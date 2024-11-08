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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Зенит
Прогнозы 65
Ахмат 15.4% (10)
X 6.2% (4)
Зенит 78.5% (51)
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История личных встреч

Ахмат
Зенит

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
78.6%
5 побед 11 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

36 матчей

19.4%
27.8%
52.8%
7 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

13.9%
44.4%
41.7%
5 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

13.9%
55.6%
30.5%
5 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

К
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
К
3:3
К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.61

Среднее время на гол

77
147

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

1.72
1.72

Среднее время на гол

52
52

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.44
1.17

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

62
77

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садулаев Лечи 3 0.21
Камилов Владислав 2 0.14
Кардосо Фелиппе 2 0.14
Диале Мауро Луна 1 0.07
Жиров Александр 1 0.07
Уткин Даниил 1 0.07
Ловат Лукас 1 0.07
Талал Амин 1 0.07
Самородов Максим 0 0
Шелия Гиорги 0 0
Богосавац Мирослав 0 0
Адамов Арсен 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.5
Гонду Лусиано 6 0.43
Кассьерра Матео 5 (1) 0.36
Мостовой Андрей 4 0.29
Педро дос Сантос 3 0.21
Вендел Маркус 1 0.07
Артур Виктор Гимараес 1 0.07
Мантуан Густаво 1 (1) 0.07
Ерохин Александр 1 0.07
Изидор Вильсон 1 0.07
Нино III 1 0.07
Клаудиньо 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Сергеев Иван 0 0
Эракович Страхинья 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 6 0
Камило Рейжерс 4 0
Швец Антон 3 0
Ковачев Светослав 3 0
Камилов Владислав 2 0
Ловат Лукас 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Садулаев Лечи 2 0
Кардосо Фелиппе 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Исмаэл Силва 1 0
Бериша Бернард 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаудиньо 3 0
Вендел Маркус 3 0
Нино III 3 0
Мантуан Густаво 3 0
Эракович Страхинья 1 1
Барриос Вильмар 2 0
Гонду Лусиано 2 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Глушенков Максим 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Алип Нуралы 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Зенит
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1
Ахмат
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Зенит
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
13
Ахмат
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Зенит
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
2
29%
6
33%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
1
14%
4
22%
76-90

Пропущено

15
3
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
2
67%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
3
50%
3
23%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
67%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

13
31
5 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
1
8%
3
10%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
4
31%
8
26%
31-45
3
23%
6
19%
46-60
4
31%
4
13%
61-75
1
8%
5
16%
76-90

Пропущено

26
6
11 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
1
4%
1
17%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
2
8%
1
17%
46-60
2
8%
2
33%
61-75
11
42%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Зенит - Ахмат 3:0 Ахмат - Пари НН 0:2 Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0
Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1
Зенит
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Зенит - Ахмат 3:0 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1
Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0

Результаты матчей

Ахмат
Зенит

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
7
7
2
12
2.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 11 3 0 31 - 6 36
2.
Зенит
 Заявка 14 10 3 1 31 - 6 33
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 10 1 3 28 - 17 31
4.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 3 3 28 - 16 27
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 3 4 22 - 9 24
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Акрон
 Заявка 14 4 4 6 19 - 26 16
9.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
10.
Ростов
 Заявка 14 3 5 6 17 - 25 14
11.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 2 6 6 7 - 13 12
13.
Химки
 Заявка 14 2 6 6 15 - 25 12
14.
Факел
 Заявка 14 2 6 6 9 - 21 12
15.
Ахмат
 Заявка 14 1 6 7 12 - 27 9
16.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Локомотив Москва
 Заявка 7 6 0 1 13 - 8 18
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
10.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
11.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
13.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 65
    Ахмат 15.4% (10)
    X 6.2% (4)
    Зенит 78.5% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Зенит
    6.70
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    7.00
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    1.53
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Зенит

    Исход игры
    Ахмат
    15.4% (10)
    Ничья
    6.2% (4)
    Зенит
    78.5% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (26)
    Нет
    38.1% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    21.5% (14)
    0:2 Зенит
    20% (13)
    1:3 Зенит
    6.2% (4)
    1:1 Ничья
    4.6% (3)
    3:2 Ахмат
    3.1% (2)
    0:3 Зенит
    3.1% (2)
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