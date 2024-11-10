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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Спартак Москва
1:0
Перерыв
Акрон
0'
1:0
28' Гол
Бонгонда Тео

Ход матча

28'
Бонгонда Тео
1:0

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
  • 12 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 152
Спартак Москва 87.5% (133)
X 6.6% (10)
Акрон 5.9% (9)
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98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
4
Дуарте
Алексис
6
Бабич
Срджан
2
Рябчук
Олег
35
Мартинс
Кристофер
18
Умяров
Наиль
5
Барко
Эсекьель
77
Бонгонда
Тео
9
Угальде
Манфред
8
Маркиньос
VI
1
Волков
Сергей
77
Савичев
Константин
26
Эсковаль
Родриго
4
Пауло
Витор
III
21
Фернандес
Роберто
II
5
Джурасович
Алекса
24
Дзюба
Артём
6
Кузьмин
Максим
15
Лончар
Стефан
14
Хубулов
Владимир
11
Тавареш
Жилсон
Спартак Москва
4-3-3
Акрон
4-1-4-1

История личных встреч

Спартак Москва
Акрон

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:2
К
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 6 0.4
Барко Эсекьель 5 (4) 0.33
Бонгонда Тео 3 0.2
Николсон Шамар 3 0.2
Бабич Срджан 2 0.13
Медина Хесус 1 0.07
Пруцев Данил 1 0.07
Умяров Наиль 1 0.07
Мартинс Кристофер 0 0
Рябчук Олег 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лончар Стефан 3 0.2
Бакаев Солтмурад 3 0.2
Хубулов Владимир 3 0.2
Дзюба Артём 2 0.13
Тавареш Жилсон 2 0.13
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.07
Данилин Кирилл 1 0.07
Палиенко Максим 1 0.07
Эсковаль Родриго 1 0.07
Тимошенко Иван 1 0.07
Савичев Константин 1 (1) 0.07
Кузьмин Максим 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денисов Даниил 6 0
Бабич Срджан 5 0
Умяров Наиль 5 0
Литвинов Руслан 3 1
Зобнин Роман 2 1
Мартинс Кристофер 3 0
Медина Хесус 2 0
Рябчук Олег 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пруцев Данил 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Угальде Манфред 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 4 1
Кузьмин Максим 2 0
Лончар Стефан 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Данилин Кирилл 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Джурасович Алекса 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Акрон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

9
7
Спартак Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Акрон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

13
9
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
23%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
4
44%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
4
27%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Забито

23
20
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
13%
2
10%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
5
22%
7
35%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
3
13%
4
20%
76-90

Пропущено

10
25
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
3
30%
1
4%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
2
20%
3
12%
31-45
1
10%
7
28%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
2
20%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1
Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3
Акрон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Акрон - Крылья Советов 2:0 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5
Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2

Результаты матчей

Спартак Москва
Акрон

Точный счет

3:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
2
7 раз 50%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3
3
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
8
6
4
10
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 11 3 0 31 - 6 36
2.
Локомотив Москва
 Заявка 15 11 1 3 30 - 18 34
3.
Зенит
 Заявка 14 10 3 1 31 - 6 33
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
5.
Спартак Москва
 1:0 Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 10 27
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Акрон
 0:1 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
11.
Пари НН
 Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
12.
Крылья Советов
 Заявка 15 3 3 9 13 - 23 12
13.
Химки
 Заявка 15 2 6 7 16 - 28 12
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 Заявка 14 1 6 7 12 - 27 9
16.
Оренбург
 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 1:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 5 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
10.
Акрон
 0:1 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
11.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
14.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
3.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 0:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Оренбург Сахархизан Саид 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Прохин Данила 1 5
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен. "Спартак" - "Акрон" - 1:0 (промежуточный счёт).
  • Угловой
    45'
    Подал "Спартак" угловой с левого края, и Сергей Волков выбил мяч на выходе.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • Опасный момент
    45'
    Момент "Спартака"! Маркиньос навесил слева к ближней штанге, Тео Бонгонда пробил животом, Сергей Волков отбил, а добивание Бонгонде не удалось нормальное, угловой будет.
     
