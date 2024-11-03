Тур: 14. Стадион: Краснодар.
Ход матча
10'
38'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Олаcа
Лукас
11
Батчи
Жоау
22
Перес
Матиас
80
Марин
Джимми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Батчи ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Дюпин ЮрийВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
-
19 Смолов ФёдорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Марин ДжиммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Юрин СемёнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Слишкович Владимир
История личных встреч
Краснодар
Оренбург
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.29
Среднее время на гол
64
70
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
51
67
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|7
|0.5
|Сперцян Эдуард
|5 (1)
|0.36
|Виктор Са
|3
|0.21
|Батчи Жоау
|2
|0.14
|Кобнан Мозес
|2
|0.14
|Кривцов Никита
|2
|0.14
|Смолов Фёдор
|1
|0.07
|Ленини Кевин
|1
|0.07
|Кастаньо Кевин
|1
|0.07
|Коста Диего
|1
|0.07
|Тормена Витор
|1
|0.07
|Петров Сергей
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахархизан Саид
|5
|0.36
|Марин Джимми
|3 (1)
|0.21
|Перес Матиас
|2
|0.14
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.07
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.07
|Башич Иван
|1
|0.07
|Мансилья Брайан
|1
|0.07
|Горбани Мохаммад
|1
|0.07
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Коваленко Александр
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|4
|0
|Мусаев Мурад
|4
|0
|Виктор Са
|3
|0
|Кордоба Джон
|1
|1
|Олаcа Лукас
|2
|0
|Черников Александр
|2
|0
|Гонсалес Джованни
|2
|0
|Батчи Жоау
|2
|0
|Ленини Кевин
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башич Иван
|6
|0
|Перес Матиас
|5
|0
|Прохин Данила
|4
|0
|Мансилья Брайан
|4
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Горбани Мохаммад
|3
|0
|Сидоров Максим III
|3
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Москвичёв Богдан
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
|Деограсия Давид
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Оренбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Краснодар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Оренбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
14
9
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Оренбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
12
3
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
2
17%
2
67%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
58%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
14
13
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
1
7%
6
46%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
4
31%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
60%
3
23%
76-90
Забито
26
16
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
3
19%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
2
8%
6
38%
61-75
9
35%
2
13%
76-90
Пропущено
7
23
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
29%
5
22%
31-45
1
14%
5
22%
46-60
1
14%
5
22%
61-75
3
43%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Крылья Советов - Краснодар 1:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Краснодар - Химки 4:0
Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1
Оренбург
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Оренбург - Рубин 1:2 Оренбург - Химки 2:0 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Зенит - Оренбург 1:0
Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1
Результаты матчей
Краснодар
Оренбург
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
71
51
53
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
23
43
14
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
94
67
49
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|11
|3
|0
|28 - 6
|36
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 6
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|28 - 17
|31
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 9
|24
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|7 - 13
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 25
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|9 - 21
|12
|15.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 27
|9
|16.
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 2
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|12.
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|16.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|8 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Оренбург
Исход игры
Краснодар
90.1% (137)
Ничья
2.6% (4)
Оренбург
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
38.33% (46)
Меньше
61.67% (74)
Обе команды забьют
Да
26.67% (32)
Нет
73.33% (88)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
40.8% (62)
2:1 Краснодар
9.9% (15)
3:0 Краснодар
9.2% (14)
1:0 Краснодар
7.2% (11)
3:1 Краснодар
6.6% (10)
2:3 Оренбург
2% (3)
4:1 Краснодар
1.3% (2)
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