
Исход игры
Зенит
76.9% (133)
Ничья
10.4% (18)
Локомотив Москва
12.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
75% (90)
Меньше
25% (30)
Обе команды забьют
Да
81.67% (98)
Нет
18.33% (22)
Популярный счёт
2:1 Зенит
35.3% (61)
3:1 Зенит
6.9% (12)
1:0 Зенит
5.8% (10)
1:1 Ничья
5.2% (9)
2:0 Зенит
5.2% (9)
2:3 Локомотив Москва
2.3% (4)
3:2 Зенит
2.3% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!