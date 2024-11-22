Всё в порядке с Иву, и игра продолжается. Рашид Рахимов реагирует на события, которые происходят на поле, поэтому главный тренер "Рубина" готовит первые перестановки в составе своей команды.

Продолжают искать свои шансы в атаке тольяттинцы. Дзюба сейчас слева влетел в штрафную соперника и от лицевой прострелил к ближней штанге, но эту передачу спокойно перехватил Ставер.

Хубулов с левого фланга сделал мягкий кросс в центр штрафной, и Грицаенко спокойно эту передачу перехватил. Практически не доходит сегодня игровой снаряд до Дзюбы.

Даку получил мяч на левом фланге атаки и отдал проникающий пас в штрафную на Чумича. Немного сильной получилась эта передача, и Волков своевременно опередил игрока "Рубина".

Продолжают тольяттинцы использовать различные варианты в атаке. Димоски сейчас с левого фланга навесил к ближней штанге, но хозяева в очередной раз сумели справиться с угрозой.

Всё меньше времени остаётся на спасение у гостей. Тольяттинцы много времени проводят в атаке после перерыва, однако острых моментов у ворот Ставера мы пока не наблюдали.

Координально изменилась игра казанских футболистов после перерыва. Хозяева практически не атакуют и уделяют особое внимание обороне собственных ворот.

Дзюба оказался с мячом в левой части штрафной хозяев и отдал пас в центр на Кузьмина, а тот слишком промедлил с ударом с отличной позиции, и Грицаенко совершил важный перехват.

Даку в очередной раз зацепился за непростой мяч в центральной части поля, и против него грубо нарушил правила Бокоев. Удивительно, что рефери не наказал карточкой защитника гостевой команды.

Безруков получает жёлтую карточку в составе "Рубина". Футболист казанской команды избавился от мяча на своей половине поля, а затем по инерции влетел в ногу Лончару.

МОМЕНТИЩЕ! Савичев грубейшим образом ошибся на своей половине поля и слабо сбросил мяч Волкову. Чумич воспользовался этой оплошностью, по центру умчался к воротам и пробил в голкипера, который выскочил ему навстречу!

ОПАСНО! Продолжают остро атаковать казанцы! Даку из левой части штрафной сделал заброс в центр на Шабанхаджая. Футболист "Рубина" с 13 метров низом пробил в створ, но Волков в падении с этой угрозой справился!

Чумич на левом фланге набрал отличную скорость и прорвался к штрафной гостей, после чего его на газон очевидно уложил Савичев. Бобровский не увидел нарушения в этом эпизоде.

Очередное повреждение получил футболист "Рубина". Иву присел на газон в центральной части поля. Пока неясно, что случилось с игроком казанской команды. Медики снова приступают к работе.

Дзюба выиграл верховое единоборство на чужой половине поля и сделал скидку на Лончара, который левее центра имел возможность прорваться к штрафной соперника, но футболист "Акрона" неудачно обработал мяч.

Огромное количество брака сегодня допускают футболисты тольяттинской команды. Заур Тедеев реагирует на такую игру и готовит очередные перестановки в составе "Акрона".

Абсолютно ничего интересного не происходит на поле во второй половине встречи. Тольяттинцы владеют мячом, однако подобраться к штрафной "Рубина" пока крайне проблематично.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Акрона". Последовал короткий розыгрыш, после которого Данилин навесил в центр вратарской, а там Грицаенко выиграл верховое единоборство у Кузьмина.

Данилин получил мяч на правом фланге, сместился немного в центр и готовился пробить по воротам, но эту попытку в подкате заблокировал Нижегородов. Внимательно в обороне играют казанцы.

Димоски с левого фланга навесил в центр штрафной, а там Дзюба выиграл борьбу и сбросил мяч на Лончара, вот только футболиста "Акрона" в последний момент опередил Тесленко.

Даку зацепился за мяч в центральной части поля, и против него нарушил правила Бокоев. Тактический фол, который позволил игрокам "Акрона" вернуться на свои позиции.

Замена в составе "Акрона". Вместо Данилина на поле появился Жилсон Тавареш. Более известен этот футболист, как Беншимол.

Быстрая атака получилась у тольяттинцев, в ходе которой Хубулов слева ворвался в штрафную соперника и от лицевой пытался прострелить в центр, но эту передачу заблокировал Тесленко.

Хубулов слишком активно пытался перехватить мяч на чужой половине поля и нарушил правила против Кабутова. Бобровский находился рядом с эпизодом и сразу же дал свисток.

Без замен обошлись главные тренеры команд в перерыве. Казанцы в первой половине встречи обеспечили себе шикарное преимущество, которое отыграть гостям будет крайне проблематично.

Активно начинают второй тайм футболисты "Акрона"! Хубулов по центру продвинулся вперёд и отдал перспективную передачу к штрафной соперника, вот только эту попытку перехватил Грицаенко.

