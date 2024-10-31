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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Акрон
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 57
Акрон 29.8% (17)
X 38.6% (22)
Крылья Советов 31.6% (18)
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История личных встреч

Акрон
Крылья Советов

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лончар Стефан 3 0.23
Бакаев Солтмурад 3 0.23
Хубулов Владимир 3 0.23
Тавареш Жилсон 2 0.15
Дзюба Артём 1 0.08
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.08
Данилин Кирилл 1 0.08
Палиенко Максим 1 0.08
Тимошенко Иван 1 0.08
Савичев Константин 1 (1) 0.08
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галдамес Томас 3 0.23
Орозко Франко 3 0.23
Костанца Фернандо 1 0.08
Сергеев Иван 1 0.08
Олейников Иван 1 0.08
Печенин Кирилл 1 0.08
Ороз Алоис 1 0.08
Гарре Бенхамин 1 (1) 0.08
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 4 1
Бакаев Солтмурад 2 0
Данилин Кирилл 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Лончар Стефан 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Джурасович Алекса 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 3 1
Солдатенков Александр 3 0
Евгеньев Роман 1 1
Рассказов Николай 2 0
Ежов Роман 2 0
Витюгов Максим 2 0
Галдамес Томас 2 0
Дмитриев Игорь 2 0
Бейл Гленн 1 0
Олейников Иван 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Гарре Бенхамин 1 0
Ороз Алоис 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Попов Павел 1 0

Результаты матчей

Акрон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Крылья Советов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Крылья Советов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

7
5
Акрон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Крылья Советов
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
60%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
5
33%
1
13%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
2
22%
4
50%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
11%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
39%
4
31%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
4
22%
5
38%
76-90

Пропущено

25
18
8 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
4%
1
6%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
7
28%
3
17%
46-60
2
8%
6
33%
61-75
8
32%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2
Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Крылья Советов - Краснодар 1:2 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0
Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2

Результаты матчей

Акрон
Крылья Советов

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Акрон
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
4
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 3 0 27 - 6 33
2.
Зенит
 Заявка 13 9 3 1 29 - 5 30
3.
Локомотив Москва
 Заявка 13 9 1 3 27 - 17 28
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 27 - 15 26
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 7 3 3 22 - 7 24
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
7.
Рубин
 Заявка 13 5 3 5 16 - 20 18
8.
Ростов
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Акрон
 Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
10.
Крылья Советов
 Заявка 13 3 3 7 12 - 19 12
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 2 6 5 6 - 11 12
12.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 12 - 24 12
13.
Химки
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
14.
Факел
 Заявка 13 2 5 6 8 - 20 11
15.
Ахмат
 Заявка 13 1 6 6 12 - 25 9
16.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 15 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Зенит
 Заявка 6 4 2 0 11 - 2 14
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 12 - 3 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
9.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
10.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
11.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
12.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
16.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Рубин
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
8.
Спартак Москва
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
9.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
11.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 7 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2024, осталось 2 дня 3 часа 52 минуты.



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    • Прогнозы 57
    Акрон 29.8% (17)
    X 38.6% (22)
    Крылья Советов 31.6% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Крылья Советов
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон - Крылья Советов

    Исход игры
    Акрон
    29.8% (17)
    Ничья
    38.6% (22)
    Крылья Советов
    31.6% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (27)
    Меньше
    47.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (42)
    Нет
    17.65% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.3% (15)
    1:2 Крылья Советов
    22.8% (13)
    2:1 Акрон
    14% (8)
    2:2 Ничья
    7% (4)
    1:0 Акрон
    7% (4)
    0:1 Крылья Советов
    3.5% (2)
    0:0 Ничья
    3.5% (2)
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