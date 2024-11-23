Петров попытался пробить в штрафную площадь, но не удалось.Тут же Мирзов перехватил у него мяч.

Бачи с правого фланга попытался пробить в сторону ворот, но свистит арбитр и фиксирует положение "вне игры" у Жоуа.

Не точные пасы бьют "Химки". Не получается пока добиться каких-то результатов у команд.

Момент! Батчи с правого фланга пасует в сторону ворот. Тут же подбежал Кордоба, но не успел дотянуться, как защитники "Химок" выбили мяч за линию ворот.

Угловой вновь от "Краснодара". Сильный навес с правого угла поля, но по воротам Кокарева удара не происходит.

Штрафной удар "Краснодара". Получается не сильный удар , не создав опасности для Кокарева.

Кордоба сталкивается с Кокаревым около ворот, тем самым зарабатывая угловой.

Мирзов с мячом пытается придумать что-то около ворот "Краснодара". Но попытки не увенчались успехом. Перебрасывает он мяч на Фернандеса, но тот теряет его около боковой линии.

Вновь в атаку направляется "Краснодар". Пока что нет ощущения, что сегодня будет много забитых голов.

Удар от ворот выполняет Кокарев. Сразу же попадает мяч в ноги Батчи. Не получается создать успешной атаки и "Краснодар" вновь теряет мяч в центре поля.

Не получатся у игроков "Краснодара" перебить "частокол" ног около ворот соперника, поэтому мяч пока не может долететь до ворот.

Удар по воротам "Химок". Ленини оправляет мяч с центра поля. Летит он правда сильно выше.

Краснодарская команда сегодня фаворит и сделает все, чтобы сегодня победить.

Не перестает падать снег на газон. Температура плюсовая. поэтому он тут же тает, не создавая сугробов.

Оласа подает угловой. Ничего не удалось придумать "Краснодару" в штрафной зоне. Мяч улетает в центр поля.

19' "Химки" пока очень компактно играют на своей половине поля. Петров попытался атаковать ворота, но не найдя помощи от своих одноклубников потерял мяч.

18' Кордоба вновь направляется к воротам соперника. И казалось что будет гол, но Кокарев вовремя выставил ногу, отбив мяч от ворот.

16' Первый угловой подает Сперцян с правого фланга. Мяч из штрафной зоны сразу же выбили.

14' Мирзов возмущается. При передаче с правого фланга Петров подставляет плечо. Мяч улетает после от Агкацева за лицевую. Будет угловой.

12' Тяжело играть командам. Мяч ведет себя нестабильно из-за мокрого газона. Вера пробивает дальним ударом по воротам, но там же защитники успешно отражают атаку.

10' Кордоба оказывается на газоне. Получил он удар в спину от Фаринья в момент атаки. Немного полежав, поднимается он на ноги. Игра продолжается.

8' Фиксирует арбитр офсайд в момент атаки Кордобы. Летел мяч от него на Джона. И тот пытаясь дотянуться до мяча не успел. ведь голкипер Кокарев накрыл мяч.

6' Виктор Са попытался пробить по воротам, но из-за плохой погоды мяч скользкий и отскочив не в том направлении он улетает мимо ворот в билборд.

5' Гости пытаются играть по правому флангу, пробивая защиту соперников. Но "Химки" пока что прекрасно обороняются.