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  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Акрон
2:0
Второй тайм: 80'
Крылья Советов
0'
1:0
20' Гол
Эсковаль Родриго
50' Желтая карточка
Бабкин Сергей
59' Желтая карточка
Лончар Стефан
66' Желтая карточка
Кузьмин Максим
2:0
72' Гол
Дзюба Артём

Ход матча

20'
Эсковаль Родриго
1:0
50'
 
Бабкин Сергей
59'
Лончар Стефан
 
59'
Дзюба Артём
Хубулов Владимир
 
65'
 
Бейл Гленн
Галдамес Томас
65'
 
Печенин Кирилл
Бабкин Сергей
65'
 
Мендес Виктор
Рассказов Николай
66'
Кузьмин Максим
 
70'
Бакаев Солтмурад
Данилин Кирилл
 
71'
Эсанов Шерзод
Кузьмин Максим
 
72'
Дзюба Артём
2:0
78'
 
Бабаев Ульви
Олейников Иван
Прогнозы 151
Акрон 31.1% (47)
X 39.1% (59)
Крылья Советов 29.8% (45)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Акрон
Ничья
Крылья Советов
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Волков
Сергей
77
Савичев
Константин
26
Эсковаль
Родриго
4
Пауло
Витор
III
21
Фернандес
Роберто
II
6
Кузьмин
Максим
5
Джурасович
Алекса
15
Лончар
Стефан
14
Хубулов
Владимир
11
Тавареш
Жилсон
7
Данилин
Кирилл
1
Ломаев
Иван
15
Рассказов
Николай
4
Солдатенков
Александр
24
Евгеньев
Роман
3
Галдамес
Томас
22
Костанца
Фернандо
6
Бабкин
Сергей
10
Гарре
Бенхамин
19
Олейников
Иван
11
Ежов
Роман
13
Сергеев
Иван
Акрон
4-3-3
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

Акрон
Крылья Советов

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лончар Стефан 3 0.21
Бакаев Солтмурад 3 0.21
Хубулов Владимир 3 0.21
Дзюба Артём 2 0.14
Тавареш Жилсон 2 0.14
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.07
Данилин Кирилл 1 0.07
Палиенко Максим 1 0.07
Эсковаль Родриго 1 0.07
Тимошенко Иван 1 0.07
Савичев Константин 1 (1) 0.07
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галдамес Томас 3 0.21
Орозко Франко 3 0.21
Костанца Фернандо 1 0.07
Сергеев Иван 1 0.07
Олейников Иван 1 0.07
Печенин Кирилл 1 0.07
Ороз Алоис 1 0.07
Гарре Бенхамин 1 (1) 0.07
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 4 1
Кузьмин Максим 2 0
Лончар Стефан 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Данилин Кирилл 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Джурасович Алекса 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 3 1
Солдатенков Александр 3 0
Евгеньев Роман 1 1
Рассказов Николай 2 0
Ежов Роман 2 0
Витюгов Максим 2 0
Галдамес Томас 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Дмитриев Игорь 2 0
Бейл Гленн 1 0
Олейников Иван 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Гарре Бенхамин 1 0
Ороз Алоис 1 0
Попов Павел 1 0

Результаты матчей

Акрон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Крылья Советов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Крылья Советов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

7
5
Акрон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Крылья Советов
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
60%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
5
33%
1
13%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
2
22%
4
50%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
11%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
39%
4
31%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
4
22%
5
38%
76-90

Пропущено

25
18
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
4%
1
6%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
7
28%
3
17%
46-60
2
8%
6
33%
61-75
8
32%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2
Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Крылья Советов - Краснодар 1:2 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2

