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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 146
Крылья Советов 10.3% (15)
X 17.8% (26)
ЦСКА Москва 71.9% (105)
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ЦСКА Москва

История личных встреч

Крылья Советов
ЦСКА Москва

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
175%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

27 матчей

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 19 побед

31 матч

6.5%
12.9%
80.6%
2 победы 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

12.9%
41.9%
45.2%
4 победы 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

9.7%
29%
61.3%
3 победы 9 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ТМК
2:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМС
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.5
0.65

Среднее время на гол

180
139

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

2.18
1.71

Среднее время на гол

41
52

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.42
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

63
79

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галдамес Томас 3 0.21
Орозко Франко 3 0.21
Костанца Фернандо 1 0.07
Сергеев Иван 1 0.07
Олейников Иван 1 0.07
Печенин Кирилл 1 0.07
Ороз Алоис 1 0.07
Гарре Бенхамин 1 (1) 0.07
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусаев Тамерлан 6 0.43
Обляков Иван 4 (1) 0.29
Дивеев Игорь 4 0.29
Мойзес Роберто 2 0.14
Келлвен Дуглас 2 0.14
Файзуллаев Аббосбек 2 0.14
Жемалетдинов Рифат 1 0.07
Круговой Данил 0 0
Зделар Саша 0 0
Виллиан Роша 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 3 1
Солдатенков Александр 3 0
Евгеньев Роман 1 1
Рассказов Николай 2 0
Ежов Роман 2 0
Витюгов Максим 2 0
Галдамес Томас 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Дмитриев Игорь 2 0
Бейл Гленн 1 0
Олейников Иван 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Гарре Бенхамин 1 0
Ороз Алоис 1 0
Попов Павел 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обляков Иван 2 1
Виллиан Роша 2 1
Круговой Данил 2 0
Зделар Саша 2 0
Койта Секу 2 0
Мойзес Роберто 2 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Кисляк Матвей 2 0
Гайич Милан III 2 0
Пьянич Миралем 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Николич Марко 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Файзуллаев Аббосбек 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ЦСКА Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2
Крылья Советов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
ЦСКА Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
11
Крылья Советов
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
ЦСКА Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
4
50%
2
20%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Забито

5
11
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
60%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
4
31%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
5
38%
4
19%
76-90

Пропущено

20
10
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
4
40%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
7
35%
0
0%
61-75
2
10%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Акрон - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Краснодар 1:2 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Оренбург - Крылья Советов 2:2
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва - Факел 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0
Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0

Результаты матчей

Крылья Советов
ЦСКА Москва

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
6
8
1
13
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 11 3 0 31 - 6 36
2.
Локомотив Москва
 Заявка 15 11 1 3 30 - 18 34
3.
Зенит
 Заявка 14 10 3 1 31 - 6 33
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 3 4 22 - 9 24
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Акрон
 Заявка 14 4 4 6 19 - 26 16
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
11.
Пари НН
 Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
12.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
13.
Химки
 Заявка 15 2 6 7 16 - 28 12
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 Заявка 14 1 6 7 12 - 27 9
16.
Оренбург
 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
12.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
14.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Оренбург Сахархизан Саид 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Прохин Данила 1 5
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2024, осталось 18 минут.



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  • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 146
    Крылья Советов 10.3% (15)
    X 17.8% (26)
    ЦСКА Москва 71.9% (105)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.30
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    3.20
    2.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    10.2% (15)
    Ничья
    17.7% (26)
    ЦСКА Москва
    72.1% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    66.06% (72)
    Нет
    33.94% (37)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    30.6% (45)
    0:1 ЦСКА Москва
    17% (25)
    1:1 Ничья
    11.6% (17)
    0:2 ЦСКА Москва
    6.8% (10)
    1:3 ЦСКА Москва
    3.4% (5)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    2:1 Крылья Советов
    1.4% (2)
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