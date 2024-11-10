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  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Ахмат
0:0
Первый тайм: 1'
Зенит
0'
Прогнозы 160
Ахмат 10% (16)
X 6.3% (10)
Зенит 83.8% (134)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ахмат
Ничья
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88
Шелия
Гиорги
2
Жиров
Александр
75
Гандри
Надер
23
Швец
Антон
95
Адамов
Арсен
11
Исмаэл
Силва
18
Камилов
Владислав
55
Тодорович
Дарко
47
Уткин
Даниил
20
Самородов
Максим
10
Садулаев
Лечи
16
Адамов
Денис
15
Караваев
Вячеслав
25
Эракович
Страхинья
27
Нино
III
3
Дуглас
Сантос
31
Мантуан
Густаво
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
32
Гонду
Лусиано
30
Кассьерра
Матео
17
Мостовой
Андрей
Ахмат
3-4-3
Зенит
4-3-3

История личных встреч

Ахмат
Зенит

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
78.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

36 матчей

19.4%
27.8%
52.8%
7 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

13.9%
44.4%
41.7%
5 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

13.9%
55.6%
30.5%
5 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

К
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
К
3:3
К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.61

Среднее время на гол

77
147

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

1.72
1.72

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.44
1.17

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

62
77

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садулаев Лечи 3 0.21
Камилов Владислав 2 0.14
Кардосо Фелиппе 2 0.14
Диале Мауро Луна 1 0.07
Жиров Александр 1 0.07
Уткин Даниил 1 0.07
Ловат Лукас 1 0.07
Талал Амин 1 0.07
Самородов Максим 0 0
Шелия Гиорги 0 0
Богосавац Мирослав 0 0
Адамов Арсен 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.5
Гонду Лусиано 6 0.43
Кассьерра Матео 5 (1) 0.36
Мостовой Андрей 4 0.29
Педро дос Сантос 3 0.21
Вендел Маркус 1 0.07
Артур Виктор Гимараес 1 0.07
Мантуан Густаво 1 (1) 0.07
Ерохин Александр 1 0.07
Изидор Вильсон 1 0.07
Нино III 1 0.07
Клаудиньо 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Сергеев Иван 0 0
Эракович Страхинья 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 6 0
Камило Рейжерс 4 0
Швец Антон 3 0
Ковачев Светослав 3 0
Камилов Владислав 2 0
Ловат Лукас 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Садулаев Лечи 2 0
Кардосо Фелиппе 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Исмаэл Силва 1 0
Бериша Бернард 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаудиньо 3 0
Вендел Маркус 3 0
Нино III 3 0
Мантуан Густаво 3 0
Эракович Страхинья 1 1
Барриос Вильмар 2 0
Гонду Лусиано 2 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Глушенков Максим 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Алип Нуралы 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Зенит
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1
Ахмат
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Зенит
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
13
Ахмат
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Зенит
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
29%
6
33%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
1
14%
4
22%
76-90

Пропущено

15
3
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
2
67%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
3
50%
3
23%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
67%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

13
31
5 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
1
8%
3
10%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
4
31%
8
26%
31-45
3
23%
6
19%
46-60
4
31%
4
13%
61-75
1
8%
5
16%
76-90

Пропущено

26
6
11 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
1
4%
1
17%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
2
8%
1
17%
46-60
2
8%
2
33%
61-75
11
42%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Зенит - Ахмат 3:0 Ахмат - Пари НН 0:2 Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0
Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Ахмат 3:0 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1
Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0

Результаты матчей

Ахмат
Зенит

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
7
7
2
12
2.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 11 3 0 31 - 6 36
2.
Локомотив Москва
 Заявка 15 11 1 3 30 - 18 34
3.
Зенит
 Заявка 14 10 3 1 31 - 6 33
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
5.
Спартак Москва
 Заявка 15 8 4 3 25 - 12 28
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 10 27
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Акрон
 Заявка 15 4 4 7 19 - 30 16
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
11.
Пари НН
 Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
12.
Крылья Советов
 Заявка 15 3 3 9 13 - 23 12
13.
Химки
 Заявка 15 2 6 7 16 - 28 12
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 Заявка 14 1 6 7 12 - 27 9
16.
Оренбург
 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
10.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
11.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
14.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
3.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Спартак Москва Угальде Манфред 8
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Прохин Данила 1 5
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    ГОЛ! 1:0! АДАМОВ!
  • 2'
    "Ахмат" играет в белой форме, у "Зенита" экипировка сине-голубых цветов.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Грозненский "Ахмат" примет санкт-петербургский "Зенит" в пятнадцатом туре Российской премьер-лиги. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 160
Ахмат 10% (16)
X 6.3% (10)
Зенит 83.8% (134)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Зенит
7.50
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7.50
1.47
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Зенит

Исход игры
Ахмат
10% (16)
Ничья
6.3% (10)
Зенит
83.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (69)
Меньше
42.5% (51)
Обе команды забьют
Да
56.67% (68)
Нет
43.33% (52)
Популярный счёт
0:2 Зенит
25% (40)
1:2 Зенит
23.8% (38)
1:3 Зенит
7.5% (12)
0:3 Зенит
3.8% (6)
1:1 Ничья
3.8% (6)
0:1 Зенит
3.1% (5)
2:3 Зенит
1.9% (3)
3:2 Ахмат
1.3% (2)
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