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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Химки
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 45
Химки 11.1% (5)
X 4.4% (2)
Динамо Москва 84.4% (38)
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История личных встреч

Химки
Динамо Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

6.3%
62.5%
31.2%
1 победа 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
4:2
ПЛ
6:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ТМС
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.57
1

Среднее время на гол

157
90

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

2.44
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 2 0.17
Бакаев Зелимхан 2 0.17
Фаринья Эдгардо 2 0.17
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.08
Мирзов Резиуан 1 0.08
Хосонов Хетаг 1 0.08
Магомедов Бутта 1 0.08
Руденко Александр Александрович 1 0.08
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 5 (1) 0.42
Нгамалё Муми 3 0.25
Гладышев Ярослав 3 0.25
Гагнидзе Лука 2 0.17
Карраскаль Хорхе 2 (1) 0.17
Бителло 1 0.08
Бальбуэна Фабиан 1 0.08
Маухуб Эль-Мехди 1 (1) 0.08
Макаров Денис 1 0.08
Лепский Иван 1 0.08
Майсторович Милан 1 0.08
Артур Гомес VIII 1 (1) 0.08
Фомин Даниил 0 0
Чавес Луис 0 0
Даса Элазар 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 6 0
Мирзов Резиуан 3 0
Анджелкович Неманья 3 0
Заболотный Антон 2 0
Фернандес Даниэль II 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Терехов Сергей 1 0
Голубович Петар 1 0
Филин Александр 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Садыгов Илья 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 2 1
Даса Элазар 3 0
Маухуб Эль-Мехди 1 1
Артур Гомес VIII 2 0
Нгамалё Муми 2 0
Фернандес Роберто 2 0
Бителло 2 0
Лунёв Андрей 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Динамо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

6
11
Химки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Динамо Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

5
10
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
80%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
4
31%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Забито

11
22
1 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
0
0%
5
23%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
5
45%
4
18%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
3
27%
5
23%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
5%
4
31%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
6
30%
3
23%
61-75
4
20%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2
Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3
Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1

Результаты матчей

Химки
Динамо Москва

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Химки
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
7
5
2
10
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 3 0 25 - 5 30
2.
Зенит
 Заявка 12 9 2 1 28 - 4 29
3.
Локомотив Москва
 Заявка 12 9 0 3 26 - 16 27
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 2 3 22 - 7 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 23 - 12 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Рубин
 Заявка 12 4 3 5 14 - 19 15
8.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
9.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 3 6 11 - 17 12
10.
Акрон
 Заявка 12 3 3 6 16 - 25 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 3 6 12 - 22 12
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
13.
Химки
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
14.
Факел
 Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 14 - 22 8
16.
Ахмат
 Заявка 12 0 6 6 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
12.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Пари НН
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
14.
Факел
 Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Факел Квеквескири Ираклий 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Химки 11.1% (5)
    X 4.4% (2)
    Динамо Москва 84.4% (38)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки - Динамо Москва

    Исход игры
    Химки
    11.4% (5)
    Ничья
    4.5% (2)
    Динамо Москва
    84.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (27)
    Меньше
    30.77% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (29)
    Нет
    25.64% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    52.3% (23)
    0:2 Динамо Москва
    15.9% (7)
    1:3 Динамо Москва
    4.5% (2)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
    0:1 Динамо Москва
    4.5% (2)
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