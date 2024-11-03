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  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Ахмат
0:1
Второй тайм: 74'
Пари НН
0'
32' Желтая карточка
Каккоев Никита
53' Желтая карточка
Ожегович Огнен
0:0
54' Не забитый пенальти
Садулаев Лечи
0:1
56' Гол
Боселли Хуан
59' Желтая карточка
Шоштарич Карич Свен
61' Желтая карточка
Камило Рейжерс
73' Желтая карточка

Ход матча

32'
 
Каккоев Никита
46'
Камилов Владислав
Уткин Даниил
 
46'
 
Мухин Антон
Трошечкин Александр
53'
 
Ожегович Огнен
54'
Садулаев Лечи
0:0
56'
0:1
Боселли Хуан
59'
 
Шоштарич Карич Свен
60'
Швец Антон
Исмаэл Силва
 
61'
Кардосо Фелиппе
Ибишев Турпал-Али
 
61'
Камило Рейжерс
 
63'
 
Тичич Лука
Ожегович Огнен
73'
 
Прогнозы 135
Ахмат 66.7% (90)
X 20.7% (28)
Пари НН 12.6% (17)
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Ахмат
Пари НН

История личных встреч

Ахмат
Пари НН

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:2
К
4:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
0:2

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

3.25
1.4

Среднее время на гол

27
64

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
62

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садулаев Лечи 3 0.21
Камилов Владислав 2 0.14
Кардосо Фелиппе 2 0.14
Диале Мауро Луна 1 0.07
Жиров Александр 1 0.07
Уткин Даниил 1 0.07
Ловат Лукас 1 0.07
Талал Амин 1 0.07
Самородов Максим 0 0
Шелия Гиорги 0 0
Богосавац Мирослав 0 0
Адамов Арсен 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 4 0.29
Царукян Валерий 3 0.21
Ожегович Огнен 2 0.14
Зе Турбо Жозе 2 0.14
Калинский Николай 1 (1) 0.07
Шоштарич Карич Свен 1 0.07
Стаматов Матео 0 0
Эктов Александр 0 0
Ермаков Никита 0 0
Тичич Лука 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 6 0
Камило Рейжерс 4 0
Ковачев Светослав 3 0
Швец Антон 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Садулаев Лечи 2 0
Кардосо Фелиппе 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Исмаэл Силва 1 0
Камилов Владислав 1 0
Бериша Бернард 1 0
Ловат Лукас 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ожегович Огнен 4 0
Каккоев Никита 4 0
Калинский Николай 3 0
Боселли Хуан 3 0
Стаматов Матео 3 0
Александров Виктор 3 0
Трошечкин Александр 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Боженов Кирилл 2 0
Карапузов Владислав 0 1
Тихий Дмитрий 1 0
Глейзер Дан Леон 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Шоштарич Карич Свен 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мухин Антон 1 0
Тичич Лука 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
4
Ахмат
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Пари НН
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

3
2
Ахмат
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Пари НН
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
6
46%
4
50%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
4
36%
4
25%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Пропущено

24
24
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
2
8%
6
25%
61-75
10
42%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0
Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1
Пари НН
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Пари НН - Спартак Москва 0:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Пари НН - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2
Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3

