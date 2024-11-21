  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Факел
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 53
Факел 9.4% (5)
X 5.7% (3)
Динамо Москва 84.9% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Динамо Москва
4.90
Реклама, bettery.ru
5.40
1.75
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Факел
Динамо Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.67

Среднее время на гол

120
54

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 4 (2) 0.27
Каштанов Алексей 2 0.13
Альшин Ильнур 1 0.07
Гиоргобиани Николай 1 0.07
Ильин Владимир 1 (1) 0.07
Брахими Мохамед 1 0.07
Калинин Игорь 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгамалё Муми 5 0.33
Тюкавин Константин 5 (1) 0.33
Гладышев Ярослав 3 0.2
Чавес Луис 2 (1) 0.13
Гагнидзе Лука 2 0.13
Артур Гомес VIII 2 (1) 0.13
Карраскаль Хорхе 2 (1) 0.13
Бителло 1 0.07
Маухуб Эль-Мехди 1 (1) 0.07
Фомин Даниил 1 0.07
Бальбуэна Фабиан 1 0.07
Фернандес Роберто 1 0.07
Макаров Денис 1 0.07
Кутицкий Александр 1 0.07
Лепский Иван 1 0.07
Майсторович Милан 1 0.07
Даса Элазар 0 0
Маричаль Николас 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзиов Макс 4 1
Квеквескири Ираклий 5 0
Брахими Мохамед 5 0
Божин Сергей 4 0
Ильин Владимир 4 0
Калинин Игорь 4 0
Марков Евгений 2 1
Сенхаджи Раян 2 1
Альшин Ильнур 3 0
Дмитрий Пятибратов 3 0
Брызгалов Сергей 1 1
Якимов Вячеслав 2 0
Беленов Александр 1 0
Гудиев Виталий 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Мертенс Дилан 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 2 1
Даса Элазар 3 0
Фернандес Роберто 3 0
Маухуб Эль-Мехди 1 1
Артур Гомес VIII 2 0
Нгамалё Муми 2 0
Бителло 2 0
Лунёв Андрей 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Динамо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3
Факел
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Динамо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

3
15
Факел
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Динамо Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

5
18

Голы по времени матча

Забито

3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
2
13%
31-45
1
33%
2
13%
46-60
1
33%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
3
43%
3
19%
76-90

Пропущено

19
9
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
21%
1
11%
1-15
4
21%
3
33%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
4
21%
1
11%
76-90

Забито

10
31
3 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
1
10%
6
19%
1-15
1
10%
5
16%
16-30
1
10%
4
13%
31-45
1
10%
6
19%
46-60
3
30%
5
16%
61-75
3
30%
5
16%
76-90

Пропущено

23
17
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
5
22%
2
12%
1-15
5
22%
6
35%
16-30
2
9%
2
12%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
5
22%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Локомотив Москва - Факел 2:1 Факел - Химки 1:1 ЦСКА Москва - Факел 0:0 Факел - Зенит 0:1
Ахмат - Факел 2:3 Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Амкал 2:3 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1
Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0

Результаты матчей

Факел
Динамо Москва

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Факел
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
5
2
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
2
1
14
1.5
9
6
1
14
2.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 11 4 0 32 - 7 37
2.
Зенит
 Заявка 15 11 3 1 33 - 7 36
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 11 1 3 30 - 18 34
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
5.
Спартак Москва
 Заявка 15 8 4 3 25 - 12 28
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 10 27
7.
Рубин
 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
8.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Акрон
 Заявка 15 4 4 7 19 - 30 16
10.
Пари НН
 Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
12.
Крылья Советов
 Заявка 15 3 3 9 13 - 23 12
13.
Химки
 Заявка 15 2 6 7 16 - 28 12
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 Заявка 15 1 6 8 13 - 29 9
16.
Оренбург
 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
10.
Рубин
 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
11.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
14.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 6 1 1 20 - 4 19
2.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 16 - 5 18
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Спартак Москва Угальде Манфред 8 (1)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Зенит Кассьерра Матео 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Прохин Данила 1 5
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2024, осталось 2 дня 6 часов 26 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 47.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 53
    Факел 9.4% (5)
    X 5.7% (3)
    Динамо Москва 84.9% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Динамо Москва
    4.90
    Реклама, bettery.ru
    5.40
    1.75
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Факел - Динамо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - Динамо Москва

    Исход игры
    Факел
    9.4% (5)
    Ничья
    5.7% (3)
    Динамо Москва
    84.9% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (32)
    Меньше
    30.43% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (34)
    Нет
    26.09% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    47.2% (25)
    0:2 Динамо Москва
    13.2% (7)
    1:3 Динамо Москва
    13.2% (7)
    0:1 Динамо Москва
    9.4% (5)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Факел
    Динамо Москва
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный