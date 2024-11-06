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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Акрон
Прогнозы 55
Спартак Москва 89.1% (49)
X 3.6% (2)
Акрон 7.3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спартак Москва
Ничья
Акрон
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История личных встреч

Спартак Москва
Акрон

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:2
К
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 6 0.43
Барко Эсекьель 5 (4) 0.36
Николсон Шамар 3 0.21
Бонгонда Тео 2 0.14
Бабич Срджан 2 0.14
Медина Хесус 1 0.07
Пруцев Данил 1 0.07
Умяров Наиль 1 0.07
Мартинс Кристофер 0 0
Рябчук Олег 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лончар Стефан 3 0.21
Бакаев Солтмурад 3 0.21
Хубулов Владимир 3 0.21
Дзюба Артём 2 0.14
Тавареш Жилсон 2 0.14
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.07
Данилин Кирилл 1 0.07
Палиенко Максим 1 0.07
Эсковаль Родриго 1 0.07
Тимошенко Иван 1 0.07
Савичев Константин 1 (1) 0.07
Кузьмин Максим 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денисов Даниил 6 0
Бабич Срджан 5 0
Умяров Наиль 5 0
Литвинов Руслан 3 1
Зобнин Роман 2 1
Мартинс Кристофер 3 0
Медина Хесус 2 0
Рябчук Олег 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пруцев Данил 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Угальде Манфред 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 4 1
Кузьмин Максим 2 0
Лончар Стефан 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Данилин Кирилл 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Джурасович Алекса 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Акрон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

9
7
Спартак Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Акрон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

13
9
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
23%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
4
44%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
4
27%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Забито

23
20
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
13%
2
10%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
5
22%
7
35%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
3
13%
4
20%
76-90

Пропущено

10
25
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
3
30%
1
4%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
2
20%
3
12%
31-45
1
10%
7
28%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
2
20%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1
Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3
Акрон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Акрон - Крылья Советов 2:0 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5
Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2

Результаты матчей

Спартак Москва
Акрон

Точный счет

3:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
2
7 раз 50%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3
3
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
8
6
4
10
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 11 3 0 31 - 6 36
2.
Зенит
 Заявка 14 10 3 1 31 - 6 33
3.
Локомотив Москва
 Заявка 14 10 1 3 28 - 17 31
4.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 3 3 28 - 16 27
5.
Спартак Москва
 Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 7 3 4 22 - 9 24
7.
Рубин
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
8.
Акрон
 Заявка 14 4 4 6 19 - 26 16
9.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 14 - 24 15
10.
Ростов
 Заявка 14 3 5 6 17 - 25 14
11.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 2 6 6 7 - 13 12
13.
Химки
 Заявка 14 2 6 6 15 - 25 12
14.
Факел
 Заявка 14 2 6 6 9 - 21 12
15.
Ахмат
 Заявка 14 1 6 7 12 - 27 9
16.
Оренбург
 Заявка 14 1 5 8 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
2.
Локомотив Москва
 Заявка 7 6 0 1 13 - 8 18
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
7.
Ростов
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
8.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
10.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
11.
Рубин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 14 7
12.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
13.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 7 0 4 3 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
3.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9.
Акрон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
16.
Оренбург
 Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 8 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2024, осталось 2 дня 5 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 55
    Спартак Москва 89.1% (49)
    X 3.6% (2)
    Акрон 7.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Акрон
    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Акрон

    Исход игры
    Спартак Москва
    89.1% (49)
    Ничья
    3.6% (2)
    Акрон
    7.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.48% (17)
    Меньше
    59.52% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    40.48% (17)
    Нет
    59.52% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    38.2% (21)
    2:1 Спартак Москва
    18.2% (10)
    3:1 Спартак Москва
    7.3% (4)
    1:0 Спартак Москва
    5.5% (3)
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