Результаты матчей

Ахмат
Пари НН

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
1
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
3
10
2
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 3 0 27 - 6 33
2.
Зенит
 Заявка 14 10 3 1 31 - 6 33
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 10 1 3 28 - 17 31
4.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 3 3 28 - 16 27
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 3 4 22 - 9 24
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Акрон
 Заявка 14 4 4 6 19 - 26 16
9.
Пари НН
 1:0 Заявка 14 4 3 7 13 - 24 15
10.
Ростов
 Заявка 14 3 5 6 17 - 25 14
11.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 2 6 6 7 - 13 12
13.
Химки
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
14.
Факел
 Заявка 13 2 5 6 8 - 20 11
15.
Ахмат
 0:1 Заявка 14 1 6 7 12 - 26 9
16.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 15 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 7 6 0 1 13 - 8 18
2.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
11.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
13.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15.
Пари НН
 1:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 0:1 Заявка 7 0 4 3 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
9.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 0:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 7 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    73'
    Камилов получает желтую карточку за грубый фол против Каккоева.
  • Угловой
    72'
    Угловой с правого фланга исполнил Калинский, Магкеев боролся за верховой мяч, однако направить его в сторону ворот Станиславу не удалось.
  • 71'
    Боселли получил мяч на правом краю штрафной, однако с острого угла прострелил в Шелию.
  • Офсайд
    68'
    После прострела Кардосо мяч заметался по штрафной гостей, однако его всё-таки выбили, плюс у Фелиппе был зафиксирован офсайд.
  • 67'
    Приближаются команды к середине второго тайма, у грозненцев еще уйма времени, но нижегородцы пропускать не намерены.
  • 65'
    Переходит к активным действиям в атаке "Ахмат", всё-таки турнирная ситуация остается крайне тяжелой.
  • Замена
    63'
    Лука Тичич появился на поле вместо Огнена Ожеговича.
  • 62'
    Тодорович получил мяч на левом краю штрафной от Камило, однако удар Дарко успел накрыть защитник.
  • Желтая карточка
    61'
    Еще одна желтая карточка - Камило наступил на ногу Калинскому на чужой половине.
  • Замена
    60'
    Антон Швец и Фелиппе Кардосо выходят на поле вместо Исмаэла Силвы и Турпал-Али Ибишева.
  • Желтая карточка
    59'
    Карич получает предупреждение за фол против Адамова на фланге.
  • 58'
    Садится в оборону нижегородский клуб, попробуй сейчас взломай редуты команды Виктора Гончаренко.
  • 57'
    Старое футбольное правило в действии, шикарный момент упустил "Ахмат", за что и поплатился.
  • Описание гола
    56'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ХУАН БОСЕЛЛИ!
    Вторым темпом после штрафного Калинский вновь навесил с левого фланга, а Боселли головой поразил ближний угол ворот Шелии!
  • Пенальти
    54'
    Садулаев не реализует пенальти! Удар Лечи в правый от вратаря угол в прыжке парирует Медведев!
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    • Желтая карточка
      53'
      Ожегович получил за свой фол желтую карточку.
    • Пенальти!
      53'
      Да, назначает пенальти Кукуян после просмотра видео!
    • Видеоповтор
      52'
      Павел Кукуян отправляется к монитору лично, эпизод, который должен привести к пенальти.
    • Угловой
      51'
      После углового довольно спорный эпизод в верховой борьбе Гандри и Ожеговича, ВАР вмешивается в игру.
    • 50'
      Исмаэл пробил из-за пределов штрафной площади, неприятный рикошет сильно усложнил работу Медведеву, но тот выручил.
    • 49'
      Жиров на левом фланге технично обыграл оппонента и прострелил в штрафную гостей, но борьба на ближней штанге осталась за нижегородцами.
    • 48'
      Садулаев вошел в штрафную гостей с левого края и пробил, но попал в ногу защитника.
    • 47'
      Первая атака гостей завершилась ударом Каккоева из-за пределов штрафной - мяч прошел выше цели.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! У хозяев Владислав Камилов заменил Даниила Уткина, у гостей Антон Мухин играет вместо Александра Трошечкина.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Угловой