Заур Тедеев продолжает вести бурную деятельность у кромки поля. Главный тренер "Акрона" постоянно что-то подсказывает своим подопечным и пытается отправить их ещё большими силами в атаку.

Даку на чужой половине поля выиграл борьбу у Бокоева и по центру пытался продвинуться вперёд, однако сразу два оппонента албанского форварда остановили. Без остроты пока после перерыва.

Хубулов подхватил игровой снаряд на левом фланге атаки и начал движение вперёд, но его руками прихватил Тесленко. Странно, что рефери в этом эпизоде не усмотрел нарушения.

Первый тайм

— Завершён первый тайм! "Рубин" - "Акрон" 2-0.

45' И ещё одна перспективная атака от казанцев! Чумич справа ворвался в штрафную соперника, не стал делиться мячом с партнёрами, а сам пробил в ближний угол. Волков сыграл надёжно и справился с этой угрозой.

45' Данилин получил мяч от Савичева на правом фланге атаки и готовился прорваться к штрафной хозяев, вот только игрок тольяттинской команды забрался в положение вне игры.

45' Три минуты к первому тайму компенсировал Бобровский.

44' Хубулов подхватил мяч на левом фланге и пытался прорваться вперёд, но его остановил Кабутов. Попал мяч в руку игроку "Рубина", поэтому рефери дал свисток.

43' И очередная остановка в первом тайме, вызванная повреждением. На этот раз досталось Чумичу, который в верховой борьбе получил неприятный удар по голове от Эсковаля.

42' ХОРОШО! Даку на левом фланге в шикарном стиле ушёл от Эсковаля, после чего ворвался в штрафную и навесил во вратарскую, откуда Йочич головой пробить по воротам не сумел!

41' Шабанхаджай получил повреждение в предыдущем моменте и самостоятельно пока подняться не может. Медицинская бригада казанской команды в очередной раз появляется на поле.

40' Савичев активно боролся за мяч на чужой половине поля и жёстко врезался в Шабанхаджая. Много нарушений сегодня допускает капитан тольяттинской команды, но Бобровский карточкой его пока не наказывает.

39' Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Казанцы обеспечили себе отличное преимущество и теперь пытаются спокойно доиграть до перерыва.

38' Теперь уже на левом фланге удалось заработать корнер футболистам "Акрона". Димоски навесил к ближнему углу вратарской, а там Тесленко выиграл верховое единоборство у Джурасовича.

37' Угловой на правом фланге заработали тольяттинцы. Данилин навесил в центр к линии вратарской, а там чётко на "втором этаже" сыграл Чумич, головой выбивший мяч от своих ворот.

36' ОПАСНО! Справились казанцы с навесом Димоски и вынесли мяч на Лончара. Футболист "Акрона" с 15 метров пробил по воротам, однако этот выстрел успел заблокировать Иву!

35' Всё в порядке с албанским форвардом "Рубина", и игра продолжается. Тольяттинцы забрали мяч под свой контроль и пытаются подобраться к владениям Ставера. Нужно добавлять гостям.

34' Неприятные новости для тренерского штаба казанской команды. Даку прилёг на газон и нуждается в медицинской помощи. Пока непонятно, в каком эпизоде форвард получил повреждение.

33' Замена в составе "Акрона". Вместо Пауло Витора на поле появился Бокоев.

32' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Рубина". После навеса Йочича игровой снаряд заметался по штрафной тольяттинцев, но удара по воротам от хозяев так и не последовало.

31' Теперь уже Рашид Рахимов недоволен действиями своих подопечных. На правом фланге пытались придумать что-то интересное казанцы, но Йочич выполнил абсолютно неточный пас на партнёра.

30' Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты. Йочич сейчас получил мяч на правом фланге и пытался продвинуться вперёд, вот только обыграть Пауло Витора у него не получилось.

29' Иву по центру пытался прорваться к штрафной гостей, но упал на газон в борьбе с Данилиным. Бобровский сразу же показал, что нарушения в этом эпизоде не было.

28' ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали гости. Данилин навесил в центр штрафной, откуда Джурасович головой без сопротивления пробил немного выше перекладины!

27' По правому флангу выбрались в атаку тольяттинцы. Данилин получил мяч на бровке и пытался отдать передачу в ближнюю часть штрафной, вот только эту попытку перехватил Нижегородов.

26' Данилин потерял игровой снаряд на своей половине поля, после чего Чумич по левому флангу продвинулся вперёд и отдал пас в центр на Шабанхаджая, а тот на эту передачу не среагировал.

25' Продолжают казанцы "разрывать" оборону соперника! Чумич чётко разобрался на левом фланге и выполнил перспективный кросс в центр штрафной, вот только Даку не сумел выиграть борьбу у Пауло Витора.

