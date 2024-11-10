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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 159
Рубин 9.4% (15)
X 15.7% (25)
Краснодар 74.8% (119)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Ставер
Евгений
2
Тесленко
Егор
15
Вуячич
Игор
71
Нижегородов
Константин
70
Кабутов
Дмитрий
8
Йочич
Богдан
6
Иву
Угочукву
51
Рожков
Илья
24
Чумич
Никола
10
Даку
Мирлинд
99
Шабанхаджай
Дардан
1
Агкацев
Станислав
98
Петров
Сергей
3
Тормена
Витор
31
Кайо
Панталеао
15
Олаcа
Лукас
53
Черников
Александр
6
Ленини
Кевин
11
Батчи
Жоау
10
Сперцян
Эдуард
8
Козлов
Данила
Сергеевич
9
Кордоба
Джон
Рубин
3-4-3
Краснодар
4-2-3-1

История личных встреч

Рубин
Краснодар

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
120%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

26 матчей

15.4%
11.5%
73.1%
4 победы 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ТМК
2:1
ТМК
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

0.85
0.54

Среднее время на гол

106
167

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.69
1.23

Среднее время на гол

53
73

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.27
0.88

Тотал матчей

2.5
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

70
101

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 6 (3) 0.43
Ходжа Велдин 2 0.14
Кабутов Дмитрий 1 0.07
Вада Валентин 1 0.07
Рожков Илья 1 0.07
Зотов Александр 1 0.07
Чумич Никола 1 0.07
Тесленко Егор 1 0.07
Юкич Александар 1 0.07
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 8 0.57
Сперцян Эдуард 6 (1) 0.43
Виктор Са 3 0.21
Батчи Жоау 2 0.14
Ленини Кевин 2 0.14
Кобнан Мозес 2 0.14
Кривцов Никита 2 0.14
Кастаньо Кевин 1 0.07
Смолов Фёдор 1 0.07
Коста Диего 1 0.07
Тормена Витор 1 0.07
Козлов Данила Сергеевич 1 0.07
Петров Сергей 0 0
Олаcа Лукас 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тесленко Егор 5 0
Даку Мирлинд 4 0
Иванов Олег 3 0
Зотов Александр 3 0
Вуячич Игор 3 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Иву Угочукву 2 0
Рожков Илья 2 0
Ашурматов Рустам 1 0
Грицаенко Алексей 1 0
Ставер Евгений 1 0
Чумич Никола 1 0
Юкич Александар 1 0
Ходжа Велдин 1 0
Рашид Рахимов 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 4 0
Мусаев Мурад 4 0
Виктор Са 3 0
Черников Александр 3 0
Кордоба Джон 1 1
Олаcа Лукас 2 0
Гонсалес Джованни 2 0
Батчи Жоау 2 0
Ленини Кевин 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Тормена Витор 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0

Результаты матчей

Рубин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Краснодар
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
1
Рубин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Краснодар
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
16
Рубин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Краснодар
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
43%
3
21%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
60%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
9
56%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

15
30
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
1
7%
2
7%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
5
33%
6
20%
31-45
2
13%
3
10%
46-60
3
20%
3
10%
61-75
4
27%
11
37%
76-90

Пропущено

22
7
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 6
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
23%
2
29%
31-45
3
14%
1
14%
46-60
4
18%
1
14%
61-75
4
18%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Оренбург - Рубин 1:2 Акрон - Рубин 0:1
Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4
Краснодар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Краснодар - Оренбург 4:0 Крылья Советов - Краснодар 1:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Спартак Москва - Краснодар 0:3
Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0

Результаты матчей

Рубин
Краснодар

Точный счет

0:4
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Рубин
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
10
4
1
13
2.5
5
9
1
13
3.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 11 3 0 31 - 6 36
2.
Зенит
 2:1 Заявка 15 11 3 1 33 - 7 36
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 11 1 3 30 - 18 34
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
5.
Спартак Москва
 Заявка 15 8 4 3 25 - 12 28
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 10 27
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Акрон
 Заявка 15 4 4 7 19 - 30 16
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
11.
Пари НН
 Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
12.
Крылья Советов
 Заявка 15 3 3 9 13 - 23 12
13.
Химки
 Заявка 15 2 6 7 16 - 28 12
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 1:2 Заявка 15 1 6 8 13 - 29 9
16.
Оренбург
 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
3.
Зенит
 2:1 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
10.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
11.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
14.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 1:2 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:1 Заявка 8 6 1 1 20 - 4 19
2.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 1:2 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Спартак Москва Угальде Манфред 8 (1)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Зенит Кассьерра Матео 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Прохин Данила 1 5
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
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  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 15-го тура Российской премьер-лиги "Рубин" принимает "Краснодар". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2024, осталось 26 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 29.7% пользователей.
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Прогнозы 159
Рубин 9.4% (15)
X 15.7% (25)
Краснодар 74.8% (119)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Краснодар
4.70
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3.80
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рубин - Краснодар

Исход игры
Рубин
9.5% (15)
Ничья
15.8% (25)
Краснодар
74.7% (118)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
29.7% (47)
0:1 Краснодар
12% (19)
1:1 Ничья
11.4% (18)
0:2 Краснодар
8.9% (14)
1:3 Краснодар
5.1% (8)
2:2 Ничья
2.5% (4)
2:1 Рубин
1.3% (2)
2:3 Краснодар
1.3% (2)
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