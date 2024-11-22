Тур: 16. Стадион: Ак Барс Арена.
0'
5' Желтая карточкаКабутов Дмитрий
1:0
10' ГолДаку Мирлинд
2:0
20' ГолДаку Мирлинд
63' Желтая карточкаБезруков Руслан
Ход матча
10'
1:0
20'
2:0
63'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чумич НиколаПолузащитник
- Нападающий
-
10 Даку МирлиндНападающий
- Запасные игроки
-
86 Корец НикитаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
-
87 Мукба ЭнриНападающий
-
11 Тахери КасраНападающий
- Нападающий
-
22 Ходжа ВелдинНападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Димоски БоянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Бокоев МаратЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чибота МависНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
История личных встреч
Рубин
Акрон
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
3.5
1.75
Среднее время на гол
25
51
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|8 (3)
|0.5
|Чумич Никола
|2
|0.13
|Ходжа Велдин
|2
|0.13
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.06
|Вада Валентин
|1
|0.06
|Рожков Илья
|1
|0.06
|Зотов Александр
|1
|0.06
|Тесленко Егор
|1
|0.06
|Юкич Александар
|1
|0.06
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лончар Стефан
|3
|0.19
|Бакаев Солтмурад
|3
|0.19
|Хубулов Владимир
|3
|0.19
|Дзюба Артём
|2
|0.13
|Тавареш Жилсон
|2
|0.13
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.06
|Данилин Кирилл
|1
|0.06
|Палиенко Максим
|1
|0.06
|Эсковаль Родриго
|1
|0.06
|Тимошенко Иван
|1
|0.06
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.06
|Кузьмин Максим
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тесленко Егор
|5
|0
|Вуячич Игор
|4
|0
|Даку Мирлинд
|4
|0
|Иванов Олег
|3
|0
|Зотов Александр
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|Рожков Илья
|3
|0
|Иву Угочукву
|2
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Грицаенко Алексей
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Чумич Никола
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Ходжа Велдин
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
|Рашид Рахимов
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|4
|1
|Бакаев Солтмурад
|3
|1
|Кузьмин Максим
|2
|0
|Лончар Стефан
|2
|0
|Данилин Кирилл
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Эсковаль Родриго
|1
|0
|Джурасович Алекса
|1
|0
|Эсанов Шерзод
|1
|0
|Грибов Сергей
|1
|0
|Пауло Витор III
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Акрон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Рубин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Акрон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
13
Упущенные победы
8
7
Рубин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Акрон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
13
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
4
44%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
3
20%
3
21%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
38%
1
7%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
5
33%
76-90
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
31%
7
35%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
4
25%
4
20%
76-90
Пропущено
23
29
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
22%
1
3%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
5
22%
3
10%
31-45
4
17%
8
28%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
4
17%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - Краснодар 1:1 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Оренбург - Рубин 1:2
Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0
Акрон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спартак Москва - Акрон 4:0 Акрон - Крылья Советов 2:0 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 0:1
Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2
Результаты матчей
Рубин
Акрон
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:4
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Рубин
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
35
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
34
44
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
69
87
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 7
|36
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|30 - 18
|34
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 12
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 10
|27
|7.
|2:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|0:2 Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 32
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 23
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|13 - 29
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|11.
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|0:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|8 (2)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|8 (1)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин 2:0 Акрон
Исход игры
Рубин
83.1% (128)
Ничья
9.7% (15)
Акрон
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
46.55% (54)
Меньше
53.45% (62)
Обе команды забьют
Да
50% (58)
Нет
50% (58)
Популярный счёт
2:1 Рубин
31.8% (49)
1:0 Рубин
26% (40)
2:0 Рубин
9.1% (14)
1:1 Ничья
2.6% (4)
3:1 Рубин
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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