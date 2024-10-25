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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 61
Зенит 73.8% (45)
X 13.1% (8)
Локомотив Москва 13.1% (8)
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История личных встреч

Зенит
Локомотив Москва

26 матчей

73.1%
26.9%
7.105427357601E-15%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
50%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

40 матчей

47.5%
30%
22.5%
19 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

35%
60%
5%
14 побед 24 ничьи 2 победы

Второй тайм

35%
42.5%
22.5%
14 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
С
3:0
ПЛ
6:1
ПЛ
0:0
С
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:3
ПЛ
1:1
КPП
1:3
ПЛ
5:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

42
20

Голов в среднем за матч

1.83
1.18

Среднее время на гол

49
76

Всего голов

16
26

Голов в среднем за матч

0.94
1.13

Среднее время на гол

95
79

Всего голов

58
46

Голов в среднем за матч

1.45
1.15

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

62
78

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.58
Кассьерра Матео 5 (1) 0.42
Гонду Лусиано 5 0.42
Педро дос Сантос 3 0.25
Мостовой Андрей 3 0.25
Вендел Маркус 1 0.08
Артур Виктор Гимараес 1 0.08
Мантуан Густаво 1 (1) 0.08
Ерохин Александр 1 0.08
Изидор Вильсон 1 0.08
Клаудиньо 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Сергеев Иван 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 7 0.58
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.42
Самошников Илья 4 0.33
Ньямси Жерзино 3 0.25
Тикнизян Наир 2 0.17
Сарвели Владислав 1 0.08
Пиняев Сергей 1 0.08
Раков Вадим 1 0.08
Сулейманов Тимур 1 0.08
Морозов Евгений 1 0.08
Баринов Дмитрий 0 0
Карпукас Артём 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Митай Марио 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нино III 3 0
Эракович Страхинья 1 1
Барриос Вильмар 2 0
Клаудиньо 2 0
Вендел Маркус 2 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Глушенков Максим 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Алип Нуралы 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Гонду Лусиано 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самошников Илья 4 0
Баринов Дмитрий 3 0
Раков Вадим 3 0
Батраков Алексей 3 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Сильянов Александр 2 0
Морозов Евгений 2 0
Карпукас Артём 2 0
Лантратов Илья 1 0
Ненахов Максим 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
1
Зенит
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

18
12
Зенит
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Локомотив Москва
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
1
10%
5
36%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
6%
3
25%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
6
33%
3
25%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Забито

28
26
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
1
4%
4
15%
1-15
5
18%
4
15%
16-30
8
29%
6
23%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
5
18%
6
23%
76-90

Пропущено

4
16
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
1
25%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
25%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
50%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0
Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4
Локомотив Москва
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1
Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4

Результаты матчей

Зенит
Локомотив Москва

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Зенит
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
4
2
2
3
2.5
3
3
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
3
3
4
3
2.5
3
3
3
4
3.5
2
4
1
6
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
7
5
6
6
2.5
6
6
4
8
3.5
2
10
2
10
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 3 0 25 - 5 30
2.
Зенит
 Заявка 12 9 2 1 28 - 4 29
3.
Локомотив Москва
 Заявка 12 9 0 3 26 - 16 27
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 2 3 22 - 7 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 23 - 12 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Рубин
 Заявка 12 4 3 5 14 - 19 15
8.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
9.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 3 6 11 - 17 12
10.
Акрон
 Заявка 12 3 3 6 16 - 25 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 3 6 12 - 22 12
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
13.
Химки
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
14.
Факел
 Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 14 - 22 8
16.
Ахмат
 Заявка 12 0 6 6 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
12.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Пари НН
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
14.
Факел
 Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
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Топ нарушителей
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 61
    Зенит 73.8% (45)
    X 13.1% (8)
    Локомотив Москва 13.1% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Локомотив Москва
    4.00
    4.15
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    5.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Локомотив Москва

    Исход игры
    Зенит
    73.3% (44)
    Ничья
    13.3% (8)
    Локомотив Москва
    13.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.27% (34)
    Меньше
    22.73% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    84.09% (37)
    Нет
    15.91% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    30% (18)
    3:1 Зенит
    15% (9)
    1:1 Ничья
    5% (3)
    1:0 Зенит
    5% (3)
    3:2 Зенит
    3.3% (2)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
    2:0 Зенит
    3.3% (2)
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