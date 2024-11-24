Тур: 16. Стадион: Нижний Новгород.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Мухин АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тичич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
-
27 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
82 Котин НикитаЗащитник
-
71 Джапо ЯнЗащитник
-
54 Кирш ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Биджиев Хасанби
История личных встреч
Пари НН
Динамо Махачкала
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Хуан
|5
|0.33
|Царукян Валерий
|3
|0.2
|Ожегович Огнен
|2
|0.13
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.13
|Эктов Александр
|1
|0.07
|Калинский Николай
|1 (1)
|0.07
|Шоштарич Карич Свен
|1
|0.07
|Стаматов Матео
|0
|0
|Ермаков Никита
|0
|0
|Тичич Лука
|0
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|3
|0.2
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0.07
|Шумахов Идар
|1
|0.07
|Кагермазов Сослан
|1
|0.07
|Гаджиев Абакар
|1
|0.07
|Касинтура Эгаш
|1
|0.07
|Магомедов Ражаб
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ожегович Огнен
|4
|0
|Каккоев Никита
|4
|0
|Калинский Николай
|3
|0
|Боселли Хуан
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Александров Виктор
|3
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Зе Турбо Жозе
|2
|0
|Боженов Кирилл
|2
|0
|Тичич Лука
|2
|0
|Карапузов Владислав
|0
|1
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Глейзер Дан Леон
|1
|0
|Эктов Александр
|1
|0
|Медведев Никита
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Шоштарич Карич Свен
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мухин Антон
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|1
|2
|Сундуков Темиркан
|4
|0
|Юсупов Залимхан
|3
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0
|Гаджиев Абакар
|3
|0
|Пальцев Валентин
|3
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|2
|0
|Табидзе Джемал
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Зинович Кирилл
|2
|0
|Мрезиг Хуссем
|0
|1
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Сандрачук Александр
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Кирш Илья
|1
|0
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Динамо Махачкала
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Пари НН
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Динамо Махачкала
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
7
4
Пари НН
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Динамо Махачкала
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
16
8
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
3
38%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
4
25%
2
25%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
30%
3
75%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
3
38%
76-90
Пропущено
27
15
9 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
11%
4
27%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Ахмат - Пари НН 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2 Краснодар - Пари НН 1:2
Пари НН - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Динамо Махачкала - Оренбург 2:1 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1
Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0
Результаты матчей
Пари НН
Динамо Махачкала
Точный счет
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
411
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 7
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|34 - 9
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 23
|34
|4.
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 17
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 12
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 33
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 30
|13
|14.
|0:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|10 - 24
|12
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|14 - 31
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 7
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|0:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|3 - 5
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|12 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|8 (2)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|7
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Локомотив Москва
|Самошников Илья
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН - Динамо Махачкала
Исход игры
Пари НН
50.4% (70)
Ничья
37.4% (52)
Динамо Махачкала
12.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
25.23% (28)
Меньше
74.77% (83)
Обе команды забьют
Да
63.06% (70)
Нет
36.94% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (42)
1:0 Пари НН
24.5% (34)
2:1 Пари НН
15.1% (21)
1:2 Динамо Махачкала
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Пари НН
1.4% (2)
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