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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Акрон
Прогнозы 77
Рубин 89.6% (69)
X 6.5% (5)
Акрон 3.9% (3)
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История личных встреч

Рубин
Акрон

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:1
ПЛ
1:2
К
4:0
ПЛ
3:2
ТМК
2:4
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

3.5
1.75

Среднее время на гол

25
51

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 6 (3) 0.4
Чумич Никола 2 0.13
Ходжа Велдин 2 0.13
Кабутов Дмитрий 1 0.07
Вада Валентин 1 0.07
Рожков Илья 1 0.07
Зотов Александр 1 0.07
Тесленко Егор 1 0.07
Юкич Александар 1 0.07
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лончар Стефан 3 0.2
Бакаев Солтмурад 3 0.2
Хубулов Владимир 3 0.2
Дзюба Артём 2 0.13
Тавареш Жилсон 2 0.13
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.07
Данилин Кирилл 1 0.07
Палиенко Максим 1 0.07
Эсковаль Родриго 1 0.07
Тимошенко Иван 1 0.07
Савичев Константин 1 (1) 0.07
Кузьмин Максим 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тесленко Егор 5 0
Вуячич Игор 4 0
Даку Мирлинд 4 0
Иванов Олег 3 0
Зотов Александр 3 0
Рожков Илья 3 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Иву Угочукву 2 0
Ашурматов Рустам 1 0
Грицаенко Алексей 1 0
Ставер Евгений 1 0
Чумич Никола 1 0
Юкич Александар 1 0
Ходжа Велдин 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Рашид Рахимов 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 4 1
Бакаев Солтмурад 3 1
Кузьмин Максим 2 0
Лончар Стефан 2 0
Данилин Кирилл 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Джурасович Алекса 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0

Результаты матчей

Рубин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Акрон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Рубин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Акрон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

8
7
Рубин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Акрон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
4
44%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
3
20%
3
21%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
38%
1
7%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
5
33%
76-90

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
1
6%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
31%
7
35%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
4
25%
4
20%
76-90

Пропущено

23
29
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
22%
1
3%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
5
22%
3
10%
31-45
4
17%
8
28%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
4
17%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рубин - Краснодар 1:1 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Оренбург - Рубин 1:2
Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0
Акрон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спартак Москва - Акрон 4:0 Акрон - Крылья Советов 2:0 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 0:1
Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2

Результаты матчей

Рубин
Акрон

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:4
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Рубин
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
4
4
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
8
7
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 11 4 0 32 - 7 37
2.
Зенит
 Заявка 15 11 3 1 33 - 7 36
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 11 1 3 30 - 18 34
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
5.
Спартак Москва
 Заявка 15 8 4 3 25 - 12 28
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 10 27
7.
Рубин
 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
8.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Акрон
 Заявка 15 4 4 7 19 - 30 16
10.
Пари НН
 Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
12.
Крылья Советов
 Заявка 15 3 3 9 13 - 23 12
13.
Химки
 Заявка 15 2 6 7 16 - 28 12
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 Заявка 15 1 6 8 13 - 29 9
16.
Оренбург
 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
10.
Рубин
 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
11.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
14.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 6 1 1 20 - 4 19
2.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 16 - 5 18
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Спартак Москва Угальде Манфред 8 (1)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Зенит Кассьерра Матео 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Прохин Данила 1 5
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 77
    Рубин 89.6% (69)
    X 6.5% (5)
    Акрон 3.9% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Акрон

    Исход игры
    Рубин
    88.5% (69)
    Ничья
    7.7% (6)
    Акрон
    3.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.81% (37)
    Меньше
    42.19% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    60.94% (39)
    Нет
    39.06% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    43.6% (34)
    2:0 Рубин
    16.7% (13)
    1:0 Рубин
    15.4% (12)
    3:1 Рубин
    2.6% (2)
    1:1 Ничья
    2.6% (2)
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