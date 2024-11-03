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  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Факел
1:1
Второй тайм: 54'
Химки
0'
0:1
4' Гол
Руденко Александр
1:1
38' Гол
Брахими Мохамед
45' Желтая карточка
Руденко Александр

Ход матча

4'
0:1
Руденко Александр
38'
Брахими Мохамед
(Альшин Ильнур)
1:1
45'
 
Руденко Александр
Прогнозы 134
Факел 38.8% (52)
X 50.7% (68)
Химки 10.4% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Факел
Ничья
Химки
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1
Гудиев
Виталий
22
Юрганов
Игорь
4
Дзиов
Макс
13
Калинин
Игорь
7
Брахими
Мохамед
33
Квеквескири
Ираклий
5
Селе
Табо
6
Мертенс
Дилан
10
Альшин
Ильнур
23
Якимов
Вячеслав
9
Каштанов
Алексей
87
Кокарев
Никита
99
Ориньо
II
2
Голубович
Петар
25
Филин
Александр
26
Анджелкович
Неманья
32
Вера
Лукас
Габриэль
80
Хосонов
Хетаг
18
Бакаев
Зелимхан
22
Мехия
Роберт
9
Руденко
Александр
Александрович
91
Заболотный
Антон
Факел
3-5-2
Химки
4-2-3-1

История личных встреч

Факел
Химки

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМК
0:1
КФ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПД
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.13

Среднее время на гол

108
80

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.79
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

114
84

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 3 (2) 0.21
Каштанов Алексей 2 0.14
Альшин Ильнур 1 0.07
Гиоргобиани Николай 1 0.07
Ильин Владимир 1 (1) 0.07
Брахими Мохамед 1 0.07
Калинин Игорь 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 3 0.21
Заболотный Антон 2 0.14
Вера Лукас Габриэль 2 (1) 0.14
Руденко Александр Александрович 2 0.14
Фаринья Эдгардо 2 0.14
Мирзов Резиуан 1 0.07
Хосонов Хетаг 1 0.07
Магомедов Бутта 1 0.07
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзиов Макс 4 1
Квеквескири Ираклий 5 0
Брахими Мохамед 5 0
Божин Сергей 4 0
Марков Евгений 2 1
Сенхаджи Раян 2 1
Альшин Ильнур 3 0
Ильин Владимир 3 0
Дмитрий Пятибратов 3 0
Брызгалов Сергей 1 1
Калинин Игорь 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Беленов Александр 1 0
Гудиев Виталий 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Мертенс Дилан 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 6 0
Мирзов Резиуан 3 0
Анджелкович Неманья 3 0
Терехов Сергей 2 0
Заболотный Антон 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Фернандес Даниэль II 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Голубович Петар 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Филин Александр 1 0
Мехия Роберт 1 0
Садыгов Илья 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
3
Факел
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Химки
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

3
4
Факел
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Химки
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
4
31%
61-75
1
33%
3
23%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
3
18%
4
33%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Забито

8
13
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
13%
5
38%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Пропущено

20
25
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
4
20%
8
32%
61-75
4
20%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ЦСКА Москва - Факел 0:0 Факел - Зенит 0:1 Ахмат - Факел 2:3 Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3
Факел - Динамо Махачкала 1:1 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1
Химки
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Химки - Динамо Москва 3:4 Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0
Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1

