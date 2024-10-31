Тур: 14. Стадион: Ахмат-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ахмат
Пари НН
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
3.25
1.4
Среднее время на гол
27
64
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Среднее время на гол
75
60
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.11
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
62
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садулаев Лечи
|3
|0.23
|Камилов Владислав
|2
|0.15
|Кардосо Фелиппе
|2
|0.15
|Диале Мауро Луна
|1
|0.08
|Жиров Александр
|1
|0.08
|Уткин Даниил
|1
|0.08
|Ловат Лукас
|1
|0.08
|Талал Амин
|1
|0.08
|Самородов Максим
|0
|0
|Шелия Гиорги
|0
|0
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Хуан
|3
|0.23
|Царукян Валерий
|3
|0.23
|Ожегович Огнен
|2
|0.15
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.15
|Калинский Николай
|1 (1)
|0.08
|Шоштарич Карич Свен
|1
|0.08
|Стаматов Матео
|0
|0
|Эктов Александр
|0
|0
|Ермаков Никита
|0
|0
|Тичич Лука
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|6
|0
|Камило Рейжерс
|3
|0
|Ковачев Светослав
|3
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Садулаев Лечи
|2
|0
|Кардосо Фелиппе
|2
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Исмаэл Силва
|1
|0
|Камилов Владислав
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калинский Николай
|3
|0
|Ожегович Огнен
|3
|0
|Боселли Хуан
|3
|0
|Каккоев Никита
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Александров Виктор
|3
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Зе Турбо Жозе
|2
|0
|Боженов Кирилл
|2
|0
|Карапузов Владислав
|0
|1
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Глейзер Дан Леон
|1
|0
|Эктов Александр
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мухин Антон
|1
|0
|Тичич Лука
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
4
Ахмат
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Пари НН
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
3
2
Ахмат
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Пари НН
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
6
46%
4
50%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
4
25%
61-75
4
36%
4
25%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
1
8%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Пропущено
24
24
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
2
8%
6
25%
61-75
10
42%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0
Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1
Пари НН
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Пари НН - Спартак Москва 0:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Пари НН - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2
Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3
Результаты матчей
Ахмат
Пари НН
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
51
25
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
94
49
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|27 - 6
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 5
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|27 - 17
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 15
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 7
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 20
|18
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 26
|13
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|6 - 11
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 20
|11
|15.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 25
|9
|16.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 3
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|8 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Пари НН
Исход игры
Ахмат
55.4% (31)
Ничья
25% (14)
Пари НН
19.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
50% (25)
Меньше
50% (25)
Обе команды забьют
Да
70% (35)
Нет
30% (15)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
33.9% (19)
1:1 Ничья
17.9% (10)
1:0 Ахмат
10.7% (6)
2:0 Ахмат
8.9% (5)
2:2 Ничья
5.4% (3)
0:1 Пари НН
5.4% (3)
1:2 Пари НН
3.6% (2)
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