  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Ростов
Прогнозы 59
ЦСКА Москва 72.9% (43)
X 15.3% (9)
Ростов 11.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Ростов
3.70
4.00
Реклама, bettery.ru
4.90
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ЦСКА Москва
Ростов

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

37 матчей

48.6%
24.3%
27.1%
18 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.5%
35.1%
24.4%
15 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:0
К
2:0
ПЛ
2:0
К
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
КPП
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

38
18

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.17
0.68

Среднее время на гол

77
131

Всего голов

59
31

Голов в среднем за матч

1.59
0.84

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

56
107

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусаев Тамерлан 6 0.4
Дивеев Игорь 5 0.33
Обляков Иван 4 (1) 0.27
Келлвен Дуглас 2 0.13
Файзуллаев Аббосбек 2 0.13
Мойзес Роберто 2 0.13
Круговой Данил 1 0.07
Жемалетдинов Рифат 1 0.07
Зделар Саша 0 0
Виллиан Роша 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 5 0.33
Роналдо 4 0.27
Осипенко Максим 3 (3) 0.2
Голенков Егор 2 0.13
Комаров Иван 2 0.13
Лангович Андрей 1 0.07
Глебов Данил 1 0.07
Мохебби Мохаммад 1 0.07
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обляков Иван 2 1
Виллиан Роша 2 1
Койта Секу 3 0
Круговой Данил 2 0
Зделар Саша 2 0
Мойзес Роберто 2 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Кисляк Матвей 2 0
Гайич Милан III 2 0
Пьянич Миралем 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Николич Марко 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Файзуллаев Аббосбек 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лангович Андрей 3 0
Роналдо 2 0
Голенков Егор 2 0
Глебов Данил 2 0
Вахания Илья 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Чернов Евгений 1 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Кучаев Константин 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Комаров Иван 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0
Сако Умар 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ростов
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
4
ЦСКА Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Ростов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

11
11
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Ростов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
3
50%
6
35%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
33%
1
6%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
3
60%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
9%
3
16%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
3
13%
6
32%
61-75
5
22%
4
21%
76-90

Пропущено

11
27
4 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
4
36%
10
37%
31-45
4
36%
2
7%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
27%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва - Факел 0:0
ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1
Ростов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ростов - Химки 3:1 Спартак Москва - Ростов 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Ахмат 2:3
Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Ростов

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
4
4
3
4
2.5
3
5
2
5
3.5
1
7
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
6
9
4
11
2.5
4
11
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 11 4 0 32 - 7 37
2.
Зенит
 Заявка 15 11 3 1 33 - 7 36
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 11 1 3 30 - 18 34
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
5.
Спартак Москва
 Заявка 15 8 4 3 25 - 12 28
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 10 27
7.
Рубин
 Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
8.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Акрон
 Заявка 15 4 4 7 19 - 30 16
10.
Пари НН
 Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
12.
Крылья Советов
 Заявка 15 3 3 9 13 - 23 12
13.
Химки
 Заявка 15 2 6 7 16 - 28 12
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 Заявка 15 1 6 8 13 - 29 9
16.
Оренбург
 Заявка 15 1 5 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
3.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
10.
Рубин
 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
11.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
13.
Оренбург
 Заявка 8 1 4 3 12 - 14 7
14.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 6 1 1 20 - 4 19
2.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 16 - 5 18
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Спартак Москва Угальде Манфред 8 (1)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Зенит Кассьерра Матео 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Прохин Данила 1 5
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2024, осталось 2 дня 5 часов 29 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 59
    ЦСКА Москва 72.9% (43)
    X 15.3% (9)
    Ростов 11.9% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Ростов
    3.70
    4.00
    Реклама, bettery.ru
    4.90
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Ростов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ростов

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    72.9% (43)
    Ничья
    15.3% (9)
    Ростов
    11.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.51% (20)
    Меньше
    53.49% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    60.47% (26)
    Нет
    39.53% (17)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    30.5% (18)
    1:0 ЦСКА Москва
    18.6% (11)
    1:1 Ничья
    10.2% (6)
    2:0 ЦСКА Москва
    10.2% (6)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ЦСКА Москва
    Ростов
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный