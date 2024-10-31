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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 58
Краснодар 87.9% (51)
X 5.2% (3)
Оренбург 6.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
Ничья
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История личных встреч

Краснодар
Оренбург

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
К
3:2

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.29

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

51
67

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 7 0.54
Сперцян Эдуард 5 (1) 0.38
Виктор Са 3 0.23
Батчи Жоау 2 0.15
Кобнан Мозес 2 0.15
Кривцов Никита 2 0.15
Смолов Фёдор 1 0.08
Ленини Кевин 1 0.08
Кастаньо Кевин 1 0.08
Коста Диего 1 0.08
Тормена Витор 1 0.08
Петров Сергей 0 0
Олаcа Лукас 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахархизан Саид 5 0.38
Марин Джимми 3 (1) 0.23
Перес Матиас 2 0.15
Гюрлюк Эмирджан 1 0.08
Рыбчинский Дмитрий 1 0.08
Башич Иван 1 0.08
Мансилья Брайан 1 0.08
Горбани Мохаммад 1 0.08
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0
Михайлов Ярослав 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусаев Мурад 4 0
Коста Диего 3 0
Виктор Са 3 0
Кордоба Джон 1 1
Олаcа Лукас 2 0
Черников Александр 2 0
Гонсалес Джованни 2 0
Батчи Жоау 2 0
Ленини Кевин 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Тормена Витор 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башич Иван 6 0
Перес Матиас 5 0
Прохин Данила 4 0
Мансилья Брайан 4 0
Малых Андрей 3 0
Горбани Мохаммад 3 0
Сидоров Максим III 3 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Оганесян Степан 1 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Куэро Джастин 1 0
Деограсия Давид 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Оренбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Краснодар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Оренбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

14
9
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Оренбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

12
3
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
2
17%
2
67%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
58%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

14
13
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
2
15%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
1
7%
6
46%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
4
31%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
60%
3
23%
76-90

Забито

26
16
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
3
19%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
2
8%
6
38%
61-75
9
35%
2
13%
76-90

Пропущено

7
23
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
29%
5
22%
31-45
1
14%
5
22%
46-60
1
14%
5
22%
61-75
3
43%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Крылья Советов - Краснодар 1:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Краснодар - Химки 4:0
Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1
Оренбург
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Оренбург - Рубин 1:2 Оренбург - Химки 2:0 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Зенит - Оренбург 1:0
Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1

Результаты матчей

Краснодар
Оренбург

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
1
1.5
5
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
3
4
3
1.5
1
4
3
4
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
6
7
4
9
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 3 0 27 - 6 33
2.
Зенит
 Заявка 13 9 3 1 29 - 5 30
3.
Локомотив Москва
 Заявка 13 9 1 3 27 - 17 28
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 27 - 15 26
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 3 3 22 - 7 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
7.
Рубин
 Заявка 13 5 3 5 16 - 20 18
8.
Ростов
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Акрон
 Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
10.
Крылья Советов
 Заявка 13 3 3 7 12 - 19 12
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 2 6 5 6 - 11 12
12.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
13.
Химки
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
14.
Факел
 Заявка 13 2 5 6 8 - 20 11
15.
Ахмат
 Заявка 13 1 6 6 12 - 25 9
16.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 15 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Зенит
 Заявка 6 4 2 0 11 - 2 14
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 3 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
12.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
16.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Рубин
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Спартак Москва
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 7 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 58
    Краснодар 87.9% (51)
    X 5.2% (3)
    Оренбург 6.9% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Оренбург
    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар - Оренбург

    Исход игры
    Краснодар
    88.1% (52)
    Ничья
    5.1% (3)
    Оренбург
    6.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (18)
    Меньше
    62.5% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    22.92% (11)
    Нет
    77.08% (37)
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    2:0 Краснодар
    40.7% (24)
    3:0 Краснодар
    11.9% (7)
    2:1 Краснодар
    8.5% (5)
    1:0 Краснодар
    8.5% (5)
    3:1 Краснодар
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