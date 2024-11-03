Шерзод Эсанов и Солтмурад Бакаев выходят на поле вместо Максима Кузьмина и Кирилла Данилина.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! АРТЁМ ДЗЮБА! Не разобрались центральные защитники самарцев, кому играть мяч после заброса Бакаева, Дзюба убежал на рандеву с Ломаевым и легко того перебросил!

Да, со счёта 0:2 "Крыльям" отыграться будет крайне сложно, "Акрон" же приближается к "Рубину" в режиме лайв.

Четверть часа до конца игры, самарцы поддавливают, но безо всякой остроты.

Удар Гарре из пределов штрафной был заблокирован, удар Олейникова с отскока также не принес остроты.

Бейл с правого фланга исполнил острейшую передачу во вратарскую, однако Сергееву пробить по воротам вновь не удается.

Олейников с линии штрафной пробил низом в створ ворот, но особых проблем у Волкова не возникло.

Лончар получает предупреждение за фол против Костанцы на фланге.

Полчаса остается играть в этой встрече, готовятся замены в составе "Крыльев" - надо что-то менять Игорю Осинькину.

Костанца и Кузьмин столкнулись в центре поля, оба провели некоторое время на газоне, Максиму нужна помощь врачей. При этом именно игрок "Акрона" нарушал правила и был предупрежден.

Гленн Бейл, Кирилл Печенин и Виктор Мендес выходят на поле вместо Николая Рассказова, Томаса Галдамеса и Сергея Бабкина.

Печенин после передачи Олейникова простреливал с левого края штрафной, однако Сергееву помешал пробить Фернандес.

И еще один хороший прострел Печенина с левого края штрафной не приводит к удару по воротам.

Бабкину требуется помощь врачей после единоборства в центре поля.

Самарцы берут мяч под свой контроль, посмотрим, удастся ли им переломить ход неудачно складывающегося матча.

Первая желтая карточка в матче - Бабкин получает предупреждение за срыв атаки, которую разгонял Хубулов.

Гарре сместился с правого фланга и попытался пробить, однако мяч угодил в защитника "Акрона".

Хубулов после передачи партнера пробивал с 18 метров в правый от себя угол, но Ломаев спас свои ворота!

Кузьмин исполнил угловой с правого фланга, но верховая борьба осталась за гостями.

Савичев разогнал атаку "Акрона" и попытался найти в штрафной Хубулова, но оборона "Крыльев" была внимательна.

2 минуты добавляет Михаил Черемных к основному времени первого тайма.

44' Данилин с правого фланга исполнил не самый точный навес на дальнюю штангу, мяч ушел за лицевую линию.

43' Кузьмин отметился ударом с дальней дистанции, однако мяч прошел намного выше створа.

42' Теперь уже самарцы навесили с правого фланга, однако мяч стал легкой добычей Волкова.

41' Штрафной с правого фланга исполнил Гарре, однако верховая борьба осталась за игроками "Акрона".

39' Чуть добавила игра в жесткости, пока Михаил Черемных обходится без карточек.

37' Штрафной с правого фланга привел к угловому, после подачи Гарре Евгеньев пробил головой рядом с "девяткой".

36' ВАР проверил предыдущий момент, Эсковаль в момент удара Олейникова опрометчиво летел в подкат, но в итоге пенальти нет.

34' Хорошая атака наконец удалась самарцам, Сергеев покатил в касание в штрафную на Олейникова, удар которого в ближний угол парировал Волков!

33' После навеса с углового и серии единоборств Олейников получил мяч, однако направил его точно в руки Волкову.

32' Олейников перехватил плохой пас от игрока "Акрона" в штрафной, но передача в центр не прошла.

31' Вновь Рассказов испытывает болезненные ощущения, но в этот раз Николай продолжил без вмешательства медиков.

30' Угловой с правого фланга исполнил Данилин, Кузьмин пробил головой без опеки, однако мяч прошел выше створа.

28' И вновь на поле небольшое затишье, ничего по-прежнему у самарцев на родном стадионе не получается.

26' 26 мячей в этом чемпионате пропустил "Акрон", что является худшим показателем, однако сегодня Волков пока без работы.

25' Врачи "Крыльев" выходят на поле, помощь медиков требуется Рассказову.

24' Снова "Акрон" атакует довольно настырно, Лончар и Кузьмин били из пределов штрафной с интервалом в несколько секунд, но оба удара защитники самарцев накрыли.

23' Добрались команды до экватора первой половины встречи, вязкая игра идет после гола.

21' Да, невероятная дыра в опорной зоне и обороне "Крыльев". Сейчас "Акрону" должно быть еще легче.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! РОДРИГО ЭСКОВАЛЬ!

Эсковаль перехватил мяч на чужой половине поля, обыгрался с Кузьминым, вошел в штрафную прямо по центру и низом пробил в правый от себя угол!

18' Пока у "Акрона" по ощущениям получается чуть больше, чем у "Крыльев", посмотрим, куда дальше качнется чаша весов.

16' Штрафной с левого фланга исполнил Галдамес, однако особой остроты этот навес не принес.

15' Хубулов после передачи Фернандеса обыграл защитника номинальных гостей и пробил низом - Ломаев на ленточке накрыл мяч!

13' Напомним, что в РПЛ команды встречаются впервые, зато в сезоне-2020/21 состоялось два дерби в рамках ФНЛ - 3:0 и 2:1 в пользу "Крыльев".

11' Савичев прошел по правому флангу и исполнил передачу в штрафную, а Хубулов пробил в касание, но угодил в Солдатенкова. Далее Беншимол пробил выше ворот.

9' Угловой с левого фланга исполнил Кузьмин, однако самарцы легко выбили мяч из штрафной.

8' Беншимол отметился ударом с левой с линии штрафной, но мяч угодил в защитника "Крыльев".

7' Первую попытку удара сегодня предпринял Олейников, из-за пределов штрафной Иван направил мяч выше ворот.

5' Ежов получил по ногам на ближней бровке, пока рефери не прибегает к карточкам.

4' "Крылья Советов" уступают одно очко своим соседям и не побеждают в РПЛ уже на протяжении пяти туров. Важный матч сегодня для обеих представителей Самарской области.

3' Напомним, что "Акрон" в прошлом туре спасся против махачкалинского "Динамо" в гостях, но безвыигрышная серия составляет 3 игры.

2' Данилин с правого края штрафной прострелил во вратарскую, Ломаев отбил мяч перед собой, а Беншимол направить снаряд в цель не сумел.