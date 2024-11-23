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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Химки
0:0
Первый тайм: 44'
Краснодар
0'
Прогнозы 141
Химки 7.1% (10)
X 7.8% (11)
Краснодар 85.1% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Химки
Ничья
Краснодар
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
87
Кокарев
Никита
72
Фернандес
Даниэль
II
24
Фаринья
Эдгардо
25
Филин
Александр
14
Джикия
Георгий
18
Бакаев
Зелимхан
22
Мехия
Роберт
32
Вера
Лукас
Габриэль
11
Мирзов
Резиуан
77
Корредера
Алекс
91
Заболотный
Антон
1
Агкацев
Станислав
98
Петров
Сергей
3
Тормена
Витор
4
Коста
Диего
15
Олаcа
Лукас
88
Кривцов
Никита
6
Ленини
Кевин
11
Батчи
Жоау
10
Сперцян
Эдуард
7
Виктор
Са
9
Кордоба
Джон
Химки
4-4-2
Краснодар
4-2-3-1

История личных встреч

Химки
Краснодар

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
4:0
К
2:0
ПЛ
0:6
К
4:1
ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
7:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

3.17
1.83

Среднее время на гол

28
49

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

2.08
1.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
63

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 3 0.19
Заболотный Антон 2 0.13
Вера Лукас Габриэль 2 (1) 0.13
Руденко Александр Александрович 2 0.13
Фаринья Эдгардо 2 0.13
Мирзов Резиуан 2 (1) 0.13
Хосонов Хетаг 1 0.06
Магомедов Бутта 1 0.06
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 8 0.5
Сперцян Эдуард 6 (1) 0.38
Виктор Са 3 0.19
Батчи Жоау 2 0.13
Ленини Кевин 2 0.13
Кобнан Мозес 2 0.13
Кривцов Никита 2 0.13
Кастаньо Кевин 1 0.06
Смолов Фёдор 1 0.06
Коста Диего 1 0.06
Черников Александр 1 0.06
Тормена Витор 1 0.06
Козлов Данила Сергеевич 1 0.06
Петров Сергей 0 0
Олаcа Лукас 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 6 0
Мирзов Резиуан 3 0
Анджелкович Неманья 3 0
Терехов Сергей 2 0
Заболотный Антон 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Фернандес Даниэль II 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Голубович Петар 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Филин Александр 1 0
Мехия Роберт 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Садыгов Илья 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 4 0
Мусаев Мурад 4 0
Черников Александр 4 0
Виктор Са 3 0
Кордоба Джон 1 1
Олаcа Лукас 2 0
Гонсалес Джованни 2 0
Тормена Витор 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Батчи Жоау 2 0
Ленини Кевин 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0

Результаты матчей

Химки
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Краснодар
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
2
Химки
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Краснодар
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

7
16
Химки
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Краснодар
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
4
57%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
3
38%
9
56%
76-90

Пропущено

17
2
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
35%
1
50%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Забито

15
31
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
1
7%
2
6%
1-15
1
7%
5
16%
16-30
2
13%
6
19%
31-45
5
33%
4
13%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
4
27%
11
35%
76-90

Пропущено

29
8
11 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
1
3%
0
0%
1-15
2
7%
1
13%
16-30
8
28%
2
25%
31-45
4
14%
1
13%
46-60
10
34%
1
13%
61-75
4
14%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ростов - Химки 3:1 Факел - Химки 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Оренбург - Химки 2:0
Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0
Краснодар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Рубин - Краснодар 1:1 Краснодар - Оренбург 4:0 Крылья Советов - Краснодар 1:2 Краснодар - Пари НН 1:2
Спартак Москва - Краснодар 0:3 Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0

