Тур: 16. Стадион: Факел.
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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
64 Ивлев АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Васин ИльяНападающий
-
Главный тренер: Пятибратов Дмитрий
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
-
11 Артур ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Факел
Динамо Москва
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.67
Среднее время на гол
120
54
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|4 (2)
|0.27
|Каштанов Алексей
|2
|0.13
|Альшин Ильнур
|1
|0.07
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.07
|Ильин Владимир
|1 (1)
|0.07
|Брахими Мохамед
|1
|0.07
|Калинин Игорь
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгамалё Муми
|5
|0.33
|Тюкавин Константин
|5 (1)
|0.33
|Гладышев Ярослав
|3
|0.2
|Чавес Луис
|2 (1)
|0.13
|Гагнидзе Лука
|2
|0.13
|Артур Гомес VIII
|2 (1)
|0.13
|Карраскаль Хорхе
|2 (1)
|0.13
|Бителло
|1
|0.07
|Маухуб Эль-Мехди
|1 (1)
|0.07
|Фомин Даниил
|1
|0.07
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.07
|Фернандес Роберто
|1
|0.07
|Макаров Денис
|1
|0.07
|Кутицкий Александр
|1
|0.07
|Лепский Иван
|1
|0.07
|Майсторович Милан
|1
|0.07
|Даса Элазар
|0
|0
|Маричаль Николас
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзиов Макс
|4
|1
|Квеквескири Ираклий
|5
|0
|Брахими Мохамед
|5
|0
|Божин Сергей
|4
|0
|Ильин Владимир
|4
|0
|Калинин Игорь
|4
|0
|Марков Евгений
|2
|1
|Сенхаджи Раян
|2
|1
|Альшин Ильнур
|3
|0
|Дмитрий Пятибратов
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|1
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Гудиев Виталий
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Мертенс Дилан
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Даниил
|2
|1
|Даса Элазар
|3
|0
|Фернандес Роберто
|3
|0
|Маухуб Эль-Мехди
|1
|1
|Артур Гомес VIII
|2
|0
|Нгамалё Муми
|2
|0
|Бителло
|2
|0
|Лунёв Андрей
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Результаты матчей
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Динамо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
3
Факел
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Динамо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
3
15
Факел
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Динамо Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
5
18
Голы по времени матча
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
2
13%
31-45
1
33%
2
13%
46-60
1
33%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
3
43%
3
19%
76-90
Пропущено
19
9
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
21%
1
11%
1-15
4
21%
3
33%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
4
21%
1
11%
76-90
Забито
10
31
3 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
1
10%
6
19%
1-15
1
10%
5
16%
16-30
1
10%
4
13%
31-45
1
10%
6
19%
46-60
3
30%
5
16%
61-75
3
30%
5
16%
76-90
Пропущено
23
17
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
5
22%
2
12%
1-15
5
22%
6
35%
16-30
2
9%
2
12%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
5
22%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Локомотив Москва - Факел 2:1 Факел - Химки 1:1 ЦСКА Москва - Факел 0:0 Факел - Зенит 0:1
Ахмат - Факел 2:3 Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Амкал 2:3 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1
Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0
Результаты матчей
Факел
Динамо Москва
Точный счет
0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Факел
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
17
52
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
132
114
96
114
69
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 7
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|34 - 9
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 23
|34
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 12
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 33
|16
|10.
|2:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 30
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 23
|12
|15.
|1:2 Заявка
|16
|1
|6
|9
|14 - 31
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 7
|10
|9.
|2:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|1:2 Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|13.
|2:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|12 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|8 (2)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|7
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Локомотив Москва
|Самошников Илья
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - Динамо Москва
Исход игры
Факел
12.9% (18)
Ничья
9.4% (13)
Динамо Москва
77.7% (108)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (77)
Меньше
31.25% (35)
Обе команды забьют
Да
75% (84)
Нет
25% (28)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
43.9% (61)
0:1 Динамо Москва
9.4% (13)
0:2 Динамо Москва
9.4% (13)
1:3 Динамо Москва
7.9% (11)
1:1 Ничья
5% (7)
2:1 Факел
1.4% (2)
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