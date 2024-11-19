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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Химки
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 53
Химки 9.4% (5)
X 9.4% (5)
Краснодар 81.1% (43)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Химки
Краснодар

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
4:0
К
2:0
ПЛ
0:6
К
4:1
ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
7:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

3.17
1.83

Среднее время на гол

28
49

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

2.08
1.42

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
63

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 3 0.2
Заболотный Антон 2 0.13
Вера Лукас Габриэль 2 (1) 0.13
Руденко Александр Александрович 2 0.13
Фаринья Эдгардо 2 0.13
Мирзов Резиуан 2 (1) 0.13
Хосонов Хетаг 1 0.07
Магомедов Бутта 1 0.07
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 8 0.53
Сперцян Эдуард 6 (1) 0.4
Виктор Са 3 0.2
Батчи Жоау 2 0.13
Ленини Кевин 2 0.13
Кобнан Мозес 2 0.13
Кривцов Никита 2 0.13
Кастаньо Кевин 1 0.07
Смолов Фёдор 1 0.07
Коста Диего 1 0.07
Черников Александр 1 0.07
Тормена Витор 1 0.07
Козлов Данила Сергеевич 1 0.07
Петров Сергей 0 0
Олаcа Лукас 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 6 0
Мирзов Резиуан 3 0
Анджелкович Неманья 3 0
Терехов Сергей 2 0
Заболотный Антон 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Фернандес Даниэль II 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Голубович Петар 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Филин Александр 1 0
Мехия Роберт 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Садыгов Илья 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 4 0
Мусаев Мурад 4 0
Черников Александр 4 0
Виктор Са 3 0
Кордоба Джон 1 1
Олаcа Лукас 2 0
Гонсалес Джованни 2 0
Тормена Витор 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Батчи Жоау 2 0
Ленини Кевин 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0

Результаты матчей

Химки
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Краснодар
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
2
Химки
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Краснодар
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

7
16
Химки
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Краснодар
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
4
27%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
4
57%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
3
50%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
3
38%
9
56%
76-90

Пропущено

17
2
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
50%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
35%
1
50%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Забито

15
31
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
1
7%
2
6%
1-15
1
7%
5
16%
16-30
2
13%
6
19%
31-45
5
33%
4
13%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
4
27%
11
35%
76-90

Пропущено

29
8
11 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
1
3%
0
0%
1-15
2
7%
1
13%
16-30
8
28%
2
25%
31-45
4
14%
1
13%
46-60
10
34%
1
13%
61-75
4
14%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ростов - Химки 3:1 Факел - Химки 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Оренбург - Химки 2:0
Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0
Краснодар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Рубин - Краснодар 1:1 Краснодар - Оренбург 4:0 Крылья Советов - Краснодар 1:2 Краснодар - Пари НН 1:2
Спартак Москва - Краснодар 0:3 Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0

Результаты матчей

Химки
Краснодар

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Химки
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
6
1
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4
2
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
10
5
3
12
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 11 4 0 32 - 7 37
2.
Зенит
 Заявка 15 11 3 1 33 - 7 36
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 11 1 3 30 - 18 34
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
5.
Спартак Москва
 Заявка 15 8 4 3 25 - 12 28
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 10 27
7.
Рубин
 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
8.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Акрон
 Заявка 15 4 4 7 19 - 30 16
10.
Пари НН
 Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
12.
Крылья Советов
 Заявка 15 3 3 9 13 - 23 12
13.
Химки
 Заявка 15 2 6 7 16 - 28 12
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 Заявка 15 1 6 8 13 - 29 9
16.
Оренбург
 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
10.
Рубин
 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
11.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
14.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 6 1 1 20 - 4 19
2.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 16 - 5 18
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Спартак Москва Угальде Манфред 8 (1)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Зенит Кассьерра Матео 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Прохин Данила 1 5
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2024, осталось 2 дня 7 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 53
    Химки 9.4% (5)
    X 9.4% (5)
    Краснодар 81.1% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки - Краснодар

    Исход игры
    Химки
    9.4% (5)
    Ничья
    9.4% (5)
    Краснодар
    81.1% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (22)
    Меньше
    45% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (26)
    Нет
    35% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    26.4% (14)
    0:2 Краснодар
    18.9% (10)
    1:3 Краснодар
    11.3% (6)
    1:1 Ничья
    7.5% (4)
    0:1 Краснодар
    5.7% (3)
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