  • Опасный момент
    45'
    Эсекьель Барко отдал короткий пас Манфреду Угальде, который с линии штрафной перекрутил мяч мимо правой девятки.
  • Фол, нарушение
    44'
    Артём Дзюба снял со снятыми перчатками в руке сфолил на своей половине против Наиля Умярова. Разыграл штрафной удар Эсекьель Барко.
  • 43'
    Передачи: 376-114. Передачи точные (%): 90-69.
  • 42'
    Даниил Денисов выкрутил с правого фланга у "Спартака" подачу к дальней штанге в руки Сергея Волкова.
  • Угловой
    41'
    Тео Бонгонда подал угловой "Спартака" с правого фланга, Пауло Витор головой выбил мяч. На подборе в центре Наиль Умяров.
  • 40'
    Во втором тайме придётся рисковать "Акрону", чтобы попробовать набрать хотя бы одно очко на "Лукойл Арене".
  • 39'
    Пауло Витор подскочил к мячу на левом фланге для "Акрона" на чужой половине поля и выбил мяч в аут. Введёт мяч в игру Даниил Денисов.
  • 38'
    Эсекьель Барко повзаимодействовал с Маркиньосом слева в атаке "Спартака" и пробил из-за пределов штрафной площади выше створа ворот "Акрона".
  • 36'
    Жилсон Тавареш Беншимол вбросил аут "Акрона" на правом фланге, и продолжила команда гостей владеть мячом. Потеря настигла тольяттинцев справа перед чужой штрафной площадью.
  • 35'
    Даниил Денисов справа в атаке "Спартака" отдал короткий пас Тео Бонгонде, тот навесил к дальней штанге, Родриго Эсковаль неудачно сбросил головой, а Кристофер Мартинс слабо пробил также головой в руки Сергея Волкова.
  • 34'
    Алекса Джурасович закинул мяч со своей половины на чужую, Владимир Хубулов безадресно сбросил головой дальше.
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    • Угловой
      33'
      Даниил Денисов выполнил прострельную передачу с правого фланга, а Константин Савичев выбил мяч всё же не в свои ворота, а за лицевую линию на угловой.
    • 33'
      Эсекьель Барко бьёт с пятнадцати метров, до не долетает мяч до чужих ворот, он блокируется Родриго Эсковалем.
    • 32'
      Процент владения мячом: 71-29.
    • 31'
      Навесы: 5-0. Процент точности навесов: 20-0.
    • 30'
      "Спартак" продолжает владеть большим игровым преимуществом и плести атакующие комбинации на половине поля "Акрона".
    • 29'
      Манфред Угальде передержал мяч в правой части чужой штрафной площади, не отдал его Тео Бонгонде, результат - потеря.
    • Фол, нарушение
      29'
      Нарушение правил фиксируется в центральной трети поля: Константин Савичев прихватил Эсекьеля Барко.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ТЕО БОНГОНДА!
      По центру реализован выход один на один. Кристофер Мартинс отдал пас на Манфреда Угальде, тот в касание запустил в чужую штрафную Тео Бонгонду, и тот разобрался с Сергеем Волковым.
    • Опасный момент
      27'
      Олег Рябчук отметился резаным ударом с подступов к штрафной площади в район ближней девятки - мяч проследовал над перекладиной. 
    • Травма, повреждение
      25'
      Владимир Хубулов лежит на газоне на фланге после контакта с Даниилом Денисовым. Представителям медицинского штаба "Акрона" не пришлось долго идти к пострадавшему - он был рядом.
    • Судья
      24'
      Стефан Лончар поборолся на фланге с Наилем Умяровым - угловой в пользу "Акрона". Заур Тедеев забрал мяч и стал давать указания Стефану Лончару. Подскочил Сергей Иванов и объяснил главному тренеру гостей, что ежели он продолжит вести себя подобным образом, то арбитр будет вынужден предъявить ему жёлтую карточку.
    • 23'
      Стефан Лончар возглавил контратаку "Акрона" после чужого углового и отдал неточную передачу.
    • Угловой
      23'
      Маркиньос осуществлял проход слева в атаке у "Спартака". Жилсон Тавареш Беншимол отработал в обороне, будет угловой.
    • 21'
      Роберто Фернандес Торо вбросил аут слева в атаке тольяттинцев, и Владимир Хубулов потерял мяч, зажатый у углового фланга двумя оппонентами.
    • 19'
      Активно даёт указания своим подшефным главный тренер "Акрона" Заур Тедеев. Важно игрокам из Тольятти сохранять концентрацию на протяжении всего матча, иначе легко поплатиться можно.
    • Штанга
      18'
