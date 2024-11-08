Тур: 15. Стадион: Ахмат-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ахмат
Зенит
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
78.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
36 матчей
19.4%
27.8%
52.8%
7 побед 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
13.9%
44.4%
41.7%
5 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
13.9%
55.6%
30.5%
5 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.17
0.61
Среднее время на гол
77
147
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
1.72
1.72
Среднее время на гол
52
52
Всего голов
52
42
Голов в среднем за матч
1.44
1.17
Тотал матчей
2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
62
77
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садулаев Лечи
|3
|0.21
|Камилов Владислав
|2
|0.14
|Кардосо Фелиппе
|2
|0.14
|Диале Мауро Луна
|1
|0.07
|Жиров Александр
|1
|0.07
|Уткин Даниил
|1
|0.07
|Ловат Лукас
|1
|0.07
|Талал Амин
|1
|0.07
|Самородов Максим
|0
|0
|Шелия Гиорги
|0
|0
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.5
|Гонду Лусиано
|6
|0.43
|Кассьерра Матео
|5 (1)
|0.36
|Мостовой Андрей
|4
|0.29
|Педро дос Сантос
|3
|0.21
|Вендел Маркус
|1
|0.07
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0.07
|Мантуан Густаво
|1 (1)
|0.07
|Ерохин Александр
|1
|0.07
|Изидор Вильсон
|1
|0.07
|Нино III
|1
|0.07
|Клаудиньо
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Сергеев Иван
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|6
|0
|Камило Рейжерс
|4
|0
|Швец Антон
|3
|0
|Ковачев Светослав
|3
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Садулаев Лечи
|2
|0
|Кардосо Фелиппе
|2
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Исмаэл Силва
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаудиньо
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Нино III
|3
|0
|Мантуан Густаво
|3
|0
|Эракович Страхинья
|1
|1
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Гонду Лусиано
|2
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Зенит
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
1
Ахмат
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Зенит
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
3
13
Ахмат
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Зенит
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
29%
6
33%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
1
14%
4
22%
76-90
Пропущено
15
3
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
2
67%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
3
50%
3
23%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
67%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
13
31
5 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
1
8%
3
10%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
4
31%
8
26%
31-45
3
23%
6
19%
46-60
4
31%
4
13%
61-75
1
8%
5
16%
76-90
Пропущено
26
6
11 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
1
4%
1
17%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
2
8%
1
17%
46-60
2
8%
2
33%
61-75
11
42%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Зенит - Ахмат 3:0 Ахмат - Пари НН 0:2 Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0
Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Ахмат 3:0 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1
Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0
Результаты матчей
Ахмат
Зенит
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
61
25
43
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
122
410
77
212
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 6
|36
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 6
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|28 - 17
|31
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 9
|24
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|8.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|7 - 13
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 25
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|9 - 21
|12
|15.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 27
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|15 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|8 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Зенит
Исход игры
Ахмат
15.4% (10)
Ничья
6.2% (4)
Зенит
78.5% (51)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (25)
Меньше
40.48% (17)
Обе команды забьют
Да
61.9% (26)
Нет
38.1% (16)
Популярный счёт
1:2 Зенит
21.5% (14)
0:2 Зенит
20% (13)
1:3 Зенит
6.2% (4)
1:1 Ничья
4.6% (3)
3:2 Ахмат
3.1% (2)
0:3 Зенит
3.1% (2)
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