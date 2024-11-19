Тур: 16. Стадион: Лукойл Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Спартак Москва
Локомотив Москва
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
40 матчей
47.5%
25%
27.5%
19 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
40%
32.5%
27.5%
16 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.5%
47.5%
20%
13 побед 19 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
22
Голов в среднем за матч
1.81
1.16
Среднее время на гол
49
77
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
0.95
1.05
Среднее время на гол
95
85
Всего голов
56
44
Голов в среднем за матч
1.4
1.1
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
19
Больше 48%
Меньше 53%
21
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
64
81
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угальде Манфред
|8
|0.53
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|0.33
|Бонгонда Тео
|4
|0.27
|Николсон Шамар
|3
|0.2
|Бабич Срджан
|2
|0.13
|Медина Хесус
|1
|0.07
|Пруцев Данил
|1
|0.07
|Умяров Наиль
|1
|0.07
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батраков Алексей
|10 (2)
|0.67
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (1)
|0.33
|Самошников Илья
|4
|0.27
|Ньямси Жерзино
|3
|0.2
|Тикнизян Наир
|2
|0.13
|Пиняев Сергей
|1
|0.07
|Сарвели Владислав
|1
|0.07
|Раков Вадим
|1
|0.07
|Тимофеев Артём
|1
|0.07
|Сулейманов Тимур
|1
|0.07
|Морозов Евгений
|1
|0.07
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Карпукас Артём
|0
|0
|Севикян Эдгар
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денисов Даниил
|6
|0
|Бабич Срджан
|5
|0
|Умяров Наиль
|5
|0
|Литвинов Руслан
|3
|1
|Зобнин Роман
|2
|1
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Пруцев Данил
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Угальде Манфред
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|5
|0
|Самошников Илья
|5
|0
|Батраков Алексей
|5
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|Сулейманов Тимур
|3
|0
|Раков Вадим
|3
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Морозов Евгений
|2
|0
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Севикян Эдгар
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Локомотив Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
2
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
15
Спартак Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Локомотив Москва
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
17
15
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
18%
1
7%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
3
20%
61-75
1
6%
5
33%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
0
0%
3
20%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
27
30
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
3
11%
4
13%
1-15
6
22%
5
17%
16-30
5
19%
6
20%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
5
19%
5
17%
61-75
3
11%
8
27%
76-90
Пропущено
10
18
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
3
30%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
2
20%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Акрон 4:0 Спартак Москва - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2
Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Локомотив Москва - Факел 2:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:1
Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5
Результаты матчей
Спартак Москва
Локомотив Москва
Точный счет
3:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
53
53
44
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
34
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
87
87
510
69
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 7
|36
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|30 - 18
|34
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 12
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 10
|27
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 30
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 23
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|13 - 29
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|8 (1)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (2)
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Локомотив Москва
Исход игры
Спартак Москва
49.1% (28)
Ничья
28.1% (16)
Локомотив Москва
22.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (26)
Меньше
27.78% (10)
Обе команды забьют
Да
91.67% (33)
Нет
8.33% (3)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
19.3% (11)
1:2 Локомотив Москва
12.3% (7)
1:1 Ничья
12.3% (7)
2:2 Ничья
10.5% (6)
1:0 Спартак Москва
5.3% (3)
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