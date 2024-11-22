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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Рубин
2:0
Второй тайм: 76'
Акрон
0'
5' Желтая карточка
Кабутов Дмитрий
1:0
10' Гол
Даку Мирлинд
2:0
20' Гол
Даку Мирлинд
63' Желтая карточка
Безруков Руслан

Ход матча

5'
Кабутов Дмитрий
 
10'
Даку Мирлинд
(Кабутов Дмитрий)
1:0
20'
Даку Мирлинд
2:0
34'
 
Бокоев Марат
Пауло Витор
58'
 
Тавареш Жилсон
Данилин Кирилл
63'
Безруков Руслан
 
74'
Ходжа Велдин
Чумич Никола
 
Прогнозы 154
Рубин 83.1% (128)
X 9.7% (15)
Акрон 7.1% (11)
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История личных встреч

Рубин
Акрон

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:1
ПЛ
1:2
К
4:0
ПЛ
3:2
ТМК
2:4
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

3.5
1.75

Среднее время на гол

25
51

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 8 (3) 0.5
Чумич Никола 2 0.13
Ходжа Велдин 2 0.13
Кабутов Дмитрий 1 0.06
Вада Валентин 1 0.06
Рожков Илья 1 0.06
Зотов Александр 1 0.06
Тесленко Егор 1 0.06
Юкич Александар 1 0.06
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лончар Стефан 3 0.19
Бакаев Солтмурад 3 0.19
Хубулов Владимир 3 0.19
Дзюба Артём 2 0.13
Тавареш Жилсон 2 0.13
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.06
Данилин Кирилл 1 0.06
Палиенко Максим 1 0.06
Эсковаль Родриго 1 0.06
Тимошенко Иван 1 0.06
Савичев Константин 1 (1) 0.06
Кузьмин Максим 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тесленко Егор 5 0
Вуячич Игор 4 0
Даку Мирлинд 4 0
Иванов Олег 3 0
Зотов Александр 3 0
Кабутов Дмитрий 3 0
Рожков Илья 3 0
Иву Угочукву 2 0
Ашурматов Рустам 1 0
Грицаенко Алексей 1 0
Ставер Евгений 1 0
Чумич Никола 1 0
Юкич Александар 1 0
Ходжа Велдин 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Рашид Рахимов 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 4 1
Бакаев Солтмурад 3 1
Кузьмин Максим 2 0
Лончар Стефан 2 0
Данилин Кирилл 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Джурасович Алекса 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0

Результаты матчей

Рубин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Акрон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Рубин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Акрон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

8
7
Рубин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Акрон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
4
44%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
3
20%
3
21%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
38%
1
7%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
5
33%
76-90

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
31%
7
35%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
4
25%
4
20%
76-90

Пропущено

23
29
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
22%
1
3%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
5
22%
3
10%
31-45
4
17%
8
28%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
4
17%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - Краснодар 1:1 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Оренбург - Рубин 1:2
Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0
Акрон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спартак Москва - Акрон 4:0 Акрон - Крылья Советов 2:0 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 0:1
Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2

Результаты матчей

Рубин
Акрон

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:4
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Рубин
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
4
4
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
8
7
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 11 4 0 32 - 7 37
2.
Зенит
 Заявка 15 11 3 1 33 - 7 36
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 11 1 3 30 - 18 34
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
5.
Спартак Москва
 Заявка 15 8 4 3 25 - 12 28
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 10 27
7.
Рубин
 2:0 Заявка 16 6 4 6 19 - 22 22
8.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Акрон
 0:2 Заявка 16 4 4 8 19 - 32 16
10.
Пари НН
 Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
12.
Крылья Советов
 Заявка 15 3 3 9 13 - 23 12
13.
Химки
 Заявка 15 2 6 7 16 - 28 12
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 Заявка 15 1 6 8 13 - 29 9
16.
Оренбург
 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
Рубин
 2:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
10.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
11.
Акрон
 0:2 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
14.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 6 1 1 20 - 4 19
2.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 16 - 5 18
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 2:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 0:2 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Рубин Даку Мирлинд 8 (2)
Спартак Москва Угальде Манфред 8 (1)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Прохин Данила 1 5
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Всё меньше времени остаётся на спасение у гостей. Тольяттинцы много времени проводят в атаке после перерыва, однако острых моментов у ворот Ставера мы пока не наблюдали. 
  • 75'
    Продолжают тольяттинцы использовать различные варианты в атаке. Димоски сейчас с левого фланга навесил к ближней штанге, но хозяева в очередной раз сумели справиться с угрозой. 
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Рубина". Вместо Чумича на поле появился Ходжа. 
  • 73'
    Даку получил мяч на левом фланге атаки и отдал проникающий пас в штрафную на Чумича. Немного сильной получилась эта передача, и Волков своевременно опередил игрока "Рубина". 
  • 72'
    Хубулов с левого фланга сделал мягкий кросс в центр штрафной, и Грицаенко спокойно эту передачу перехватил. Практически не доходит сегодня игровой снаряд до Дзюбы. 
  • 71'
    Продолжают искать свои шансы в атаке тольяттинцы. Дзюба сейчас слева влетел в штрафную соперника и от лицевой прострелил к ближней штанге, но эту передачу спокойно перехватил Ставер. 
  • 70'
    Всё в порядке с Иву, и игра продолжается. Рашид Рахимов реагирует на события, которые происходят на поле, поэтому главный тренер "Рубина" готовит первые перестановки в составе своей команды. 
  • Травма, повреждение
    69'
    Очередное повреждение получил футболист "Рубина". Иву присел на газон в центральной части поля. Пока неясно, что случилось с игроком казанской команды. Медики снова приступают к работе. 
  • Судья
    68'
    Чумич на левом фланге набрал отличную скорость и прорвался к штрафной гостей, после чего его на газон очевидно уложил Савичев. Бобровский не увидел нарушения в этом эпизоде. 
  • Опасный момент
    67'
    ОПАСНО! Продолжают остро атаковать казанцы! Даку из левой части штрафной сделал заброс в центр на Шабанхаджая. Футболист "Рубина" с 13 метров низом пробил в створ, но Волков в падении с этой угрозой справился!
  • Опасный момент
    66'
    МОМЕНТИЩЕ! Савичев грубейшим образом ошибся на своей половине поля и слабо сбросил мяч Волкову. Чумич воспользовался этой оплошностью, по центру умчался к воротам и пробил в голкипера, который выскочил ему навстречу!
  • Желтая карточка
    65'
    Безруков получает жёлтую карточку в составе "Рубина". Футболист казанской команды избавился от мяча на своей половине поля, а затем по инерции влетел в ногу Лончару. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Даку в очередной раз зацепился за непростой мяч в центральной части поля, и против него грубо нарушил правила Бокоев. Удивительно, что рефери не наказал карточкой защитника гостевой команды. 
  • 63'
    Дзюба оказался с мячом в левой части штрафной хозяев и отдал пас в центр на Кузьмина, а тот слишком промедлил с ударом с отличной позиции, и Грицаенко совершил важный перехват. 
  • 62'
    Координально изменилась игра казанских футболистов после перерыва. Хозяева практически не атакуют и уделяют особое внимание обороне собственных ворот. 
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    • Фол, нарушение
      61'
      Хубулов слишком активно пытался перехватить мяч на чужой половине поля и нарушил правила против Кабутова. Бобровский находился рядом с эпизодом и сразу же дал свисток. 
    • 60'
      Быстрая атака получилась у тольяттинцев, в ходе которой Хубулов слева ворвался в штрафную соперника и от лицевой пытался прострелить в центр, но эту передачу заблокировал Тесленко. 
    • Замена
      59'
      Замена в составе "Акрона". Вместо Данилина на поле появился Жилсон Тавареш. Более известен этот футболист, как Беншимол. 
    • Фол, нарушение
      58'
      Даку зацепился за мяч в центральной части поля, и против него нарушил правила Бокоев. Тактический фол, который позволил игрокам "Акрона" вернуться на свои позиции. 
    • 57'
      Димоски с левого фланга навесил в центр штрафной, а там Дзюба выиграл борьбу и сбросил мяч на Лончара, вот только футболиста "Акрона" в последний момент опередил Тесленко. 
    • 56'
      Данилин получил мяч на правом фланге, сместился немного в центр и готовился пробить по воротам, но эту попытку в подкате заблокировал Нижегородов. Внимательно в обороне играют казанцы. 
    • Угловой
      55'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Акрона". Последовал короткий розыгрыш, после которого Данилин навесил в центр вратарской, а там Грицаенко выиграл верховое единоборство у Кузьмина. 
    • 54'
      Абсолютно ничего интересного не происходит на поле во второй половине встречи. Тольяттинцы владеют мячом, однако подобраться к штрафной "Рубина" пока крайне проблематично. 
    • 53'
      Огромное количество брака сегодня допускают футболисты тольяттинской команды. Заур Тедеев реагирует на такую игру и готовит очередные перестановки в составе "Акрона". 
    • 52'
      Дзюба выиграл верховое единоборство на чужой половине поля и сделал скидку на Лончара, который левее центра имел возможность прорваться к штрафной соперника, но футболист "Акрона" неудачно обработал мяч. 
    • 51'
      Хубулов подхватил игровой снаряд на левом фланге атаки и начал движение вперёд, но его руками прихватил Тесленко. Странно, что рефери в этом эпизоде не усмотрел нарушения. 
    • 50'
      Даку на чужой половине поля выиграл борьбу у Бокоева и по центру пытался продвинуться вперёд, однако сразу два оппонента албанского форварда остановили. Без остроты пока после перерыва. 
    • 49'
      Заур Тедеев продолжает вести бурную деятельность у кромки поля. Главный тренер "Акрона" постоянно что-то подсказывает своим подопечным и пытается отправить их ещё большими силами в атаку. 
    • 48'
      Активно начинают второй тайм футболисты "Акрона"! Хубулов по центру продвинулся вперёд и отдал перспективную передачу к штрафной соперника, вот только эту попытку перехватил Грицаенко. 
    • 47'
      Без замен обошлись главные тренеры команд в перерыве. Казанцы в первой половине встречи обеспечили себе шикарное преимущество, которое отыграть гостям будет крайне проблематично. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Рубин" - "Акрон" 2-0. 
    • 45'
      И ещё одна перспективная атака от казанцев! Чумич справа ворвался в штрафную соперника, не стал делиться мячом с партнёрами, а сам пробил в ближний угол. Волков сыграл надёжно и справился с этой угрозой. 
    • Офсайд
      45'
      Данилин получил мяч от Савичева на правом фланге атаки и готовился прорваться к штрафной хозяев, вот только игрок тольяттинской команды забрался в положение вне игры. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты к первому тайму компенсировал Бобровский. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Хубулов подхватил мяч на левом фланге и пытался прорваться вперёд, но его остановил Кабутов. Попал мяч в руку игроку "Рубина", поэтому рефери дал свисток. 
    • Травма, повреждение
      43'
      И очередная остановка в первом тайме, вызванная повреждением. На этот раз досталось Чумичу, который в верховой борьбе получил неприятный удар по голове от Эсковаля. 
    • Опасный момент
      42'
      ХОРОШО! Даку на левом фланге в шикарном стиле ушёл от Эсковаля, после чего ворвался в штрафную и навесил во вратарскую, откуда Йочич головой пробить по воротам не сумел!
    • Травма, повреждение
      41'
      Шабанхаджай получил повреждение в предыдущем моменте и самостоятельно пока подняться не может. Медицинская бригада казанской команды в очередной раз появляется на поле. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Савичев активно боролся за мяч на чужой половине поля и жёстко врезался в Шабанхаджая. Много нарушений сегодня допускает капитан тольяттинской команды, но Бобровский карточкой его пока не наказывает. 
