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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 57
Ахмат 56.1% (32)
X 24.6% (14)
Пари НН 19.3% (11)
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Ахмат
Ничья
Пари НН
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История личных встреч

Ахмат
Пари НН

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:2
К
4:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
0:2

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

3.25
1.4

Среднее время на гол

27
64

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
62

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садулаев Лечи 3 0.23
Камилов Владислав 2 0.15
Кардосо Фелиппе 2 0.15
Диале Мауро Луна 1 0.08
Жиров Александр 1 0.08
Уткин Даниил 1 0.08
Ловат Лукас 1 0.08
Талал Амин 1 0.08
Самородов Максим 0 0
Шелия Гиорги 0 0
Богосавац Мирослав 0 0
Адамов Арсен 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 3 0.23
Царукян Валерий 3 0.23
Ожегович Огнен 2 0.15
Зе Турбо Жозе 2 0.15
Калинский Николай 1 (1) 0.08
Шоштарич Карич Свен 1 0.08
Стаматов Матео 0 0
Эктов Александр 0 0
Ермаков Никита 0 0
Тичич Лука 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 6 0
Камило Рейжерс 3 0
Ковачев Светослав 3 0
Швец Антон 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Садулаев Лечи 2 0
Кардосо Фелиппе 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Исмаэл Силва 1 0
Камилов Владислав 1 0
Бериша Бернард 1 0
Ловат Лукас 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калинский Николай 3 0
Ожегович Огнен 3 0
Боселли Хуан 3 0
Каккоев Никита 3 0
Стаматов Матео 3 0
Александров Виктор 3 0
Трошечкин Александр 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Боженов Кирилл 2 0
Карапузов Владислав 0 1
Тихий Дмитрий 1 0
Глейзер Дан Леон 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мухин Антон 1 0
Тичич Лука 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
4
Ахмат
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Пари НН
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

3
2
Ахмат
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Пари НН
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
16

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
6
46%
4
50%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
4
36%
4
25%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Пропущено

24
24
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
2
8%
6
25%
61-75
10
42%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0
Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1
Пари НН
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Пари НН - Спартак Москва 0:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Пари НН - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2
Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3

Результаты матчей

Ахмат
Пари НН

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
1
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
3
10
2
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 3 0 27 - 6 33
2.
Зенит
 Заявка 13 9 3 1 29 - 5 30
3.
Локомотив Москва
 Заявка 13 9 1 3 27 - 17 28
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 27 - 15 26
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 3 3 22 - 7 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
7.
Рубин
 Заявка 13 5 3 5 16 - 20 18
8.
Ростов
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Акрон
 Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
10.
Крылья Советов
 Заявка 13 3 3 7 12 - 19 12
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 2 6 5 6 - 11 12
12.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
13.
Химки
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
14.
Факел
 Заявка 13 2 5 6 8 - 20 11
15.
Ахмат
 Заявка 13 1 6 6 12 - 25 9
16.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 15 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Зенит
 Заявка 6 4 2 0 11 - 2 14
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 3 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
12.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
16.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Рубин
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Спартак Москва
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 7 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2024, осталось 2 дня 6 часов 8 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 57
    Ахмат 56.1% (32)
    X 24.6% (14)
    Пари НН 19.3% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Пари НН
    3.65
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Пари НН

    Исход игры
    Ахмат
    55.4% (31)
    Ничья
    25% (14)
    Пари НН
    19.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (35)
    Нет
    30% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    33.9% (19)
    1:1 Ничья
    17.9% (10)
    1:0 Ахмат
    10.7% (6)
    2:0 Ахмат
    8.9% (5)
    2:2 Ничья
    5.4% (3)
    0:1 Пари НН
    5.4% (3)
    1:2 Пари НН
    3.6% (2)
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