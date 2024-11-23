Футболисты "Оренбурга" в этом матче будут действовать на поле в синих цветах, а игроки "Зенита" предстали перед нами в форме белого цвета.

2'

Ну ничего себе начало от "Зенита"! От Клаудиньо получил мяч на линии штрафной Глушенков. Не стал он бить по воротам, а отдал мяч на правую штангу, где все-таки в офсайде оказался Соболев!