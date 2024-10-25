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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 47
Пари НН 4.3% (2)
X 10.6% (5)
Спартак Москва 85.1% (40)
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История личных встреч

Пари НН
Спартак Москва

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
К
0:3
К
5:4
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 3 0.25
Царукян Валерий 3 0.25
Ожегович Огнен 2 0.17
Зе Турбо Жозе 2 0.17
Калинский Николай 1 (1) 0.08
Шоштарич Карич Свен 1 0.08
Стаматов Матео 0 0
Эктов Александр 0 0
Ермаков Никита 0 0
Тичич Лука 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 6 0.5
Барко Эсекьель 5 (4) 0.42
Бабич Срджан 2 0.17
Николсон Шамар 2 0.17
Пруцев Данил 1 0.08
Умяров Наиль 1 0.08
Медина Хесус 0 0
Бонгонда Тео 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Рябчук Олег 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калинский Николай 3 0
Боселли Хуан 3 0
Каккоев Никита 3 0
Стаматов Матео 3 0
Александров Виктор 3 0
Ожегович Огнен 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Боженов Кирилл 2 0
Тихий Дмитрий 1 0
Глейзер Дан Леон 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мухин Антон 1 0
Тичич Лука 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денисов Даниил 5 0
Бабич Срджан 4 0
Умяров Наиль 4 0
Зобнин Роман 2 1
Литвинов Руслан 3 0
Мартинс Кристофер 2 0
Медина Хесус 2 0
Рябчук Олег 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Николсон Шамар 1 0
Угальде Манфред 1 0

Результаты матчей

Пари НН
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3
Пари НН
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
12
Пари НН
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Спартак Москва
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
14%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90

Забито

12
19
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
8%
3
16%
1-15
2
17%
5
26%
16-30
2
17%
4
21%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
1
5%
76-90

Пропущено

22
10
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
9%
3
30%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
3
14%
1
10%
46-60
5
23%
2
20%
61-75
7
32%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Краснодар - Пари НН 1:2 Пари НН - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2
Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3
Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1

Результаты матчей

Пари НН
Спартак Москва

Точный счет

0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 12 9 3 0 25 - 5 30
2.
Зенит
 Заявка 12 9 2 1 28 - 4 29
3.
Локомотив Москва
 Заявка 12 9 0 3 26 - 16 27
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 7 2 3 22 - 7 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 12 7 2 3 23 - 12 23
6.
Спартак Москва
 Заявка 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Рубин
 Заявка 12 4 3 5 14 - 19 15
8.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
9.
Крылья Советов
 Заявка 12 3 3 6 11 - 17 12
10.
Акрон
 Заявка 12 3 3 6 16 - 25 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 3 6 12 - 22 12
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 2 5 5 5 - 10 11
13.
Химки
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
14.
Факел
 Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 14 - 22 8
16.
Ахмат
 Заявка 12 0 6 6 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
12.
Химки
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Пари НН
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 4 2 0 13 - 3 14
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Локомотив Москва
 Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
14.
Факел
 Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Факел Квеквескири Ираклий 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2024, осталось 2 дня 7 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 47
    Пари НН 4.3% (2)
    X 10.6% (5)
    Спартак Москва 85.1% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Спартак Москва
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - Спартак Москва

    Исход игры
    Пари НН
    4.2% (2)
    Ничья
    10.4% (5)
    Спартак Москва
    85.4% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.73% (29)
    Меньше
    29.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    75.61% (31)
    Нет
    24.39% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    47.9% (23)
    0:2 Спартак Москва
    10.4% (5)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    0:1 Спартак Москва
    6.3% (3)
    1:3 Спартак Москва
    4.2% (2)
    0:3 Спартак Москва
    4.2% (2)
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