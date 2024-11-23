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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 159
Спартак Москва 47.2% (75)
X 33.3% (53)
Локомотив Москва 19.5% (31)
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98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
4
Дуарте
Алексис
6
Бабич
Срджан
2
Рябчук
Олег
35
Мартинс
Кристофер
18
Умяров
Наиль
5
Барко
Эсекьель
77
Бонгонда
Тео
9
Угальде
Манфред
8
Маркиньос
VI
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
5
Ньямси
Жерзино
23
Монтес
Сесар
77
Самошников
Илья
6
Баринов
Дмитрий
93
Карпукас
Артём
45
Сильянов
Александр
83
Батраков
Алексей
71
Тикнизян
Наир
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
Спартак Москва
4-3-3
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Москва
Локомотив Москва

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

40 матчей

47.5%
25%
27.5%
19 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

40%
32.5%
27.5%
16 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.5%
47.5%
20%
13 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
К
4:2
К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КPП
1:1
ПЛ
0:3
КPП
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:4
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

1.81
1.16

Среднее время на гол

49
77

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

0.95
1.05

Среднее время на гол

95
85

Всего голов

56
44

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

64
81

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 8 0.53
Барко Эсекьель 5 (4) 0.33
Бонгонда Тео 4 0.27
Николсон Шамар 3 0.2
Бабич Срджан 2 0.13
Медина Хесус 1 0.07
Пруцев Данил 1 0.07
Умяров Наиль 1 0.07
Мартинс Кристофер 0 0
Рябчук Олег 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 10 (2) 0.67
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.33
Самошников Илья 4 0.27
Ньямси Жерзино 3 0.2
Тикнизян Наир 2 0.13
Пиняев Сергей 1 0.07
Сарвели Владислав 1 0.07
Раков Вадим 1 0.07
Тимофеев Артём 1 0.07
Сулейманов Тимур 1 0.07
Морозов Евгений 1 0.07
Баринов Дмитрий 0 0
Карпукас Артём 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Митай Марио 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денисов Даниил 6 0
Бабич Срджан 5 0
Умяров Наиль 5 0
Литвинов Руслан 3 1
Зобнин Роман 2 1
Мартинс Кристофер 3 0
Медина Хесус 2 0
Рябчук Олег 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пруцев Данил 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Угальде Манфред 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 5 0
Самошников Илья 5 0
Батраков Алексей 5 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Сулейманов Тимур 3 0
Раков Вадим 3 0
Сарвели Владислав 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Сильянов Александр 2 0
Морозов Евгений 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Карпукас Артём 2 0
Тимофеев Артём 1 0
Лантратов Илья 1 0
Ненахов Максим 1 0
Фассон Лукас 1 0
Севикян Эдгар 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Локомотив Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
2
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
15
Спартак Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Локомотив Москва
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

17
15
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
18%
1
7%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
1
6%
5
33%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
0
0%
3
20%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

27
30
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
3
11%
4
13%
1-15
6
22%
5
17%
16-30
5
19%
6
20%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
5
19%
5
17%
61-75
3
11%
8
27%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
3
30%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
2
20%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Акрон 4:0 Спартак Москва - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2
Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Локомотив Москва - Факел 2:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:1
Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5

Результаты матчей

Спартак Москва
Локомотив Москва

Точный счет

3:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
5
3
4
4
2.5
3
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
8
7
5
10
2.5
6
9
1
14
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 12 3 1 34 - 7 39
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 16 11 5 0 32 - 7 38
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 11 1 3 30 - 18 34
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
5.
Спартак Москва
 Заявка 15 8 4 3 25 - 12 28
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 8 3 5 25 - 12 27
7.
Рубин
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
9.
Акрон
 Заявка 16 4 4 8 19 - 33 16
10.
Пари НН
 Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
12.
Химки
 0:0 Заявка 16 2 7 7 16 - 28 13
13.
Крылья Советов
 Заявка 15 3 3 9 13 - 23 12
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 Заявка 15 1 6 8 13 - 29 9
16.
Оренбург
 Заявка 16 1 5 10 16 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 1 4 13 - 7 10
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
10.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
11.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
13.
Химки
 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 9 5 4 0 16 - 5 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
10.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
12.
Химки
 0:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
13.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Рубин Даку Мирлинд 8 (2)
Спартак Москва Угальде Манфред 8 (1)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Прохин Данила 1 5
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Весь список
  • До матча
  • Судья
    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:
    Судья: Левников Кирилл Николаевич (Санкт-Петербург).
    Помощник судьи: Ермаков Дмитрий Александрович (Санкт-Петербург).
    Помощник судьи: Веретёшкин Андрей Сергеевич (Санкт-Петербург).
    Резервный судья: Абросимов Иван Олегович (Санкт-Петербург).
    Делегат: Ахмадуллин Радик Мухаметбакиевич (Казань).
    Инспектор: Тюмин Алексей Иванович (Новочеркасск).
    ВАР: Любимов Артём Михайлович (Санкт-Петербург).
    АВАР: Сафьян Роман Сергеевич (Москва).
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 16-м туре чемпионата России состоится московское дерби "Спартака" и "Локомотива". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2024, осталось 34 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогнозы 159
Спартак Москва 47.2% (75)
X 33.3% (53)
Локомотив Москва 19.5% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Локомотив Москва
3.45
3.75
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3.10
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спартак Москва - Локомотив Москва

Исход игры
Спартак Москва
47.3% (78)
Ничья
32.7% (54)
Локомотив Москва
20% (33)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
90.18% (101)
Нет
9.82% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20% (33)
2:1 Спартак Москва
19.4% (32)
1:2 Локомотив Москва
11.5% (19)
2:2 Ничья
7.3% (12)
1:0 Спартак Москва
5.5% (9)
3:2 Спартак Москва
2.4% (4)
2:0 Спартак Москва
1.2% (2)
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