Тур: 15. Стадион: Лукойл Арена.
1:0
Перерыв
Ход матча
28'
1:0
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
-
12 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
18
Умяров
Наиль
77
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Абена МиентиЗащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
-
28 Зорин ДаниилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Дзюба АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Бокоев МаратЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чибота МависНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Димоски БоянНападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
История личных встреч
Спартак Москва
Акрон
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угальде Манфред
|6
|0.4
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|0.33
|Бонгонда Тео
|3
|0.2
|Николсон Шамар
|3
|0.2
|Бабич Срджан
|2
|0.13
|Медина Хесус
|1
|0.07
|Пруцев Данил
|1
|0.07
|Умяров Наиль
|1
|0.07
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лончар Стефан
|3
|0.2
|Бакаев Солтмурад
|3
|0.2
|Хубулов Владимир
|3
|0.2
|Дзюба Артём
|2
|0.13
|Тавареш Жилсон
|2
|0.13
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.07
|Данилин Кирилл
|1
|0.07
|Палиенко Максим
|1
|0.07
|Эсковаль Родриго
|1
|0.07
|Тимошенко Иван
|1
|0.07
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.07
|Кузьмин Максим
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денисов Даниил
|6
|0
|Бабич Срджан
|5
|0
|Умяров Наиль
|5
|0
|Литвинов Руслан
|3
|1
|Зобнин Роман
|2
|1
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Пруцев Данил
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Угальде Манфред
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|4
|1
|Кузьмин Максим
|2
|0
|Лончар Стефан
|2
|0
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|Данилин Кирилл
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Эсковаль Родриго
|1
|0
|Джурасович Алекса
|1
|0
|Эсанов Шерзод
|1
|0
|Грибов Сергей
|1
|0
|Пауло Витор III
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Акрон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
9
7
Спартак Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Акрон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
13
9
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
23%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
4
44%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
4
27%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
5
33%
76-90
Забито
23
20
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
13%
2
10%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
5
22%
7
35%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
3
13%
4
20%
76-90
Пропущено
10
25
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
3
30%
1
4%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
2
20%
3
12%
31-45
1
10%
7
28%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
2
20%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1
Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3
Акрон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Акрон - Крылья Советов 2:0 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5
Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2
Результаты матчей
Спартак Москва
Акрон
Точный счет
3:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
2
7 раз 50%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
43
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
77
86
410
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 6
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|30 - 18
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|31 - 6
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|5.
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 10
|27
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 23
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 27
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|10.
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|Оренбург
|Сахархизан Саид
|6 (1)
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва 1:0 Акрон
Исход игры
Спартак Москва
87.5% (133)
Ничья
6.6% (10)
Акрон
5.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.04% (61)
Меньше
46.96% (54)
Обе команды забьют
Да
51.3% (59)
Нет
48.7% (56)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
28.3% (43)
2:1 Спартак Москва
23.7% (36)
3:1 Спартак Москва
9.9% (15)
1:0 Спартак Москва
5.9% (9)
3:0 Спартак Москва
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
4:1 Спартак Москва
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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