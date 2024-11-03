Тур: 14. Стадион: Солидарность Арена.
2:0
Второй тайм: 80'
0'
1:0
20' ГолЭсковаль Родриго
50' Желтая карточкаБабкин Сергей
59' Желтая карточкаЛончар Стефан
66' Желтая карточкаКузьмин Максим
2:0
72' ГолДзюба Артём
Ход матча
20'
1:0
50'
59'
66'
72'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бокоев МаратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Чибота МависНападающий
- Нападающий
-
23 Димоски БоянНападающий
-
24 Дзюба АртёмНападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
-
13 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Бабаев УльвиНападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Акрон
Крылья Советов
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лончар Стефан
|3
|0.21
|Бакаев Солтмурад
|3
|0.21
|Хубулов Владимир
|3
|0.21
|Дзюба Артём
|2
|0.14
|Тавареш Жилсон
|2
|0.14
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.07
|Данилин Кирилл
|1
|0.07
|Палиенко Максим
|1
|0.07
|Эсковаль Родриго
|1
|0.07
|Тимошенко Иван
|1
|0.07
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.07
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галдамес Томас
|3
|0.21
|Орозко Франко
|3
|0.21
|Костанца Фернандо
|1
|0.07
|Сергеев Иван
|1
|0.07
|Олейников Иван
|1
|0.07
|Печенин Кирилл
|1
|0.07
|Ороз Алоис
|1
|0.07
|Гарре Бенхамин
|1 (1)
|0.07
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|4
|1
|Кузьмин Максим
|2
|0
|Лончар Стефан
|2
|0
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|Данилин Кирилл
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Эсковаль Родриго
|1
|0
|Джурасович Алекса
|1
|0
|Эсанов Шерзод
|1
|0
|Грибов Сергей
|1
|0
|Пауло Витор III
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|3
|1
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Евгеньев Роман
|1
|1
|Рассказов Николай
|2
|0
|Ежов Роман
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Галдамес Томас
|2
|0
|Бабкин Сергей
|2
|0
|Дмитриев Игорь
|2
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Гарре Бенхамин
|1
|0
|Ороз Алоис
|1
|0
|Попов Павел
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Крылья Советов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Крылья Советов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
7
5
Акрон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Крылья Советов
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
13
8
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
60%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
5
33%
1
13%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
2
22%
4
50%
76-90
Пропущено
10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
11%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
39%
4
31%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
4
22%
5
38%
76-90
Пропущено
25
18
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
4%
1
6%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
7
28%
3
17%
46-60
2
8%
6
33%
61-75
8
32%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2
Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Крылья Советов - Краснодар 1:2 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2
Результаты матчей
Акрон
Крылья Советов
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Акрон
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
33
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
43
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
76
49
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|27 - 6
|33
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 6
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|28 - 17
|31
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 9
|24
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|8.
|2:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|9.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|10.
|0:2 Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|7 - 13
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 20
|11
|15.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 25
|9
|16.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 8
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|10.
|2:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|2:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|0:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|8 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Акрон 2:0 Крылья Советов
Исход игры
Акрон
31.1% (47)
Ничья
39.1% (59)
Крылья Советов
29.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
44.54% (53)
Меньше
55.46% (66)
Обе команды забьют
Да
83.19% (99)
Нет
16.81% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (46)
1:2 Крылья Советов
16.6% (25)
2:1 Акрон
11.9% (18)
1:0 Акрон
6% (9)
2:2 Ничья
4% (6)
0:1 Крылья Советов
4% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Акрон
1.3% (2)
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