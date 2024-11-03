Сперцяну досталось по ноге в борьбе с Марином на линии штрафной, однако нарушения нет, Эдуард далеко не сразу поднимается на ноги.

Кордоба с правого фланга исполнил подачу на ближнюю штангу, где Петрову успел помешать пробить Караташ.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! КЕВИН ЛЕНИНИ! После навеса Сперцяна с углового Тормена скинул мяч на дальнюю штангу, а Ленини удачно подставил ногу!

Второй гол в чемпионате оформил Ленини, получилось неказисто в сравнении с мячом в ворота "Спартака", но как же важно для "Краснодара".

Прохин решил пробить с дальней дистанции, однако мяч прошел левее створа.

Еще одна атака "Оренбурга" завершилась ударом Рыбчинского с левого края штрафной - мяч обогнул дальний угол.

Кордоба с нарушением правил сработал против Зотова, крайне недоволен этим свистком колумбиец.

35' Оласа попытался пробить из-за пределов штрафной площади, однако мяч угодил в Переса.

34' Марин с правого фланга исполнил передачу в чужую штрафную, однако мяч стал легкой добычей Агкацева.

33' Коваленко получил мяч перед штрафной соперника, однако бить сразу не стал, а попытка улучшить позицию привела к потере.

32' После навеса с углового Сахархизан пробил головой в ближний угол, однако Агкацев перевел мяч в штангу!

31' Угловой с правого фланга исполнили гости, однако с подачей Башича на ближнюю штангу оборона "Краснодара" справилась.

29' Коваленко прошел в лицевую с левого фланга и прострелил во вратарскую, однако Агкацев со второй попытки накрыл мяч.

27' Сахархизан пытался сохранить мяч в поле после заброса из глубины, но в итоге снаряд всё-таки ушел за лицевую.