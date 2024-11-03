Переходит к активным действиям в атаке "Ахмат", всё-таки турнирная ситуация остается крайне тяжелой.

Приближаются команды к середине второго тайма, у грозненцев еще уйма времени, но нижегородцы пропускать не намерены.

После прострела Кардосо мяч заметался по штрафной гостей, однако его всё-таки выбили, плюс у Фелиппе был зафиксирован офсайд.

Боселли получил мяч на правом краю штрафной, однако с острого угла прострелил в Шелию.

Угловой с правого фланга исполнил Калинский, Магкеев боролся за верховой мяч, однако направить его в сторону ворот Станиславу не удалось.

Камилов получает желтую карточку за грубый фол против Каккоева.

Садулаев не реализует пенальти! Удар Лечи в правый от вратаря угол в прыжке парирует Медведев!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ХУАН БОСЕЛЛИ! Вторым темпом после штрафного Калинский вновь навесил с левого фланга, а Боселли головой поразил ближний угол ворот Шелии!

Старое футбольное правило в действии, шикарный момент упустил "Ахмат", за что и поплатился.

Садится в оборону нижегородский клуб, попробуй сейчас взломай редуты команды Виктора Гончаренко.

Карич получает предупреждение за фол против Адамова на фланге.

Антон Швец и Фелиппе Кардосо выходят на поле вместо Исмаэла Силвы и Турпал-Али Ибишева.

Еще одна желтая карточка - Камило наступил на ногу Калинскому на чужой половине.

Тодорович получил мяч на левом краю штрафной от Камило, однако удар Дарко успел накрыть защитник.

Второй тайм начался! У хозяев Владислав Камилов заменил Даниила Уткина, у гостей Антон Мухин играет вместо Александра Трошечкина.

Садулаев вошел в штрафную гостей с левого края и пробил, но попал в ногу защитника.

Жиров на левом фланге технично обыграл оппонента и прострелил в штрафную гостей, но борьба на ближней штанге осталась за нижегородцами.

Исмаэл пробил из-за пределов штрафной площади, неприятный рикошет сильно усложнил работу Медведеву, но тот выручил.

После углового довольно спорный эпизод в верховой борьбе Гандри и Ожеговича, ВАР вмешивается в игру.

Павел Кукуян отправляется к монитору лично, эпизод, который должен привести к пенальти.

Да, назначает пенальти Кукуян после просмотра видео!

45' Угловой с правого фланга успели подать нижегородцы, однако верх остался за хозяевами.

45' Одну минуту добавляет Павел Кукуян к основному времени первого тайма.

42' Длинный аут с левого фланга исполнил Карич, однако верховая борьба осталась за игроками "Ахмата".

40' Далеко не всегда командам удается доводить атаки до ударов, последний пас частенько оказывается удобным для защиты.

38' Садулаев попытался пробить из-за пределов штрафной в быстрой атаке, но получилось не очень опасно.

37' Неплохой пас на Уткина исполнил Садулаев, однако оборона нижегородцев сработала удачно.

35' Всё ближе в этой встрече перерыв, пока обилия голов нам ждать не приходится.

33' Исмаэл попытался пробить из-за пределов штрафной в касание, но попал в соперника.

32' Каккоев получает желтую карточку за игру локтем в верховой борьбе с Самородовым.

30' Ничего опасного подача Калинского со штрафного не принесла, от ворот сыграет Шелия.

28' Ожегович зацепился за мяч на левом фланге атаки и вынудил Ибишева нарушить правила.

26' Вроде всё в порядке с Адамовым, готов моторный защитник "Ахмата" продолжить игру.

25' Адамову после верховой борьбы с Ведерниковым требуется помощь врачей.

24' Миновали команды экватор первого тайма, в целом игра пока оправдывает не самую высокую планку ожиданий.

22' Боселли после скидки Ермакова пробил после отскока от газона, однако мяч пролетел над перекладиной.

20' В ответной атаке Самородов создал момент для Адамова, который с семи метров умудрился пробить выше ворот!

19' Эктов получил мяч на правом краю и отдал под удар Ермакову, однако Шелия парировал снаряд, летевший в ближний угол!

17' Самородов откликнулся на передачу из глубины поля, однако сфолил против Карича.

15' Треть первого тайма позади, пока у "Ахмата" есть преимущество, но реальных угроз воротам нет.

13' Еще одна атака хозяев завершается попыткой Садулаева с линии штрафной - Медведев отбивает мяч в сторону.

12' Уткин получил мяч на правом краю штрафной от Адамова и пробил с нерабочей правой - мимо ближнего угла.

11' Адамов после навеса с левого фланга пробил головой в борьбе с защитником, однако у Медведева проблем не возникло.

10' А вот и атака гостей - Калинский с линии штрафной пробил по отскочившему мячу, но направил его выше перекладины.

9' Под контролем грозненцев проходит стартовый отрезок встречи, но мяч чаще всего находится в центре поля.

8' Позиционная атака хозяев завершается попаданием Садулаева в офсайд, внимателен лайнсмен.

6' В этом сезоне команды встречались в Кубке Росси, там "Ахмат" выиграл обе встречи у "Пари НН" - 4:1 дома и 2:1 в гостях.

5' "Пари НН" под руководством Гончаренко сыграл вничью с "Ростовом" и проиграл "Спартаку", сегодня нижегородцы в случае неудачи позволят "Ахмату" сравняться по очкам.

4' Напомним, что "Ахмат" в прошлом туре одержал первую победу в этом чемпионате и ушел с последнего места.

3' Садулаев попытался прорваться по центру через скопление защитников, но в итоге мяч попал в руку Лечи.

2' Первый угловой в матче заработал Адамов, после навеса Садулаева Гандри пробил по воротам, но в ближний угол не попал.