Результаты матчей

Акрон
Крылья Советов

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Акрон
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
4
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 3 0 27 - 6 33
2.
Зенит
 Заявка 14 10 3 1 31 - 6 33
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 10 1 3 28 - 17 31
4.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 3 3 28 - 16 27
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 3 4 22 - 9 24
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Акрон
 2:0 Заявка 14 4 4 6 19 - 26 16
9.
Ростов
 Заявка 14 3 5 6 17 - 25 14
10.
Крылья Советов
 0:2 Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 2 6 6 7 - 13 12
12.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
13.
Химки
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
14.
Факел
 Заявка 13 2 5 6 8 - 20 11
15.
Ахмат
 Заявка 13 1 6 6 12 - 25 9
16.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 15 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 7 6 0 1 13 - 8 18
2.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Крылья Советов
 0:2 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Акрон
 2:0 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
11.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
13.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
16.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Акрон
 2:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Крылья Советов
 0:2 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 7 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 79'
    Бейл с правого фланга исполнил острейшую передачу во вратарскую, однако Сергееву пробить по воротам вновь не удается.
  • Замена
    78'
    Ульви Бабаев играет вместо Ивана Олейникова.
  • 77'
    Удар Гарре из пределов штрафной был заблокирован, удар Олейникова с отскока также не принес остроты.
  • 75'
    Четверть часа до конца игры, самарцы поддавливают, но безо всякой остроты.
  • 73'
    Да, со счёта 0:2 "Крыльям" отыграться будет крайне сложно, "Акрон" же приближается к "Рубину" в режиме лайв.
  • Описание гола
    71'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! АРТЁМ ДЗЮБА!
    Не разобрались центральные защитники самарцев, кому играть мяч после заброса Бакаева, Дзюба убежал на рандеву с Ломаевым и легко того перебросил!
  • Замена
    70'
    Шерзод Эсанов и Солтмурад Бакаев выходят на поле вместо Максима Кузьмина и Кирилла Данилина.
  • 68'
    И еще один хороший прострел Печенина с левого края штрафной не приводит к удару по воротам.
  • 67'
    Печенин после передачи Олейникова простреливал с левого края штрафной, однако Сергееву помешал пробить Фернандес.
  • Замена
    65'
    Гленн Бейл, Кирилл Печенин и Виктор Мендес выходят на поле вместо Николая Рассказова, Томаса Галдамеса и Сергея Бабкина.
  • Желтая карточка
    64'
    Костанца и Кузьмин столкнулись в центре поля, оба провели некоторое время на газоне, Максиму нужна помощь врачей. При этом именно игрок "Акрона" нарушал правила и был предупрежден.
  • 62'
    Полчаса остается играть в этой встрече, готовятся замены в составе "Крыльев" - надо что-то менять Игорю Осинькину.
  • Замена
    60'
    Артём Дзюба выходит на поле вместо Владимира Хубулова.
  • Желтая карточка
    59'
    Лончар получает предупреждение за фол против Костанцы на фланге.
  • 58'
    Олейников с линии штрафной пробил низом в створ ворот, но особых проблем у Волкова не возникло.
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    • 56'
      Савичев разогнал атаку "Акрона" и попытался найти в штрафной Хубулова, но оборона "Крыльев" была внимательна.
    • Угловой
      55'
      Кузьмин исполнил угловой с правого фланга, но верховая борьба осталась за гостями.
    • Опасный момент
      54'
      Хубулов после передачи партнера пробивал с 18 метров в правый от себя угол, но Ломаев спас свои ворота!
    • 51'
      Гарре сместился с правого фланга и попытался пробить, однако мяч угодил в защитника "Акрона".
    • Желтая карточка
      50'
      Первая желтая карточка в матче - Бабкин получает предупреждение за срыв атаки, которую разгонял Хубулов.
    • 49'
      Самарцы берут мяч под свой контроль, посмотрим, удастся ли им переломить ход неудачно складывающегося матча.
    • Травма, повреждение
      47'
      Бабкину требуется помощь врачей после единоборства в центре поля.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет Михаил Черемных к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Данилин с правого фланга исполнил не самый точный навес на дальнюю штангу, мяч ушел за лицевую линию.
    • 43'
      Кузьмин отметился ударом с дальней дистанции, однако мяч прошел намного выше створа.
