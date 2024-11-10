Тур: 15. Стадион: Ахмат-Арена.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
88
Шелия
Гиорги
75
Гандри
Надер
23
Швец
Антон
95
Адамов
Арсен
11
Исмаэл
Силва
47
Уткин
Даниил
16
Адамов
Денис
27
Нино
III
11
Клаудиньо
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
-
75 Гандри НадерЗащитник
-
23 Швец АнтонЗащитник
-
95 Адамов АрсенПолузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Основной состав
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 НиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Ахмат
Зенит
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
78.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
36 матчей
19.4%
27.8%
52.8%
7 побед 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
13.9%
44.4%
41.7%
5 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
13.9%
55.6%
30.5%
5 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.17
0.61
Среднее время на гол
77
147
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
1.72
1.72
Среднее время на гол
52
52
Всего голов
52
42
Голов в среднем за матч
1.44
1.17
Тотал матчей
2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
62
77
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садулаев Лечи
|3
|0.21
|Камилов Владислав
|2
|0.14
|Кардосо Фелиппе
|2
|0.14
|Диале Мауро Луна
|1
|0.07
|Жиров Александр
|1
|0.07
|Уткин Даниил
|1
|0.07
|Ловат Лукас
|1
|0.07
|Талал Амин
|1
|0.07
|Самородов Максим
|0
|0
|Шелия Гиорги
|0
|0
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.5
|Гонду Лусиано
|6
|0.43
|Кассьерра Матео
|5 (1)
|0.36
|Мостовой Андрей
|4
|0.29
|Педро дос Сантос
|3
|0.21
|Вендел Маркус
|1
|0.07
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0.07
|Мантуан Густаво
|1 (1)
|0.07
|Ерохин Александр
|1
|0.07
|Изидор Вильсон
|1
|0.07
|Нино III
|1
|0.07
|Клаудиньо
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Сергеев Иван
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|6
|0
|Камило Рейжерс
|4
|0
|Швец Антон
|3
|0
|Ковачев Светослав
|3
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Садулаев Лечи
|2
|0
|Кардосо Фелиппе
|2
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Исмаэл Силва
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаудиньо
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Нино III
|3
|0
|Мантуан Густаво
|3
|0
|Эракович Страхинья
|1
|1
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Гонду Лусиано
|2
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Зенит
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
1
Ахмат
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Зенит
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
3
13
Ахмат
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Зенит
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
29%
6
33%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
1
14%
4
22%
76-90
Пропущено
15
3
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
2
67%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
3
50%
3
23%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
67%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
13
31
5 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
1
8%
3
10%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
4
31%
8
26%
31-45
3
23%
6
19%
46-60
4
31%
4
13%
61-75
1
8%
5
16%
76-90
Пропущено
26
6
11 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
1
4%
1
17%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
2
8%
1
17%
46-60
2
8%
2
33%
61-75
11
42%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Зенит - Ахмат 3:0 Ахмат - Пари НН 0:2 Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0
Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Ахмат 3:0 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1
Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0
Результаты матчей
Ахмат
Зенит
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
61
25
43
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
122
410
77
212
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 6
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|30 - 18
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 6
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 12
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 10
|27
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 30
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 23
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 27
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|8
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Зенит
Исход игры
Ахмат
10% (16)
Ничья
6.3% (10)
Зенит
83.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (69)
Меньше
42.5% (51)
Обе команды забьют
Да
56.67% (68)
Нет
43.33% (52)
Популярный счёт
0:2 Зенит
25% (40)
1:2 Зенит
23.8% (38)
1:3 Зенит
7.5% (12)
0:3 Зенит
3.8% (6)
1:1 Ничья
3.8% (6)
0:1 Зенит
3.1% (5)
2:3 Зенит
1.9% (3)
3:2 Ахмат
1.3% (2)
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