    • 39'
      Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Казанцы обеспечили себе отличное преимущество и теперь пытаются спокойно доиграть до перерыва. 
    • Угловой
      38'
      Теперь уже на левом фланге удалось заработать корнер футболистам "Акрона". Димоски навесил к ближнему углу вратарской, а там Тесленко выиграл верховое единоборство у Джурасовича. 
    • Угловой
      37'
      Угловой на правом фланге заработали тольяттинцы. Данилин навесил в центр к линии вратарской, а там чётко на "втором этаже" сыграл Чумич, головой выбивший мяч от своих ворот. 
    • Опасный момент
      36'
      ОПАСНО! Справились казанцы с навесом Димоски и вынесли мяч на Лончара. Футболист "Акрона" с 15 метров пробил по воротам, однако этот выстрел успел заблокировать Иву!
    • 35'
      Всё в порядке с албанским форвардом "Рубина", и игра продолжается. Тольяттинцы забрали мяч под свой контроль и пытаются подобраться к владениям Ставера. Нужно добавлять гостям. 
    • Травма, повреждение
      34'
      Неприятные новости для тренерского штаба казанской команды. Даку прилёг на газон и нуждается в медицинской помощи. Пока непонятно, в каком эпизоде форвард получил повреждение. 
    • Замена
      33'
      Замена в составе "Акрона". Вместо Пауло Витора на поле появился Бокоев. 
    • Угловой
      32'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Рубина". После навеса Йочича игровой снаряд заметался по штрафной тольяттинцев, но удара по воротам от хозяев так и не последовало. 
    • 31'
      Теперь уже Рашид Рахимов недоволен действиями своих подопечных. На правом фланге пытались придумать что-то интересное казанцы, но Йочич выполнил абсолютно неточный пас на партнёра. 
    • 30'
      Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты. Йочич сейчас получил мяч на правом фланге и пытался продвинуться вперёд, вот только обыграть Пауло Витора у него не получилось. 
    • 29'
      Иву по центру пытался прорваться к штрафной гостей, но упал на газон в борьбе с Данилиным. Бобровский сразу же показал, что нарушения в этом эпизоде не было. 
    • Опасный момент
      28'
      ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали гости. Данилин навесил в центр штрафной, откуда Джурасович головой без сопротивления пробил немного выше перекладины!
    • 27'
      По правому флангу выбрались в атаку тольяттинцы. Данилин получил мяч на бровке и пытался отдать передачу в ближнюю часть штрафной, вот только эту попытку перехватил Нижегородов. 
    • 26'
      Данилин потерял игровой снаряд на своей половине поля, после чего Чумич по левому флангу продвинулся вперёд и отдал пас в центр на Шабанхаджая, а тот на эту передачу не среагировал. 
    • 25'
      Продолжают казанцы "разрывать" оборону соперника! Чумич чётко разобрался на левом фланге и выполнил перспективный кросс в центр штрафной, вот только Даку не сумел выиграть борьбу у Пауло Витора. 
    • Опасный момент
      24'
      ГОРЯЧО! Кабутов по правому флангу пролетел вперёд и прострелил в центр вратарской, а там Савичев на мгновение опередил Чумича, который готовился пробить по воротам с близкого расстояния!
    • 23'
      Стоит отметить Даку в моменте со вторым голом. Именно албанец отдал передачу на Чумича, который вырвался на рандеву с голкипером. Шикарный матч от форварда "Рубина". 
    • 22'
      Недоволен Заур Тедеев действиями своих подопечных в стартовой половине первого тайма. Не удивлюсь, если в ближайшее время главный тренер "Акрона" сделает некоторые перестановки в составе. 
    • 2 гола - дубль!
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! ДАКУ! ДУБЛЬ! Чумич справа под углом вырвался к воротам, но переиграть в "ближнем бою" Волкова ему не удалось, однако мяч от вратаря "Акрона" отскочил к Даку, а тот уверенно добавил игровой снаряд под перекладину!
    • Фол, нарушение
      20'
      Даку завладел мячом в центральной части поля, и против него довольно грубо нарушил правила Савичев. Пришлось Бобровскому провести профилактическую беседу с капитаном "Акрона". 
    • 19'
      Кабутов зацепился за непростую передачу на правом фланге атаки и сделал скидку на Шабанхаджая. Футболист "Рубина" в одно касание навесил в штрафную, но мяч улетел за владения Волкова. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Савичев активно пытался перехватить мяч на чужой половине поля и в подкате попал по ногам Безрукову. Рефери зафиксировал нарушение, чем остались крайне недовольны тольяттинцы. 
