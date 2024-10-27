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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 145
Пари НН 8.3% (12)
X 11% (16)
Спартак Москва 80.7% (117)
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30
Медведев
Никита
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
25
Шоштарич
Карич
Свен
87
Боженов
Кирилл
15
Эктов
Александр
78
Калинский
Николай
10
Трошечкин
Александр
29
Тичич
Лука
20
Боселли
Хуан
80
Царукян
Валерий
98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
68
Литвинов
Руслан
25
Пруцев
Данил
2
Рябчук
Олег
6
Бабич
Срджан
8
Маркиньос
VI
35
Мартинс
Кристофер
5
Барко
Эсекьель
9
Угальде
Манфред
77
Бонгонда
Тео
Пари НН
5-4-1
Спартак Москва
4-1-4-1

История личных встреч

Пари НН
Спартак Москва

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
К
0:3
К
5:4
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 3 0.25
Царукян Валерий 3 0.25
Ожегович Огнен 2 0.17
Зе Турбо Жозе 2 0.17
Калинский Николай 1 (1) 0.08
Шоштарич Карич Свен 1 0.08
Стаматов Матео 0 0
Эктов Александр 0 0
Ермаков Никита 0 0
Тичич Лука 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 6 0.5
Барко Эсекьель 5 (4) 0.42
Бабич Срджан 2 0.17
Николсон Шамар 2 0.17
Пруцев Данил 1 0.08
Умяров Наиль 1 0.08
Медина Хесус 0 0
Бонгонда Тео 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Рябчук Олег 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калинский Николай 3 0
Боселли Хуан 3 0
Каккоев Никита 3 0
Стаматов Матео 3 0
Александров Виктор 3 0
Ожегович Огнен 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Боженов Кирилл 2 0
Тихий Дмитрий 1 0
Глейзер Дан Леон 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мухин Антон 1 0
Тичич Лука 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денисов Даниил 5 0
Бабич Срджан 4 0
Умяров Наиль 4 0
Зобнин Роман 2 1
Литвинов Руслан 3 0
Мартинс Кристофер 2 0
Медина Хесус 2 0
Рябчук Олег 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Николсон Шамар 1 0
Угальде Манфред 1 0

Результаты матчей

Пари НН
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3
Пари НН
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
12
Пари НН
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Спартак Москва
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
14%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90

Забито

12
19
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
8%
3
16%
1-15
2
17%
5
26%
16-30
2
17%
4
21%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
1
5%
76-90

Пропущено

22
10
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
9%
3
30%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
3
14%
1
10%
46-60
5
23%
2
20%
61-75
7
32%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Краснодар - Пари НН 1:2 Пари НН - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2
Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3
Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1

Результаты матчей

Пари НН
Спартак Москва

Точный счет

0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 3 0 25 - 5 30
2.
Зенит
 Заявка 12 9 2 1 28 - 4 29
3.
Локомотив Москва
 Заявка 12 9 0 3 26 - 16 27
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 3 3 22 - 7 24
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 23 - 12 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Рубин
 2:1 Заявка 13 5 3 5 16 - 20 18
8.
Ростов
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Акрон
 Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
10.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 3 6 11 - 17 12
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 2 6 5 6 - 11 12
12.
Пари НН
 Заявка 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Химки
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
14.
Факел
 Заявка 13 2 5 6 8 - 20 11
15.
Ахмат
 Заявка 13 1 6 6 12 - 25 9
16.
Оренбург
 1:2 Заявка 13 1 5 7 15 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 3 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 2:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 1:2 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
12.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Пари НН
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Рубин
 2:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 1:2 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 18 минут.



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    • Прогнозы 145
    Пари НН 8.3% (12)
    X 11% (16)
    Спартак Москва 80.7% (117)
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    Пари НН
    Ничья
    Спартак Москва
    7.00
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    6.90
    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - Спартак Москва

    Исход игры
    Пари НН
    8.3% (12)
    Ничья
    11.1% (16)
    Спартак Москва
    80.6% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.18% (80)
    Меньше
    29.82% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    78.07% (89)
    Нет
    21.93% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    43.8% (63)
    0:2 Спартак Москва
    9.7% (14)
    1:1 Ничья
    7.6% (11)
    0:1 Спартак Москва
    6.3% (9)
    1:3 Спартак Москва
    3.5% (5)
    2:3 Спартак Москва
    2.8% (4)
    2:1 Пари НН
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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