      Момент у "Спартака"! Маркиньос подаёт слева на линию вратарской, и Кристофер Мартинс бьёт головой в перекладину, выиграв верх у Роберто Фернандеса.
    • 18'
      Сергей Волков не поймал мяч после подачи с левого края, после чего были заблокированы удары Даниила Денисова и Эсекьеля Барко.
    • 17'
      Даниил Денисов подаёт с правого фланга, и безадресным этот навес получается, никто не замыкает его из спартаковцев.
    • Судья
      16'
      Артём Дзюба заработал штрафной удар для "Акрона". Роберто Фернандес со штрафного отправил мяч в чужую штрафную площадь, там падение игрока гостей в контакте с Наилем Умяровым. Арбитр даёт понять, что надо продолжать играть дальше.
    • 15'
      "Спартак" - лидер чемпионата по среднему владению мячом (60%). В текущем матче по состоянию на данную минуту спартаковцы владеют мячом 80%.
    • 14'
      Роберто Фернандес Торо подал угловой "Акрона" с левого фланга к ближнему краю вратарской, и мяч выбил оттуда Маркиньос.
    • Угловой
      13'
      Владимир Хубулов слева в атаке "Акрона" справился с Даниилом Денисовым, но подоспел Алексис Дуарте, обеспечивший угловой.
    • 12'
      Сергей Волков совершил вынос от ворот, Артём Дзюба скинул в центр Стефану Лончару, и тот запустил безадресный вертикальный низовой проникающий пас вперёд. Жилсон Тавареш Беншимол находился правее.
    • Угловой
      11'
      Угловой на левом фланге не принёс "Спартаку" опасного момента. "Красно-белые" провели новую позиционную атаку, и Даниил Денисов в правой зоне атаки хозяев отдал пас непонятно кому за лицевую линию. 
    • Опасный момент
      10'
      Это не гол! А казалось, что мячу некуда деваться, кроме как попадать в ворота! Маркиньос пробил слева с острого угла, и Родриго Эсковаль успел в подкате заблокировать мяч на угловой.
    • 9'
      Маркиньос планировал снабдить мячом в левой зоне атаки "Спартака" Эсекьеля Барко, но разобрались в той ситуации "акроновцы".
    • 8'
      Никита Чернов и Роман Зобнин недоступны сегодня для Деяна Станковича ввиду их травм.
    • 7'
      "Акрон" пока не помышляет об атаках, хотя часто эту команду представляют именно как нацеленную прежде всего на действия в нападении. Но, видать, сказывается опыт матчей тольяттинцев с ЦСКА и "Зенитом", где они пропускали по 4-5 мячей.
    • Угловой
      6'
      Итак, угловой справа у "Спартака". Эсекьель Барко выполняет подачу, а Жилсон Тавареш Беншимол головой выносит мяч из своей штрафной площади.
    • Опасный момент
      5'
      Эсекьель Барко со штрафного пробил напрямую в ближний (правый) угол, а Сергей Волков перевёл мяч на угловой и сам ударился об штангу.
    • Фол, нарушение
      4'
      Штрафной удар зарабатывает "Спартак" на правом полуфланге перед чужой штрафной площадью. Пауло Витор попал по ноге Кристоферу Мартинсу.
    • 3'
      Даниил Денисов отдал с правого фланга пас в центр на Тео Бонгонду, а тот в касание слишком сильно отправил мяч на ход Эсекьелю Барко - в рекламный щит.
    • 2'
      Раскатывает мяч "Спартак" по чужой половине поля и не спешит доставлять его в штрафную площадь "Акрона".
    • 1'
      "Спартак" сегодня играет в красно-белой форме. В какой ещё он мог сыграть бы? В чёрной, как было против "Локомотива". У "Акрона" зелёная амуниция.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    • Первый тайм
    • 28'
      Г О О О О Л - Бонгонда Тео бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 28.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва 1:0 Акрон

    Исход игры
    Спартак Москва
    87.5% (133)
    Ничья
    6.6% (10)
    Акрон
    5.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.04% (61)
    Меньше
    46.96% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    51.3% (59)
    Нет
    48.7% (56)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    28.3% (43)
    2:1 Спартак Москва
    23.7% (36)
    3:1 Спартак Москва
    9.9% (15)
    1:0 Спартак Москва
    5.9% (9)
    3:0 Спартак Москва
    2.6% (4)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
    4:1 Спартак Москва
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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