Тур: 15. Стадион: Ак Барс Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
15
Вуячич
Игор
51
Рожков
Илья
24
Чумич
Никола
10
Даку
Мирлинд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Рожков ИльяПолузащитник
-
24 Чумич НиколаНападающий
-
10 Даку МирлиндНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
86 Корец НикитаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
-
22 Ходжа ВелдинНападающий
-
90 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Батчи ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Смолов ФёдорНападающий
-
90 Кобнан МозесНападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
История личных встреч
Рубин
Краснодар
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
120%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
26 матчей
15.4%
11.5%
73.1%
4 победы 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
0.85
0.54
Среднее время на гол
106
167
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.69
1.23
Среднее время на гол
53
73
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.27
0.88
Тотал матчей
2.5
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
70
101
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|6 (3)
|0.43
|Ходжа Велдин
|2
|0.14
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.07
|Вада Валентин
|1
|0.07
|Рожков Илья
|1
|0.07
|Зотов Александр
|1
|0.07
|Чумич Никола
|1
|0.07
|Тесленко Егор
|1
|0.07
|Юкич Александар
|1
|0.07
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|8
|0.57
|Сперцян Эдуард
|6 (1)
|0.43
|Виктор Са
|3
|0.21
|Батчи Жоау
|2
|0.14
|Ленини Кевин
|2
|0.14
|Кобнан Мозес
|2
|0.14
|Кривцов Никита
|2
|0.14
|Кастаньо Кевин
|1
|0.07
|Смолов Фёдор
|1
|0.07
|Коста Диего
|1
|0.07
|Тормена Витор
|1
|0.07
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0.07
|Петров Сергей
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тесленко Егор
|5
|0
|Даку Мирлинд
|4
|0
|Иванов Олег
|3
|0
|Зотов Александр
|3
|0
|Вуячич Игор
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Иву Угочукву
|2
|0
|Рожков Илья
|2
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Грицаенко Алексей
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Чумич Никола
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Ходжа Велдин
|1
|0
|Рашид Рахимов
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|4
|0
|Мусаев Мурад
|4
|0
|Виктор Са
|3
|0
|Черников Александр
|3
|0
|Кордоба Джон
|1
|1
|Олаcа Лукас
|2
|0
|Гонсалес Джованни
|2
|0
|Батчи Жоау
|2
|0
|Ленини Кевин
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Краснодар
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
1
Рубин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Краснодар
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
16
Рубин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Краснодар
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
43%
3
21%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
2
14%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
60%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
9
56%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
15
30
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
1
7%
2
7%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
5
33%
6
20%
31-45
2
13%
3
10%
46-60
3
20%
3
10%
61-75
4
27%
11
37%
76-90
Пропущено
22
7
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
2
29%
31-45
3
14%
1
14%
46-60
4
18%
1
14%
61-75
4
18%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Оренбург - Рубин 1:2 Акрон - Рубин 0:1
Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4
Краснодар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Краснодар - Оренбург 4:0 Крылья Советов - Краснодар 1:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Спартак Москва - Краснодар 0:3
Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0
Результаты матчей
Рубин
Краснодар
Точный счет
0:4
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Рубин
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
43
16
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
68
104
113
59
113
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 6
|36
|2.
|2:1 Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 7
|36
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|30 - 18
|34
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 12
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 10
|27
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 30
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 23
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 23
|12
|15.
|1:2 Заявка
|15
|1
|6
|8
|13 - 29
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|3.
|2:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|1:2 Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 4
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|1:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|8 (1)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (2)
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин - Краснодар
Исход игры
Рубин
9.5% (15)
Ничья
15.8% (25)
Краснодар
74.7% (118)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
29.7% (47)
0:1 Краснодар
12% (19)
1:1 Ничья
11.4% (18)
0:2 Краснодар
8.9% (14)
1:3 Краснодар
5.1% (8)
2:2 Ничья
2.5% (4)
2:1 Рубин
1.3% (2)
2:3 Краснодар
1.3% (2)
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