    • 42'
      Теперь уже самарцы навесили с правого фланга, однако мяч стал легкой добычей Волкова.
    • 41'
      Штрафной с правого фланга исполнил Гарре, однако верховая борьба осталась за игроками "Акрона".
    • 39'
      Чуть добавила игра в жесткости, пока Михаил Черемных обходится без карточек.
    • Угловой
      37'
      Штрафной с правого фланга привел к угловому, после подачи Гарре Евгеньев пробил головой рядом с "девяткой".
    • Видеоповтор
      36'
      ВАР проверил предыдущий момент, Эсковаль в момент удара Олейникова опрометчиво летел в подкат, но в итоге пенальти нет.
    • Опасный момент
      34'
      Хорошая атака наконец удалась самарцам, Сергеев покатил в касание в штрафную на Олейникова, удар которого в ближний угол парировал Волков!
    • Угловой
      33'
      После навеса с углового и серии единоборств Олейников получил мяч, однако направил его точно в руки Волкову.
    • 32'
      Олейников перехватил плохой пас от игрока "Акрона" в штрафной, но передача в центр не прошла.
    • 31'
      Вновь Рассказов испытывает болезненные ощущения, но в этот раз Николай продолжил без вмешательства медиков.
    • Угловой
      30'
      Угловой с правого фланга исполнил Данилин, Кузьмин пробил головой без опеки, однако мяч прошел выше створа.
    • 28'
      И вновь на поле небольшое затишье, ничего по-прежнему у самарцев на родном стадионе не получается.
    • 26'
      26 мячей в этом чемпионате пропустил "Акрон", что является худшим показателем, однако сегодня Волков пока без работы.
    • Травма, повреждение
      25'
      Врачи "Крыльев" выходят на поле, помощь медиков требуется Рассказову.
    • 24'
      Снова "Акрон" атакует довольно настырно, Лончар и Кузьмин били из пределов штрафной с интервалом в несколько секунд, но оба удара защитники самарцев накрыли.
    • 23'
      Добрались команды до экватора первой половины встречи, вязкая игра идет после гола.
    • 21'
      Да, невероятная дыра в опорной зоне и обороне "Крыльев". Сейчас "Акрону" должно быть еще легче.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! РОДРИГО ЭСКОВАЛЬ!
      Эсковаль перехватил мяч на чужой половине поля, обыгрался с Кузьминым, вошел в штрафную прямо по центру и низом пробил в правый от себя угол!
    • 18'
      Пока у "Акрона" по ощущениям получается чуть больше, чем у "Крыльев", посмотрим, куда дальше качнется чаша весов.
    • 16'
      Штрафной с левого фланга исполнил Галдамес, однако особой остроты этот навес не принес.
    • Опасный момент
      15'
      Хубулов после передачи Фернандеса обыграл защитника номинальных гостей и пробил низом - Ломаев на ленточке накрыл мяч!
    • 13'
      Напомним, что в РПЛ команды встречаются впервые, зато в сезоне-2020/21 состоялось два дерби в рамках ФНЛ - 3:0 и 2:1 в пользу "Крыльев".
    • 11'
      Савичев прошел по правому флангу и исполнил передачу в штрафную, а Хубулов пробил в касание, но угодил в Солдатенкова. Далее Беншимол пробил выше ворот.
    • Угловой
      9'
      Угловой с левого фланга исполнил Кузьмин, однако самарцы легко выбили мяч из штрафной.
    • 8'
      Беншимол отметился ударом с левой с линии штрафной, но мяч угодил в защитника "Крыльев".
    • 7'
      Первую попытку удара сегодня предпринял Олейников, из-за пределов штрафной Иван направил мяч выше ворот.
    • 5'
      Ежов получил по ногам на ближней бровке, пока рефери не прибегает к карточкам.
    • 4'
      "Крылья Советов" уступают одно очко своим соседям и не побеждают в РПЛ уже на протяжении пяти туров. Важный матч сегодня для обеих представителей Самарской области.
    • 3'
      Напомним, что "Акрон" в прошлом туре спасся против махачкалинского "Динамо" в гостях, но безвыигрышная серия составляет 3 игры.
    • 2'
      Данилин с правого края штрафной прострелил во вратарскую, Ломаев отбил мяч перед собой, а Беншимол направить снаряд в цель не сумел.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Г О О О О Л - Эсковаль Родриго бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон 2:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Акрон
    31.1% (47)
    Ничья
    39.1% (59)
    Крылья Советов
    29.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.54% (53)
    Меньше
    55.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (99)
    Нет
    16.81% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.5% (46)
    1:2 Крылья Советов
    16.6% (25)
    2:1 Акрон
    11.9% (18)
    1:0 Акрон
    6% (9)
    2:2 Ничья
    4% (6)
    0:1 Крылья Советов
    4% (6)
    0:0 Ничья
    2% (3)
    3:1 Акрон
    1.3% (2)
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