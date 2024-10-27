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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Химки
0:0
Первый тайм: 9'
Динамо Москва
0'
Прогнозы 138
Химки 8% (11)
X 6.5% (9)
Динамо Москва 85.5% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Химки
Ничья
Динамо Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
87
Кокарев
Никита
13
Терехов
Сергей
14
Джикия
Георгий
25
Филин
Александр
99
Ориньо
II
80
Хосонов
Хетаг
32
Вера
Лукас
Габриэль
11
Мирзов
Резиуан
22
Мехия
Роберт
18
Бакаев
Зелимхан
91
Заболотный
Антон
1
Лунёв
Андрей
50
Кутицкий
Александр
3
Бальбуэна
Фабиан
18
Маричаль
Николас
6
Фернандес
Роберто
24
Чавес
Луис
74
Фомин
Даниил
13
Нгамалё
Муми
10
Бителло
11
Артур
Гомес
VIII
70
Тюкавин
Константин
Химки
4-2-3-1
Динамо Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Химки
Динамо Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

6.3%
62.5%
31.2%
1 победа 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
4:2
ПЛ
6:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ТМС
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.57
1

Среднее время на гол

157
90

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

2.44
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 2 0.15
Бакаев Зелимхан 2 0.15
Фаринья Эдгардо 2 0.15
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.08
Мирзов Резиуан 1 0.08
Хосонов Хетаг 1 0.08
Магомедов Бутта 1 0.08
Руденко Александр Александрович 1 0.08
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 5 (1) 0.38
Нгамалё Муми 3 0.23
Гладышев Ярослав 3 0.23
Гагнидзе Лука 2 0.15
Карраскаль Хорхе 2 (1) 0.15
Бителло 1 0.08
Бальбуэна Фабиан 1 0.08
Маухуб Эль-Мехди 1 (1) 0.08
Макаров Денис 1 0.08
Лепский Иван 1 0.08
Майсторович Милан 1 0.08
Артур Гомес VIII 1 (1) 0.08
Фомин Даниил 0 0
Чавес Луис 0 0
Даса Элазар 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 6 0
Мирзов Резиуан 3 0
Анджелкович Неманья 3 0
Заболотный Антон 2 0
Фернандес Даниэль II 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Терехов Сергей 1 0
Голубович Петар 1 0
Филин Александр 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Садыгов Илья 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 2 1
Даса Элазар 3 0
Маухуб Эль-Мехди 1 1
Артур Гомес VIII 2 0
Нгамалё Муми 2 0
Фернандес Роберто 2 0
Бителло 2 0
Лунёв Андрей 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Динамо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

6
11
Химки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Динамо Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

5
10
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
80%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
4
31%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Забито

11
22
1 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
0
0%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
5
45%
4
18%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
3
27%
5
23%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
6
30%
3
23%
61-75
4
20%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2
Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3
Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1

Результаты матчей

Химки
Динамо Москва

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Химки
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
7
5
2
10
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 3 0 25 - 5 30
2.
Зенит
 Заявка 12 9 2 1 28 - 4 29
3.
Локомотив Москва
 Заявка 12 9 0 3 26 - 16 27
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 3 3 22 - 7 24
5.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 13 7 3 3 23 - 12 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
7.
Рубин
 Заявка 13 5 3 5 16 - 20 18
8.
Ростов
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Акрон
 Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 3 6 11 - 17 12
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 2 6 5 6 - 11 12
12.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
13.
Химки
 0:0 Заявка 13 2 6 5 11 - 20 12
14.
Факел
 Заявка 13 2 5 6 8 - 20 11
15.
Ахмат
 Заявка 13 1 6 6 12 - 25 9
16.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 15 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 3 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Химки
 0:0 Заявка 7 1 4 2 5 - 7 7
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
16.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
6.
Рубин
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Спартак Москва
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    10'
    Артур Гомес попробовал прострелить справа, и от подкатившегося Сергея Терехова мяч ушёл на угловой.
  • 9'
    Александр Кутицкий отдавал пас вперёд на Константина Тюкавина, но тот не подоспел к мячу.
  • Фол, нарушение
    9'
    Мелкий фол в центре чужой половины поля совершил Антон Заболотный. Короткий свисток арбитра.
  • 8'
    Хорхе Карраскаль разминается на всякий случай - а вдруг Марцелу Личке придётся менять Бителло.
  • 7'
    Пока игра обрывочная, паузная, чёткое впечатление трудно составить по такой картинке.
  • Травма, повреждение
    5'
    Игроку московского "Динамо" Бителло потребовалась медицинская помощь.
  • 5'
    Роберт Мехия в центре чужой половины поля уронил Бителло, наступив тому на правую ногу.
  • Фол, нарушение
    5'
    Сергей Терехов заработал штрафной удар для "Химок" на левом фланге в центре поля, ибо по ногам его ударил Артур Гомес.
  • Офсайд
    4'
    Резиуан Мирзов попал в положение "вне игры" на левом фланге. Оборвалась атака "Химок" свистком арбитра.
  • 3'
    "Химки" играют в красно-чёрной форме, в то время как у "Динамо" синяя экипировка.
  • 2'
    Луис Чавес делал перевод с левой стороны на правый фланг и допустил невынужденную ошибку - аут в пользу хозяев.
  • 1'
    Антон Заболотный внезапно обрёл мяч в левой части чужой штрафной площади и выполнил поперечную передачу, которая оказалась накрыта.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Судья
    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:

    Судья: Казарцев Василий Анатольевич (Санкт-Петербург).
    Помощник судьи: Лунёв Алексей Сергеевич (Новосибирск).
    Помощник судьи: Семёнов Дмитрий Андреевич (Петрозаводск).
    Резервный судья: Волошин Николай Николаевич (Смоленск).
    Делегат: Ахмадуллин Радик Мухаметбакиевич (Казань).
    Инспектор: Колобаев Александр Евгеньевич (Москва).
    ВАР: Мешков Виталий Петрович (Дмитров).
    АВАР: Кукуляк Евгений Лазаревич (Калуга).
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 13-м туре Российской премьер-лиги подмосковный клуб "Химки" сыграет дома против московского "Динамо". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
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    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 0:0 Динамо Москва

    Исход игры
    Химки
    8% (11)
    Ничья
    6.5% (9)
    Динамо Москва
    85.5% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.43% (81)
    Меньше
    29.57% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    49.3% (68)
    0:2 Динамо Москва
    12.3% (17)
    0:1 Динамо Москва
    7.2% (10)
    1:3 Динамо Москва
    5.8% (8)
    1:1 Ничья
    4.3% (6)
    1:4 Динамо Москва
    1.4% (2)
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