Результаты матчей

Химки
Краснодар

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Химки
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
6
1
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4
2
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
10
5
3
12
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 12 3 1 34 - 7 39
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 16 11 5 0 32 - 7 38
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 11 1 3 30 - 18 34
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
5.
Спартак Москва
 Заявка 15 8 4 3 25 - 12 28
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 8 3 5 25 - 12 27
7.
Рубин
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
9.
Акрон
 Заявка 16 4 4 8 19 - 33 16
10.
Пари НН
 Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
12.
Химки
 0:0 Заявка 16 2 7 7 16 - 28 13
13.
Крылья Советов
 Заявка 15 3 3 9 13 - 23 12
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 Заявка 15 1 6 8 13 - 29 9
16.
Оренбург
 Заявка 16 1 5 10 16 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 1 4 13 - 7 10
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
10.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
11.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
13.
Химки
 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 9 5 4 0 16 - 5 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
10.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
12.
Химки
 0:0 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
13.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Рубин Даку Мирлинд 8 (2)
Спартак Москва Угальде Манфред 8 (1)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Прохин Данила 1 5
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Кордоба сталкивается с Кокаревым около ворот, тем самым зарабатывая угловой. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Штрафной удар "Краснодара". Получается не сильный удар , не создав опасности для Кокарева.
  • Угловой
    38'
    Угловой вновь от "Краснодара". Сильный навес с правого угла поля, но по воротам Кокарева удара не происходит. 
  • Опасный момент
    37'
    Момент! Батчи с правого фланга  пасует в сторону ворот. Тут же подбежал Кордоба, но не успел дотянуться, как защитники "Химок" выбили мяч за линию ворот. 
  • 35'
    Не точные пасы бьют "Химки". Не получается пока добиться каких-то результатов у команд. 
  • Офсайд
    33'
    Бачи с правого фланга попытался пробить в сторону ворот, но свистит арбитр и фиксирует положение "вне игры" у Жоуа.
  • 31'
    Петров попытался пробить в штрафную площадь, но не удалось.Тут же Мирзов перехватил у него мяч. 
  • Угловой
    30'
    Оласа подает угловой. Ничего не удалось придумать "Краснодару" в штрафной зоне. Мяч улетает в центр поля. 
  • 28'
    Не перестает падать снег на газон. Температура плюсовая. поэтому он тут же тает, не создавая сугробов.
  • 27'
    Краснодарская команда сегодня фаворит и сделает все, чтобы сегодня победить. 
  • 26'
    Удар по воротам "Химок". Ленини оправляет мяч с центра поля. Летит он правда сильно выше. 
  • 25'
    Не получатся у игроков "Краснодара" перебить "частокол" ног около ворот соперника, поэтому мяч пока не может долететь до ворот. 
  • 23'
    Удар от ворот выполняет Кокарев. Сразу же попадает мяч в ноги Батчи. Не получается создать успешной атаки и  "Краснодар" вновь теряет мяч в центре поля. 
  • 22'
    Вновь в атаку направляется "Краснодар". Пока что нет ощущения, что сегодня будет много забитых голов.
  • 21'
    Мирзов с мячом пытается придумать что-то около ворот "Краснодара". Но попытки не увенчались успехом. Перебрасывает он мяч на Фернандеса, но тот теряет его около боковой линии.
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    • 19'
      "Химки" пока очень компактно играют на своей половине поля. Петров попытался атаковать ворота, но не найдя помощи от своих одноклубников потерял мяч. 
    • Опасный момент
      18'
      Кордоба вновь направляется к воротам соперника. И казалось что будет гол, но Кокарев вовремя выставил ногу, отбив мяч от ворот. 
    • Угловой
      16'
      Первый угловой подает Сперцян с правого фланга. Мяч из штрафной зоны сразу же выбили. 
    • 14'
      Мирзов возмущается. При передаче с правого фланга Петров подставляет плечо. Мяч улетает после  от Агкацева за лицевую.  Будет угловой.
    • 12'
      Тяжело играть командам. Мяч ведет себя нестабильно из-за мокрого газона. Вера пробивает дальним ударом по воротам, но там же защитники успешно отражают атаку. 
    • 10'
      Кордоба оказывается на газоне. Получил он удар в спину от Фаринья в момент атаки. Немного полежав, поднимается он на ноги. Игра продолжается. 
    • Офсайд
      8'
      Фиксирует арбитр офсайд в момент атаки Кордобы. Летел мяч от него на Джона. И тот пытаясь дотянуться до мяча не успел. ведь голкипер Кокарев накрыл мяч. 
    • 6'
      Виктор Са попытался пробить по воротам, но из-за плохой погоды мяч скользкий и отскочив не в том направлении он улетает мимо ворот в билборд. 
    • 5'
      Гости пытаются играть по правому флангу, пробивая защиту соперников. Но "Химки" пока что прекрасно обороняются. 
    • 4'
      Команды бодро начали игру. "Химки" активно начали прессинговать соперника. 
    • 3'
      Условия игры сегодня конечно тяжелые. Падает сильный снег и скорее всего газон будет мокрым и вязким для передвижения. 
    • 2'
      Игроки "Краснодара" сегодня играют в форме классических цветов клуба-черный и зеленый. "Химки" же предстали на поле в красных футболках и черных шортах. 
    • Первый тайм начался
      Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи командам. Поехали!
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 0:0 Краснодар

    Исход игры
    Химки
    8.9% (13)
    Ничья
    7.5% (11)
    Краснодар
    83.6% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.39% (71)
    Меньше
    36.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (77)
    Нет
    31.25% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    32.2% (47)
    0:2 Краснодар
    14.4% (21)
    1:3 Краснодар
    13% (19)
    0:1 Краснодар
    8.9% (13)
    1:1 Ничья
    4.1% (6)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
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