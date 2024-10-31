Тур: 14. Стадион: Факел.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Факел
Химки
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.83
1.13
Среднее время на гол
108
80
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.79
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
114
84
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|3 (2)
|0.23
|Каштанов Алексей
|2
|0.15
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.08
|Ильин Владимир
|1 (1)
|0.08
|Альшин Ильнур
|1
|0.08
|Калинин Игорь
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакаев Зелимхан
|3
|0.23
|Заболотный Антон
|2
|0.15
|Вера Лукас Габриэль
|2 (1)
|0.15
|Фаринья Эдгардо
|2
|0.15
|Мирзов Резиуан
|1
|0.08
|Хосонов Хетаг
|1
|0.08
|Магомедов Бутта
|1
|0.08
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.08
|Терехов Сергей
|0
|0
|Фернандес Даниэль II
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзиов Макс
|4
|1
|Квеквескири Ираклий
|5
|0
|Брахими Мохамед
|5
|0
|Божин Сергей
|4
|0
|Марков Евгений
|2
|1
|Сенхаджи Раян
|2
|1
|Альшин Ильнур
|3
|0
|Ильин Владимир
|3
|0
|Дмитрий Пятибратов
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|1
|Калинин Игорь
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Гудиев Виталий
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Мертенс Дилан
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаринья Эдгардо
|6
|0
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|Анджелкович Неманья
|3
|0
|Терехов Сергей
|2
|0
|Заболотный Антон
|2
|0
|Фернандес Даниэль II
|2
|0
|Гогуа Седрик
|0
|1
|Магомедов Бутта
|0
|1
|Голубович Петар
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Мехия Роберт
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
3
Факел
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Химки
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
3
4
Факел
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Химки
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
4
31%
61-75
1
33%
3
23%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
3
18%
4
33%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Забито
8
13
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
13%
5
38%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Пропущено
20
25
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
4
20%
8
32%
61-75
4
20%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ЦСКА Москва - Факел 0:0 Факел - Зенит 0:1 Ахмат - Факел 2:3 Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3
Факел - Динамо Махачкала 1:1 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1
Химки
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Химки - Динамо Москва 3:4 Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0
Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1
Результаты матчей
Факел
Химки
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Факел
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
16
24
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
76
112
49
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|27 - 6
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 5
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|27 - 17
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 15
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 7
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 20
|18
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 26
|13
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|6 - 11
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 20
|11
|15.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 25
|9
|16.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 2
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 3
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|8 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - Химки
Исход игры
Факел
38.9% (21)
Ничья
51.9% (28)
Химки
9.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
29.17% (14)
Меньше
70.83% (34)
Обе команды забьют
Да
72.92% (35)
Нет
27.08% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (21)
1:0 Факел
16.7% (9)
2:1 Факел
11.1% (6)
1:2 Химки
5.6% (3)
2:2 Ничья
5.6% (3)
0:0 Ничья
3.7% (2)
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