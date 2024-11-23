Тур: 16. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Вратарь
-
77 Агапов ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
-
7 РоналдоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Жбанов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
ЦСКА Москва
Ростов
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
37 матчей
48.6%
24.3%
27.1%
18 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.5%
35.1%
24.4%
15 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
18
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.17
0.68
Среднее время на гол
77
131
Всего голов
59
31
Голов в среднем за матч
1.59
0.84
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
56
107
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусаев Тамерлан
|6
|0.4
|Дивеев Игорь
|5
|0.33
|Обляков Иван
|4 (1)
|0.27
|Келлвен Дуглас
|2
|0.13
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0.13
|Мойзес Роберто
|2
|0.13
|Круговой Данил
|1
|0.07
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.07
|Зделар Саша
|0
|0
|Виллиан Роша
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|5
|0.33
|Роналдо
|4
|0.27
|Осипенко Максим
|3 (3)
|0.2
|Голенков Егор
|2
|0.13
|Комаров Иван
|2
|0.13
|Лангович Андрей
|1
|0.07
|Глебов Данил
|1
|0.07
|Мохебби Мохаммад
|1
|0.07
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Щетинин Кирилл
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обляков Иван
|2
|1
|Виллиан Роша
|2
|1
|Койта Секу
|3
|0
|Круговой Данил
|2
|0
|Зделар Саша
|2
|0
|Мойзес Роберто
|2
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Кисляк Матвей
|2
|0
|Гайич Милан III
|2
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лангович Андрей
|3
|0
|Роналдо
|2
|0
|Голенков Егор
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Вахания Илья
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Чернов Евгений
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Мохебби Мохаммад
|1
|0
|Комаров Иван
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
|Эль-Аскалани Эяд
|1
|0
|Сако Умар
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ростов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
4
ЦСКА Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Ростов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
11
11
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Ростов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
3
50%
6
35%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
33%
1
6%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
3
60%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Забито
23
19
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
9%
3
16%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
3
13%
6
32%
61-75
5
22%
4
21%
76-90
Пропущено
11
27
4 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
4
36%
10
37%
31-45
4
36%
2
7%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
27%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва - Факел 0:0
ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1
Ростов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ростов - Химки 3:1 Спартак Москва - Ростов 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Ахмат 2:3
Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Ростов
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
34
44
34
35
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
44
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
78
69
411
411
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 7
|37
|2.
|0:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 7
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|30 - 18
|34
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 12
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 10
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 33
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 23
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|13 - 29
|9
|16.
|0:0 Заявка
|16
|1
|6
|9
|16 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|3.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|11.
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|8 (2)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|8 (1)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ростов
Исход игры
ЦСКА Москва
73.8% (110)
Ничья
17.4% (26)
Ростов
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (59)
Меньше
47.79% (54)
Обе команды забьют
Да
65.49% (74)
Нет
34.51% (39)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
32.9% (49)
1:0 ЦСКА Москва
16.8% (25)
1:1 Ничья
10.7% (16)
2:0 ЦСКА Москва
7.4% (11)
3:1 ЦСКА Москва
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
3:2 ЦСКА Москва
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!