Тур: 13. Стадион: Арена Химки.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Химки
Динамо Москва
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
6.3%
62.5%
31.2%
1 победа 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.57
1
Среднее время на гол
157
90
Всего голов
22
7
Голов в среднем за матч
2.44
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|2
|0.17
|Бакаев Зелимхан
|2
|0.17
|Фаринья Эдгардо
|2
|0.17
|Вера Лукас Габриэль
|1 (1)
|0.08
|Мирзов Резиуан
|1
|0.08
|Хосонов Хетаг
|1
|0.08
|Магомедов Бутта
|1
|0.08
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.08
|Терехов Сергей
|0
|0
|Фернандес Даниэль II
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|5 (1)
|0.42
|Нгамалё Муми
|3
|0.25
|Гладышев Ярослав
|3
|0.25
|Гагнидзе Лука
|2
|0.17
|Карраскаль Хорхе
|2 (1)
|0.17
|Бителло
|1
|0.08
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.08
|Маухуб Эль-Мехди
|1 (1)
|0.08
|Макаров Денис
|1
|0.08
|Лепский Иван
|1
|0.08
|Майсторович Милан
|1
|0.08
|Артур Гомес VIII
|1 (1)
|0.08
|Фомин Даниил
|0
|0
|Чавес Луис
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаринья Эдгардо
|6
|0
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|Анджелкович Неманья
|3
|0
|Заболотный Антон
|2
|0
|Фернандес Даниэль II
|2
|0
|Гогуа Седрик
|0
|1
|Магомедов Бутта
|0
|1
|Терехов Сергей
|1
|0
|Голубович Петар
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Даниил
|2
|1
|Даса Элазар
|3
|0
|Маухуб Эль-Мехди
|1
|1
|Артур Гомес VIII
|2
|0
|Нгамалё Муми
|2
|0
|Фернандес Роберто
|2
|0
|Бителло
|2
|0
|Лунёв Андрей
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Результаты матчей
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Динамо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
6
11
Химки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Динамо Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
5
10
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
80%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
4
31%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Забито
11
22
1 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
0
0%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
5
45%
4
18%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
3
27%
5
23%
76-90
Пропущено
20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
6
30%
3
23%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2
Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3
Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1
Результаты матчей
Химки
Динамо Москва
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Химки
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
24
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
102
39
75
210
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|25 - 5
|30
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 16
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 7
|23
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 25
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|5 - 10
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|14 - 22
|8
|16.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки - Динамо Москва
Исход игры
Химки
11.4% (5)
Ничья
4.5% (2)
Динамо Москва
84.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (27)
Меньше
30.77% (12)
Обе команды забьют
Да
74.36% (29)
Нет
25.64% (10)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
52.3% (23)
0:2 Динамо Москва
15.9% (7)
1:3 Динамо Москва
4.5% (2)
1:1 Ничья
4.5% (2)
0:1 Динамо Москва
4.5% (2)
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