      45'
      Угловой с правого фланга успели подать нижегородцы, однако верх остался за хозяевами.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавляет Павел Кукуян к основному времени первого тайма.
    • 42'
      Длинный аут с левого фланга исполнил Карич, однако верховая борьба осталась за игроками "Ахмата".
    • 40'
      Далеко не всегда командам удается доводить атаки до ударов, последний пас частенько оказывается удобным для защиты.
    • 38'
      Садулаев попытался пробить из-за пределов штрафной в быстрой атаке, но получилось не очень опасно.
    • 37'
      Неплохой пас на Уткина исполнил Садулаев, однако оборона нижегородцев сработала удачно.
    • 35'
      Всё ближе в этой встрече перерыв, пока обилия голов нам ждать не приходится.
    • 33'
      Исмаэл попытался пробить из-за пределов штрафной в касание, но попал в соперника.
    • Желтая карточка
      32'
      Каккоев получает желтую карточку за игру локтем в верховой борьбе с Самородовым.
    • 30'
      Ничего опасного подача Калинского со штрафного не принесла, от ворот сыграет Шелия.
    • Фол, нарушение
      28'
      Ожегович зацепился за мяч на левом фланге атаки и вынудил Ибишева нарушить правила.
    • 26'
      Вроде всё в порядке с Адамовым, готов моторный защитник "Ахмата" продолжить игру.
    • Травма, повреждение
      25'
      Адамову после верховой борьбы с Ведерниковым требуется помощь врачей.
    • 24'
      Миновали команды экватор первого тайма, в целом игра пока оправдывает не самую высокую планку ожиданий.
    • 22'
      Боселли после скидки Ермакова пробил после отскока от газона, однако мяч пролетел над перекладиной.
    • Опасный момент
      20'
      В ответной атаке Самородов создал момент для Адамова, который с семи метров умудрился пробить выше ворот!
    • Опасный момент
      19'
      Эктов получил мяч на правом краю и отдал под удар Ермакову, однако Шелия парировал снаряд, летевший в ближний угол!
    • Фол, нарушение
      17'
      Самородов откликнулся на передачу из глубины поля, однако сфолил против Карича.
    • 15'
      Треть первого тайма позади, пока у "Ахмата" есть преимущество, но реальных угроз воротам нет.
    • 13'
      Еще одна атака хозяев завершается попыткой Садулаева с линии штрафной - Медведев отбивает мяч в сторону.
    • 12'
      Уткин получил мяч на правом краю штрафной от Адамова и пробил с нерабочей правой - мимо ближнего угла.
    • 11'
      Адамов после навеса с левого фланга пробил головой в борьбе с защитником, однако у Медведева проблем не возникло.
    • 10'
      А вот и атака гостей - Калинский с линии штрафной пробил по отскочившему мячу, но направил его выше перекладины.
    • 9'
      Под контролем грозненцев проходит стартовый отрезок встречи, но мяч чаще всего находится в центре поля.
    • Офсайд
      8'
      Позиционная атака хозяев завершается попаданием Садулаева в офсайд, внимателен лайнсмен.
    • 6'
      В этом сезоне команды встречались в Кубке Росси, там "Ахмат" выиграл обе встречи у "Пари НН" - 4:1 дома и 2:1 в гостях.
    • 5'
      "Пари НН" под руководством Гончаренко сыграл вничью с "Ростовом" и проиграл "Спартаку", сегодня нижегородцы в случае неудачи позволят "Ахмату" сравняться по очкам.
    • 4'
      Напомним, что "Ахмат" в прошлом туре одержал первую победу в этом чемпионате и ушел с последнего места.
    • Фол, нарушение
      3'
      Садулаев попытался прорваться по центру через скопление защитников, но в итоге мяч попал в руку Лечи.
    • Угловой
      2'
      Первый угловой в матче заработал Адамов, после навеса Садулаева Гандри пробил по воротам, но в ближний угол не попал.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Каккоев Никита получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 0:1 Пари НН

    Исход игры
    Ахмат
    66.7% (90)
    Ничья
    20.7% (28)
    Пари НН
    12.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.53% (49)
    Меньше
    58.47% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    58.47% (69)
    Нет
    41.53% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    29.6% (40)
    1:0 Ахмат
    25.9% (35)
    1:1 Ничья
    14.8% (20)
    2:0 Ахмат
    6.7% (9)
    2:2 Ничья
    3.7% (5)
    1:2 Пари НН
    2.2% (3)
    0:1 Пари НН
    2.2% (3)
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