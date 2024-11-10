Артём Дзюба снял со снятыми перчатками в руке сфолил на своей половине против Наиля Умярова. Разыграл штрафной удар Эсекьель Барко.

Эсекьель Барко отдал короткий пас Манфреду Угальде, который с линии штрафной перекрутил мяч мимо правой девятки.

Момент "Спартака"! Маркиньос навесил слева к ближней штанге, Тео Бонгонда пробил животом, Сергей Волков отбил, а добивание Бонгонде не удалось нормальное, угловой будет.

Подал "Спартак" угловой с левого края, и Сергей Волков выбил мяч на выходе.

Алекса Джурасович закинул мяч со своей половины на чужую, Владимир Хубулов безадресно сбросил головой дальше.

Даниил Денисов справа в атаке "Спартака" отдал короткий пас Тео Бонгонде, тот навесил к дальней штанге, Родриго Эсковаль неудачно сбросил головой, а Кристофер Мартинс слабо пробил также головой в руки Сергея Волкова.

Жилсон Тавареш Беншимол вбросил аут "Акрона" на правом фланге, и продолжила команда гостей владеть мячом. Потеря настигла тольяттинцев справа перед чужой штрафной площадью.

Эсекьель Барко повзаимодействовал с Маркиньосом слева в атаке "Спартака" и пробил из-за пределов штрафной площади выше створа ворот "Акрона".

Пауло Витор подскочил к мячу на левом фланге для "Акрона" на чужой половине поля и выбил мяч в аут. Введёт мяч в игру Даниил Денисов.

Во втором тайме придётся рисковать "Акрону", чтобы попробовать набрать хотя бы одно очко на "Лукойл Арене".

Тео Бонгонда подал угловой "Спартака" с правого фланга, Пауло Витор головой выбил мяч. На подборе в центре Наиль Умяров.

Даниил Денисов выкрутил с правого фланга у "Спартака" подачу к дальней штанге в руки Сергея Волкова.

Владимир Хубулов лежит на газоне на фланге после контакта с Даниилом Денисовым. Представителям медицинского штаба "Акрона" не пришлось долго идти к пострадавшему - он был рядом.

Олег Рябчук отметился резаным ударом с подступов к штрафной площади в район ближней девятки - мяч проследовал над перекладиной.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ТЕО БОНГОНДА! По центру реализован выход один на один. Кристофер Мартинс отдал пас на Манфреда Угальде, тот в касание запустил в чужую штрафную Тео Бонгонду, и тот разобрался с Сергеем Волковым.

Манфред Угальде передержал мяч в правой части чужой штрафной площади, не отдал его Тео Бонгонде, результат - потеря.

"Спартак" продолжает владеть большим игровым преимуществом и плести атакующие комбинации на половине поля "Акрона".

Эсекьель Барко бьёт с пятнадцати метров, до не долетает мяч до чужих ворот, он блокируется Родриго Эсковалем.

Даниил Денисов выполнил прострельную передачу с правого фланга, а Константин Савичев выбил мяч всё же не в свои ворота, а за лицевую линию на угловой.

24' Стефан Лончар поборолся на фланге с Наилем Умяровым - угловой в пользу "Акрона". Заур Тедеев забрал мяч и стал давать указания Стефану Лончару. Подскочил Сергей Иванов и объяснил главному тренеру гостей, что ежели он продолжит вести себя подобным образом, то арбитр будет вынужден предъявить ему жёлтую карточку.

23' Стефан Лончар возглавил контратаку "Акрона" после чужого углового и отдал неточную передачу.

23' Маркиньос осуществлял проход слева в атаке у "Спартака". Жилсон Тавареш Беншимол отработал в обороне, будет угловой.

21' Роберто Фернандес Торо вбросил аут слева в атаке тольяттинцев, и Владимир Хубулов потерял мяч, зажатый у углового фланга двумя оппонентами.

19' Активно даёт указания своим подшефным главный тренер "Акрона" Заур Тедеев. Важно игрокам из Тольятти сохранять концентрацию на протяжении всего матча, иначе легко поплатиться можно.

18' Момент у "Спартака"! Маркиньос подаёт слева на линию вратарской, и Кристофер Мартинс бьёт головой в перекладину, выиграв верх у Роберто Фернандеса.

18' Сергей Волков не поймал мяч после подачи с левого края, после чего были заблокированы удары Даниила Денисова и Эсекьеля Барко.

17' Даниил Денисов подаёт с правого фланга, и безадресным этот навес получается, никто не замыкает его из спартаковцев.

16' Артём Дзюба заработал штрафной удар для "Акрона". Роберто Фернандес со штрафного отправил мяч в чужую штрафную площадь, там падение игрока гостей в контакте с Наилем Умяровым. Арбитр даёт понять, что надо продолжать играть дальше.

15' "Спартак" - лидер чемпионата по среднему владению мячом (60%). В текущем матче по состоянию на данную минуту спартаковцы владеют мячом 80%.

14' Роберто Фернандес Торо подал угловой "Акрона" с левого фланга к ближнему краю вратарской, и мяч выбил оттуда Маркиньос.

13' Владимир Хубулов слева в атаке "Акрона" справился с Даниилом Денисовым, но подоспел Алексис Дуарте, обеспечивший угловой.

12' Сергей Волков совершил вынос от ворот, Артём Дзюба скинул в центр Стефану Лончару, и тот запустил безадресный вертикальный низовой проникающий пас вперёд. Жилсон Тавареш Беншимол находился правее.

11' Угловой на левом фланге не принёс "Спартаку" опасного момента. "Красно-белые" провели новую позиционную атаку, и Даниил Денисов в правой зоне атаки хозяев отдал пас непонятно кому за лицевую линию.

10' Это не гол! А казалось, что мячу некуда деваться, кроме как попадать в ворота! Маркиньос пробил слева с острого угла, и Родриго Эсковаль успел в подкате заблокировать мяч на угловой.

9' Маркиньос планировал снабдить мячом в левой зоне атаки "Спартака" Эсекьеля Барко, но разобрались в той ситуации "акроновцы".

8' Никита Чернов и Роман Зобнин недоступны сегодня для Деяна Станковича ввиду их травм.

7' "Акрон" пока не помышляет об атаках, хотя часто эту команду представляют именно как нацеленную прежде всего на действия в нападении. Но, видать, сказывается опыт матчей тольяттинцев с ЦСКА и "Зенитом", где они пропускали по 4-5 мячей.

6' Итак, угловой справа у "Спартака". Эсекьель Барко выполняет подачу, а Жилсон Тавареш Беншимол головой выносит мяч из своей штрафной площади.

5' Эсекьель Барко со штрафного пробил напрямую в ближний (правый) угол, а Сергей Волков перевёл мяч на угловой и сам ударился об штангу.

4' Штрафной удар зарабатывает "Спартак" на правом полуфланге перед чужой штрафной площадью. Пауло Витор попал по ноге Кристоферу Мартинсу.

3' Даниил Денисов отдал с правого фланга пас в центр на Тео Бонгонду, а тот в касание слишком сильно отправил мяч на ход Эсекьелю Барко - в рекламный щит.

2' Раскатывает мяч "Спартак" по чужой половине поля и не спешит доставлять его в штрафную площадь "Акрона".

1' "Спартак" сегодня играет в красно-белой форме. В какой ещё он мог сыграть бы? В чёрной, как было против "Локомотива". У "Акрона" зелёная амуниция.