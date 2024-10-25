Тур: 13. Стадион: Нижний Новгород.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Пари НН
Спартак Москва
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Хуан
|3
|0.25
|Царукян Валерий
|3
|0.25
|Ожегович Огнен
|2
|0.17
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.17
|Калинский Николай
|1 (1)
|0.08
|Шоштарич Карич Свен
|1
|0.08
|Стаматов Матео
|0
|0
|Эктов Александр
|0
|0
|Ермаков Никита
|0
|0
|Тичич Лука
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угальде Манфред
|6
|0.5
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|0.42
|Бабич Срджан
|2
|0.17
|Николсон Шамар
|2
|0.17
|Пруцев Данил
|1
|0.08
|Умяров Наиль
|1
|0.08
|Медина Хесус
|0
|0
|Бонгонда Тео
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калинский Николай
|3
|0
|Боселли Хуан
|3
|0
|Каккоев Никита
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Александров Виктор
|3
|0
|Ожегович Огнен
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Зе Турбо Жозе
|2
|0
|Боженов Кирилл
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Глейзер Дан Леон
|1
|0
|Эктов Александр
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мухин Антон
|1
|0
|Тичич Лука
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денисов Даниил
|5
|0
|Бабич Срджан
|4
|0
|Умяров Наиль
|4
|0
|Зобнин Роман
|2
|1
|Литвинов Руслан
|3
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Угальде Манфред
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
3
Пари НН
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
12
Пари НН
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Спартак Москва
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
14%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
8%
3
16%
1-15
2
17%
5
26%
16-30
2
17%
4
21%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
1
5%
76-90
Пропущено
22
10
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
9%
3
30%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
3
14%
1
10%
46-60
5
23%
2
20%
61-75
7
32%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Краснодар - Пари НН 1:2 Пари НН - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2
Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3
Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1
Результаты матчей
Пари НН
Спартак Москва
Точный счет
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
39
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|25 - 5
|30
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 16
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 7
|23
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 25
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|5 - 10
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|14 - 22
|8
|16.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН - Спартак Москва
Исход игры
Пари НН
4.2% (2)
Ничья
10.4% (5)
Спартак Москва
85.4% (41)
Тотал 2.5
Больше
70.73% (29)
Меньше
29.27% (12)
Обе команды забьют
Да
75.61% (31)
Нет
24.39% (10)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
47.9% (23)
0:2 Спартак Москва
10.4% (5)
1:1 Ничья
8.3% (4)
0:1 Спартак Москва
6.3% (3)
1:3 Спартак Москва
4.2% (2)
0:3 Спартак Москва
4.2% (2)
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