24' ГОРЯЧО! Кабутов по правому флангу пролетел вперёд и прострелил в центр вратарской, а там Савичев на мгновение опередил Чумича, который готовился пробить по воротам с близкого расстояния!

23' Стоит отметить Даку в моменте со вторым голом. Именно албанец отдал передачу на Чумича, который вырвался на рандеву с голкипером. Шикарный матч от форварда "Рубина".

22' Недоволен Заур Тедеев действиями своих подопечных в стартовой половине первого тайма. Не удивлюсь, если в ближайшее время главный тренер "Акрона" сделает некоторые перестановки в составе.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! ДАКУ! ДУБЛЬ! Чумич справа под углом вырвался к воротам, но переиграть в "ближнем бою" Волкова ему не удалось, однако мяч от вратаря "Акрона" отскочил к Даку, а тот уверенно добавил игровой снаряд под перекладину!

20' Даку завладел мячом в центральной части поля, и против него довольно грубо нарушил правила Савичев. Пришлось Бобровскому провести профилактическую беседу с капитаном "Акрона".

19' Кабутов зацепился за непростую передачу на правом фланге атаки и сделал скидку на Шабанхаджая. Футболист "Рубина" в одно касание навесил в штрафную, но мяч улетел за владения Волкова.

18' Савичев активно пытался перехватить мяч на чужой половине поля и в подкате попал по ногам Безрукову. Рефери зафиксировал нарушение, чем остались крайне недовольны тольяттинцы.

17' Потеряли казанцы мяч на своей половине поля. Пауло Витор снаряд подхватил, по центру продвинулся вперёд и отдал пас в правую часть штрафной, откуда Данилин неудачно прострелил вдоль ворот.

16' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Рубина". Кабутов выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, откуда Грицаенко без сопротивления пробил выше перекладины.

15' Тесленко подхватил мяч на чужой половине поля, после чего правее центра продвинулся вперёд и с дальней дистанции пробил по воротам, однако эту попытку успел заблокировать Лончар.

14' Затяжная позиционная атака получилась у казанцев, в ходе которой Кабутов от правого края штрафной навесил в центр вратарской, а там Эсковаль в последний момент опередил Даку.

13' На классных скоростях проходят первые минуты противостояния в Казани. Хозяева на эмоциях продолжают атаковать и пытаются сразу же увеличить своё преимущество.

12' Пауло Витор оказался с мячом в центральном круге и выполнил абсолютно безадресный заброс на левый фланг атаки. Даже партнёры не поняли, что хотел сделать защитник "Акрона".

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ДАКУ! Кабутов с правого фланга выполнил передачу к одиннадцатиметровой отметке, а там Даку опередил Эсковаля, после чего по центру вырвался к воротам и с близкого расстояния уверенно переиграл Волкова!

11' Перехватили инициативу казанцы! Чумич получил игровой снаряд перед радиусом штрафной гостей и с правой ноги пальнул по воротам, однако мяч полетел значительно выше перекладины.

10' Обслуживает сегодняшнюю встречу Ян Бобровский. Арбитр уже попадал в неприятные ситуации по ходу сезона, поэтому хочется пожелать ему уверенной работы.

9' Классный футбол показывают команды в первые минуты! Кабутов выполнил кросс в правую часть штрафной, откуда головой пробил Йочич, вот только мяч после этого удара прошёл рядом с ближней штангой.

8' Что интересно, но VAR не стал вмешиваться в предыдущий момент. Крайне спорная ситуация, которая, как мне кажется, должна была завершиться одиннадцатиметровым ударом в ворота гостей.

7' СПОРНО! Кабутов получает жёлтую карточку в составе "Рубина". Футболист казанской команды справа влетел в штрафную, и ему по ногам врезал Лончар. Рефери наказал игрока домашней команды за симуляцию!

6' ОПАСНО! Хубулов получил мяч на левом фланге атаки, сместился немного в центр и с 25 метров пробил в дальний верхний угол. Ставер был надёжен и в прыжке парировал эту попытку!

5' Впервые в атаку выбрались футболисты казанской команды. Шабанхаджай после длинного заброса из глубины пытался прорваться по правому флангу, но его своевременно опередил Пауло Витор.

4' Стандарт у левого угла штрафной соперника заработали футболисты "Акрона". Хубулов решил нанести прямой удар по воротам, и игровой снаряд после этого выстрела полетел значительно выше перекладины.

3' Хубулов отдал классный пас пяткой вперёд по правому флангу на Савичева, который перспективно навесил в центр к линии вратарской, а там Тесленко выиграл важное верховое единоборство у Дзюбы.

2' Футболисты "Рубина" вышли на эту встречу в бордовом комплекте формы, тольяттинцы играют в белой форме. Ворота Волкова в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.