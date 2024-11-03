На встречных курсах начинается вторая половина встречи, довольствоваться ничьей сегодня никто не намерен.

Хосонов с нарушением правил сыграл против Мертенса на фланге, очередной "стандарт" готовит "Факел".

Ничего опасного штрафной в исполнении "Факела" не принес, фол в атаке определяет Егоров.

Штрафной с левого фланга исполнил Калинин, Дзиов скидывал мяч головой, однако удара по воротам не случилось.

Попробовал пробить из-за пределов штрафной Каштанов, однако мяч застрял в оборонительных порядках "Химок".

Руденко с левого края штрафной подает на дальнюю штангу, где без опеки остался Заболотный, однако Антон головой пробивает мимо створа!

Атака "Химок" левым флангом завершается прострелом в чужую штрафную - воронежцы успешно играют в обороне.

Брахими в попытке опередить Ориньо сфолил против бразильца, штрафной готовят гости.

4 минуты добавляет Егор Егоров к основному времени первого тайма.

Небольшой конфликт в штрафной "Факела" приводит к желтой карточке для Руденко.

Угловой с левого фланга исполнили гости, однако Гудиев удачно сыграл кулаками на выходе.

Альшин промчался по левому флангу и остро прострелил в штрафную - Анджелкович выбил мяч за лицевую.

Угловой с левого фланга не принес остроты, Заболотный выбил мяч с ближней штанги.

40' Каштанов получил мяч на правом краю штрафной и попытался пробить с острого угла, но попал в соперника.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! МОХАМЕД БРАХИМИ!

Мертенс дождался забегания Альшина по левому флангу, Ильнур прострелил в центр штрафной, а Брахими внешней стороной стопы подрезал мяч в дальний угол!

37' Квеквескири требуется помощь врачей после верхового единоборства, а Мехия параллельно пострадал в стыке с Селе.

36' Заболотный после серии верховых единоборств зацепился за мяч в чужой штрафной, но пробил с разворота рядом со штангой.

35' Юрганов попытался пробить с солидной дистанции, однако мяч пролетел намного выше перекладины.

34' Теперь уже Гудиев успешно действует на выходе, ударов по воротам в последние минуты нет вообще.

32' Очередная фланговая подача в исполнении хозяев лишь разминает Кокарева, забирает Никита мяч на выходе.

31' Ильин, находящийся на скамейке, получил желтую карточку за тираду в адрес судейства.

29' Штрафной с правого фланга не стал опасным для "Химок", Кокарев успешно забрал мяч на выходе.