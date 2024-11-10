Тур: 15. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Попов ПавелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Бабаев УльвиНападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
-
77 Агапов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ушаков ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
История личных встреч
Крылья Советов
ЦСКА Москва
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
175%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
27 матчей
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед
31 матч
6.5%
12.9%
80.6%
2 победы 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
12.9%
41.9%
45.2%
4 победы 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
9.7%
29%
61.3%
3 победы 9 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.5
0.65
Среднее время на гол
180
139
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
2.18
1.71
Среднее время на гол
41
52
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
1.42
1.13
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
63
79
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галдамес Томас
|3
|0.21
|Орозко Франко
|3
|0.21
|Костанца Фернандо
|1
|0.07
|Сергеев Иван
|1
|0.07
|Олейников Иван
|1
|0.07
|Печенин Кирилл
|1
|0.07
|Ороз Алоис
|1
|0.07
|Гарре Бенхамин
|1 (1)
|0.07
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусаев Тамерлан
|6
|0.43
|Обляков Иван
|4 (1)
|0.29
|Дивеев Игорь
|4
|0.29
|Мойзес Роберто
|2
|0.14
|Келлвен Дуглас
|2
|0.14
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0.14
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.07
|Круговой Данил
|0
|0
|Зделар Саша
|0
|0
|Виллиан Роша
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|3
|1
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Евгеньев Роман
|1
|1
|Рассказов Николай
|2
|0
|Ежов Роман
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Галдамес Томас
|2
|0
|Бабкин Сергей
|2
|0
|Дмитриев Игорь
|2
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Гарре Бенхамин
|1
|0
|Ороз Алоис
|1
|0
|Попов Павел
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обляков Иван
|2
|1
|Виллиан Роша
|2
|1
|Круговой Данил
|2
|0
|Зделар Саша
|2
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Мойзес Роберто
|2
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Кисляк Матвей
|2
|0
|Гайич Милан III
|2
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ЦСКА Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Крылья Советов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
ЦСКА Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
11
Крылья Советов
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
ЦСКА Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
4
50%
2
20%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Забито
5
11
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
60%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
4
31%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
5
38%
4
19%
76-90
Пропущено
20
10
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
4
40%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
7
35%
0
0%
61-75
2
10%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Акрон - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Краснодар 1:2 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Оренбург - Крылья Советов 2:2
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва - Факел 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0
Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Результаты матчей
Крылья Советов
ЦСКА Москва
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
34
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
410
68
113
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 6
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|30 - 18
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 6
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 9
|24
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 27
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|Оренбург
|Сахархизан Саид
|6 (1)
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - ЦСКА Москва
Исход игры
Крылья Советов
10.2% (15)
Ничья
17.7% (26)
ЦСКА Москва
72.1% (106)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
66.06% (72)
Нет
33.94% (37)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
30.6% (45)
0:1 ЦСКА Москва
17% (25)
1:1 Ничья
11.6% (17)
0:2 ЦСКА Москва
6.8% (10)
1:3 ЦСКА Москва
3.4% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
2:1 Крылья Советов
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!