Результаты матчей

Факел
Химки

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Факел
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1
6
1.5
2
4
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
7
6
1
12
1.5
4
9
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 10 3 0 27 - 6 33
2.
Зенит
 Заявка 14 10 3 1 31 - 6 33
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 10 1 3 28 - 17 31
4.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 3 3 28 - 16 27
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 3 4 22 - 9 24
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Акрон
 Заявка 14 4 4 6 19 - 26 16
9.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
10.
Ростов
 Заявка 14 3 5 6 17 - 25 14
11.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 2 6 6 7 - 13 12
13.
Химки
 1:1 Заявка 14 2 6 6 15 - 25 12
14.
Факел
 1:1 Заявка 14 2 6 6 9 - 21 12
15.
Ахмат
 Заявка 14 1 6 7 12 - 27 9
16.
Оренбург
 Заявка 13 1 5 7 15 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 7 6 0 1 13 - 8 18
2.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
3.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Факел
 1:1 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
10.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
11.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
13.
Химки
 1:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 1:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 1:1 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 7 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    53'
    Руденко с левого края штрафной подает на дальнюю штангу, где без опеки остался Заболотный, однако Антон головой пробивает мимо створа!
  • 51'
    Попробовал пробить из-за пределов штрафной Каштанов, однако мяч застрял в оборонительных порядках "Химок".
  • 50'
    Штрафной с левого фланга исполнил Калинин, Дзиов скидывал мяч головой, однако удара по воротам не случилось.
  • Фол, нарушение
    49'
    Ничего опасного штрафной в исполнении "Факела" не принес, фол в атаке определяет Егоров.
  • Фол, нарушение
    48'
    Хосонов с нарушением правил сыграл против Мертенса на фланге, очередной "стандарт" готовит "Факел".
  • 47'
    На встречных курсах начинается вторая половина встречи, довольствоваться ничьей сегодня никто не намерен.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Угловой с левого фланга не принес остроты, Заболотный выбил мяч с ближней штанги.
  • 45'
    Альшин промчался по левому флангу и остро прострелил в штрафную - Анджелкович выбил мяч за лицевую.
  • Угловой
    45'
    Угловой с левого фланга исполнили гости, однако Гудиев удачно сыграл кулаками на выходе.
  • Желтая карточка
    45'
    Небольшой конфликт в штрафной "Факела" приводит к желтой карточке для Руденко.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет Егор Егоров к основному времени первого тайма.
  • Фол, нарушение
    44'
    Брахими в попытке опередить Ориньо сфолил против бразильца, штрафной готовят гости.
  • 42'
    Атака "Химок" левым флангом завершается прострелом в чужую штрафную - воронежцы успешно играют в обороне.
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    • 40'
      Каштанов получил мяч на правом краю штрафной и попытался пробить с острого угла, но попал в соперника.
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! МОХАМЕД БРАХИМИ!
      Мертенс дождался забегания Альшина по левому флангу, Ильнур прострелил в центр штрафной, а Брахими внешней стороной стопы подрезал мяч в дальний угол!
    • Травма, повреждение
      37'
      Квеквескири требуется помощь врачей после верхового единоборства, а Мехия параллельно пострадал в стыке с Селе.
    • 36'
      Заболотный после серии верховых единоборств зацепился за мяч в чужой штрафной, но пробил с разворота рядом со штангой.
    • 35'
      Юрганов попытался пробить с солидной дистанции, однако мяч пролетел намного выше перекладины.
    • 34'
      Теперь уже Гудиев успешно действует на выходе, ударов по воротам в последние минуты нет вообще.
    • 32'
      Очередная фланговая подача в исполнении хозяев лишь разминает Кокарева, забирает Никита мяч на выходе.
    • Желтая карточка
      31'
      Ильин, находящийся на скамейке, получил желтую карточку за тираду в адрес судейства.
    • 29'
      Штрафной с правого фланга не стал опасным для "Химок", Кокарев успешно забрал мяч на выходе.
    • Фол, нарушение
      28'
      Мехия срывает атаку "Факела" фолом против Брахими, однако арбитр обошелся без желтой карточки.
    • 27'
      Теперь Каштанов стал адресатом фланговой подачи, однако Анджелкович выиграл единоборство у Алексея.
    • 26'
      Неплохой заброс в направлении Каштанова исполнили хозяева поля, однако Кокарев удачно сыграл за пределами своей штрафной.
    • 24'
      Альшин с левого угла штрафной направил мяч в направлении дальнего угла, но в створ сильно не попал.
    • 23'
      Острый прострел с правого фланга исполнил Якимов, однако Каштанов немного не дотянулся до мяча.
    • 22'
      Владеет инициативой "Факел" в эти минуты, трибуны гонят воронежцев вперед. 
    • Угловой
      20'
      Квеквескири после передачи Селе пробил с 20 метров, мяч зацепил защитника и прошел чуть левее створа. Угловой вновь не принес "Факелу" дивидендов.
    • 19'
      Альшин добрался с мячом до штрафной соперника и пальнул с левой в ближний угол, но немного не попал в цель.
    • Угловой
      18'
      Угловой "Факелу" не слишком удался, вторым темпом Квеквескири направил мяч во вратарскую, но Кокарев был надежен.
    • 17'
      Альшин после передачи Квеквескири прострелил от лицевой линии, однако химчане выбили мяч за лицевую.
    • Офсайд
      15'
      Мертенс оказался сбит защитником "Химок" около штрафной гостей, но чуть раньше у Дилана случился офсайд.
    • 13'
      Вера исполнил штрафной с правого фланга, Заболотный добрался до верхового мяча, однако снаряд полетел на фланг. Вторым темпом Хосонов с линии штрафной пробил в руки Гудиеву.
    • Фол, нарушение
      12'
      Бакаев красиво обыграл Альшина на фланге, Ильнур с нарушением правил остановил героя матча против "Локомотива".
    • 11'
      Теперь Альшин с левого фланга исполнил прострел во вратарскую, где мяч достался Кокареву.
    • Травма, повреждение
      10'
      Хосонову потребовалась помощь врачей, не очень удачно капитан "Химок" приземлился на газон со второго этажа.
    • 9'
      Альшин вошел в штрафную гостей с левого края, однако далеко отпустил от себя мяч и попал в ногу сопернику.
    • Судья
      8'
      И всё-таки Егор Егоров после долгого просмотра засчитывает гол, не фиксируя офсайд у Заболотного.
    • Видеоповтор
      6'
      Егора Егорова подзывают к монитору, надо рассмотреть положение Заболотного в момент удара Руденко - мешал ли Антон вратарю.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! АЛЕКСАНДР РУДЕНКО!
      Вера исполнил угловой с левого фланга, мяч после единоборства Хосонова и Дзиова отскочил к ближней штанге, а Руденко в касание расстрелял цель!
    • 3'
      Голубович попытался пробить с правого угла штрафной, однако проблем у Гудиева не возникло.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Руденко Александр Александрович получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Альшин Ильнур сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Брахими Мохамед бьет в цель!
    • 4'
      Г О О О О Л - Руденко Александр Александрович бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 40.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 1:1 Химки

    Исход игры
    Факел
    38.7% (53)
    Ничья
    50.4% (69)
    Химки
    10.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.08% (27)
    Меньше
    76.92% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (82)
    Нет
    29.91% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.1% (55)
    1:0 Факел
    17.5% (24)
    2:1 Факел
    9.5% (13)
    1:2 Химки
    4.4% (6)
    0:0 Ничья
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    0:1 Химки
    2.9% (4)
    2:0 Факел
    1.5% (2)
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