    • 17'
      Потеряли казанцы мяч на своей половине поля. Пауло Витор снаряд подхватил, по центру продвинулся вперёд и отдал пас в правую часть штрафной, откуда Данилин неудачно прострелил вдоль ворот. 
    • Угловой
      16'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Рубина". Кабутов выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, откуда Грицаенко без сопротивления пробил выше перекладины. 
    • 15'
      Тесленко подхватил мяч на чужой половине поля, после чего правее центра продвинулся вперёд и с дальней дистанции пробил по воротам, однако эту попытку успел заблокировать Лончар. 
    • 14'
      Затяжная позиционная атака получилась у казанцев, в ходе которой Кабутов от правого края штрафной навесил в центр вратарской, а там Эсковаль в последний момент опередил Даку. 
    • 13'
      На классных скоростях проходят первые минуты противостояния в Казани. Хозяева на эмоциях продолжают атаковать и пытаются сразу же увеличить своё преимущество. 
    • 12'
      Пауло Витор оказался с мячом в центральном круге и выполнил абсолютно безадресный заброс на левый фланг атаки. Даже партнёры не поняли, что хотел сделать защитник "Акрона". 
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ДАКУ! Кабутов с правого фланга выполнил передачу к одиннадцатиметровой отметке, а там Даку опередил Эсковаля, после чего по центру вырвался к воротам и с близкого расстояния уверенно переиграл Волкова!
    • 11'
      Перехватили инициативу казанцы! Чумич получил игровой снаряд перед радиусом штрафной гостей и с правой ноги пальнул по воротам, однако мяч полетел значительно выше перекладины. 
    • Судья
      10'
      Обслуживает сегодняшнюю встречу Ян Бобровский. Арбитр уже попадал в неприятные ситуации по ходу сезона, поэтому хочется пожелать ему уверенной работы. 
    • 9'
      Классный футбол показывают команды в первые минуты! Кабутов выполнил кросс в правую часть штрафной, откуда головой пробил Йочич, вот только мяч после этого удара прошёл рядом с ближней штангой. 
    • 8'
      Что интересно, но VAR не стал вмешиваться в предыдущий момент. Крайне спорная ситуация, которая, как мне кажется, должна была завершиться одиннадцатиметровым ударом в ворота гостей. 
    • Желтая карточка
      7'
      СПОРНО! Кабутов получает жёлтую карточку в составе "Рубина". Футболист казанской команды справа влетел в штрафную, и ему по ногам врезал Лончар. Рефери наказал игрока домашней команды за симуляцию!
    • Опасный момент
      6'
      ОПАСНО! Хубулов получил мяч на левом фланге атаки, сместился немного в центр и с 25 метров пробил в дальний верхний угол. Ставер был надёжен и в прыжке парировал эту попытку!
    • 5'
      Впервые в атаку выбрались футболисты казанской команды. Шабанхаджай после длинного заброса из глубины пытался прорваться по правому флангу, но его своевременно опередил Пауло Витор. 
    • 4'
      Стандарт у левого угла штрафной соперника заработали футболисты "Акрона". Хубулов решил нанести прямой удар по воротам, и игровой снаряд после этого выстрела полетел значительно выше перекладины. 
    • 3'
      Хубулов отдал классный пас пяткой вперёд по правому флангу на Савичева, который перспективно навесил в центр к линии вратарской, а там Тесленко выиграл важное верховое единоборство у Дзюбы. 
    • 2'
      Футболисты "Рубина" вышли на эту встречу в бордовом комплекте формы, тольяттинцы играют в белой форме. Ворота Волкова в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • Второй тайм
    • 74'
      Чумич Никола уходит с поля. Ходжа Велдин выходит вместо него
    • 63'
      Безруков Руслан получил желтую карточку от судьи
    • 58'
      Кирилл Данилин уходит с поля. Тавареш Жилсон выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Пауло Витор III уходит с поля. Марат Бокоев выходит вместо него
    • 20'
      Г О О О О Л - Мирлинд Даку бьет в цель!
    • 10'
      Кабутов Дмитрий сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Мирлинд Даку бьет в цель!
    • 5'
      Кабутов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Рубин 2:0 Акрон

    Исход игры
    Рубин
    83.1% (128)
    Ничья
    9.7% (15)
    Акрон
    7.1% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (54)
    Меньше
    53.45% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (58)
    Нет
    50% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    31.8% (49)
    1:0 Рубин
    26% (40)
    2:0 Рубин
    9.1% (14)
    1:1 Ничья
    2.6% (4)
    3:1 Рубин
    1.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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