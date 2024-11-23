Тур: 16. Стадион: Арена Химки.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мехия
Роберт
15
Олаcа
Лукас
11
Батчи
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Мехия РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Обухов ИгорьВратарь
-
99 ОриньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артига Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Батчи ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
-
19 Смолов ФёдорНападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
История личных встреч
Химки
Краснодар
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
3.17
1.83
Среднее время на гол
28
49
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
2.08
1.42
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
43
63
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакаев Зелимхан
|3
|0.19
|Заболотный Антон
|2
|0.13
|Вера Лукас Габриэль
|2 (1)
|0.13
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.13
|Фаринья Эдгардо
|2
|0.13
|Мирзов Резиуан
|2 (1)
|0.13
|Хосонов Хетаг
|1
|0.06
|Магомедов Бутта
|1
|0.06
|Терехов Сергей
|0
|0
|Фернандес Даниэль II
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|8
|0.5
|Сперцян Эдуард
|6 (1)
|0.38
|Виктор Са
|3
|0.19
|Батчи Жоау
|2
|0.13
|Ленини Кевин
|2
|0.13
|Кобнан Мозес
|2
|0.13
|Кривцов Никита
|2
|0.13
|Кастаньо Кевин
|1
|0.06
|Смолов Фёдор
|1
|0.06
|Коста Диего
|1
|0.06
|Черников Александр
|1
|0.06
|Тормена Витор
|1
|0.06
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0.06
|Петров Сергей
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаринья Эдгардо
|6
|0
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|Анджелкович Неманья
|3
|0
|Терехов Сергей
|2
|0
|Заболотный Антон
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Фернандес Даниэль II
|2
|0
|Гогуа Седрик
|0
|1
|Магомедов Бутта
|0
|1
|Голубович Петар
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Мехия Роберт
|1
|0
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|4
|0
|Мусаев Мурад
|4
|0
|Черников Александр
|4
|0
|Виктор Са
|3
|0
|Кордоба Джон
|1
|1
|Олаcа Лукас
|2
|0
|Гонсалес Джованни
|2
|0
|Тормена Витор
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Батчи Жоау
|2
|0
|Ленини Кевин
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Химки
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Краснодар
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
2
Химки
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Краснодар
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
7
16
Химки
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Краснодар
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
4
57%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
3
38%
9
56%
76-90
Пропущено
17
2
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
35%
1
50%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Забито
15
31
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
1
7%
2
6%
1-15
1
7%
5
16%
16-30
2
13%
6
19%
31-45
5
33%
4
13%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
4
27%
11
35%
76-90
Пропущено
29
8
11 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
1
3%
0
0%
1-15
2
7%
1
13%
16-30
8
28%
2
25%
31-45
4
14%
1
13%
46-60
10
34%
1
13%
61-75
4
14%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ростов - Химки 3:1 Факел - Химки 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Оренбург - Химки 2:0
Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0
Краснодар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Рубин - Краснодар 1:1 Краснодар - Оренбург 4:0 Крылья Советов - Краснодар 1:2 Краснодар - Пари НН 1:2
Спартак Москва - Краснодар 0:3 Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Результаты матчей
Химки
Краснодар
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Химки
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
61
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
26
44
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
132
411
105
312
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 7
|39
|2.
|0:0 Заявка
|16
|11
|5
|0
|32 - 7
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|30 - 18
|34
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 12
|28
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 12
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 33
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|12.
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 28
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 23
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|13 - 29
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 7
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|0:0 Заявка
|9
|5
|4
|0
|16 - 5
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|12.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|8 (2)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|8 (1)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки 0:0 Краснодар
Исход игры
Химки
8.9% (13)
Ничья
7.5% (11)
Краснодар
83.6% (122)
Тотал 2.5
Больше
63.39% (71)
Меньше
36.61% (41)
Обе команды забьют
Да
68.75% (77)
Нет
31.25% (35)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
32.2% (47)
0:2 Краснодар
14.4% (21)
1:3 Краснодар
13% (19)
0:1 Краснодар
8.9% (13)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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