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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 54
Пари НН 55.6% (30)
X 33.3% (18)
Динамо Махачкала 11.1% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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История личных встреч

Пари НН
Динамо Махачкала

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 5 0.33
Царукян Валерий 3 0.2
Ожегович Огнен 2 0.13
Зе Турбо Жозе 2 0.13
Эктов Александр 1 0.07
Калинский Николай 1 (1) 0.07
Шоштарич Карич Свен 1 0.07
Стаматов Матео 0 0
Ермаков Никита 0 0
Тичич Лука 0 0
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 3 0.2
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0.07
Шумахов Идар 1 0.07
Кагермазов Сослан 1 0.07
Гаджиев Абакар 1 0.07
Касинтура Эгаш 1 0.07
Магомедов Ражаб 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ожегович Огнен 4 0
Каккоев Никита 4 0
Калинский Николай 3 0
Боселли Хуан 3 0
Стаматов Матео 3 0
Александров Виктор 3 0
Трошечкин Александр 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Боженов Кирилл 2 0
Тичич Лука 2 0
Карапузов Владислав 0 1
Тихий Дмитрий 1 0
Глейзер Дан Леон 1 0
Эктов Александр 1 0
Медведев Никита 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Шоштарич Карич Свен 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мухин Антон 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 2
Сундуков Темиркан 4 0
Юсупов Залимхан 3 0
Глушков Никита Сергеевич 3 0
Гаджиев Абакар 3 0
Пальцев Валентин 3 0
Касинтура Эгаш 3 0
Кагермазов Сослан 2 0
Табидзе Джемал 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Зинович Кирилл 2 0
Мрезиг Хуссем 0 1
Ангбан Викторьен 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Сандрачук Александр 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Кирш Илья 1 0
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0

Результаты матчей

Пари НН
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Динамо Махачкала
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Пари НН
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Динамо Махачкала
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

7
4
Пари НН
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Динамо Махачкала
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

16
8
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
3
38%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
4
25%
2
25%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
30%
3
75%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
3
38%
76-90

Пропущено

27
15
9 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
11%
4
27%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Ахмат - Пари НН 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2 Краснодар - Пари НН 1:2
Пари НН - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Динамо Махачкала - Оренбург 2:1 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1
Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0

Результаты матчей

Пари НН
Динамо Махачкала

Точный счет

0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 11 4 0 32 - 7 37
2.
Зенит
 Заявка 15 11 3 1 33 - 7 36
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 11 1 3 30 - 18 34
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
5.
Спартак Москва
 Заявка 15 8 4 3 25 - 12 28
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 10 27
7.
Рубин
 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
8.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Акрон
 Заявка 15 4 4 7 19 - 30 16
10.
Пари НН
 Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
12.
Крылья Советов
 Заявка 15 3 3 9 13 - 23 12
13.
Химки
 Заявка 15 2 6 7 16 - 28 12
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 Заявка 15 1 6 8 13 - 29 9
16.
Оренбург
 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
10.
Рубин
 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
11.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
14.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 6 1 1 20 - 4 19
2.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 16 - 5 18
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Спартак Москва Угальде Манфред 8 (1)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Зенит Кассьерра Матео 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Прохин Данила 1 5
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 54
    Пари НН 55.6% (30)
    X 33.3% (18)
    Динамо Махачкала 11.1% (6)
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    Пари НН
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Пари НН
    55.6% (30)
    Ничья
    33.3% (18)
    Динамо Махачкала
    11.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.96% (17)
    Меньше
    63.04% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (30)
    Нет
    34.78% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Пари НН
    25.9% (14)
    1:1 Ничья
    24.1% (13)
    1:0 Пари НН
    22.2% (12)
    2:0 Пари НН
    3.7% (2)
    1:2 Динамо Махачкала
    3.7% (2)
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