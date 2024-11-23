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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Оренбург
0:0
Первый тайм: 3'
Зенит
0'
Прогнозы 141
Оренбург 6.4% (9)
X 8.5% (12)
Зенит 85.1% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Оренбург
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Сысуев
Николай
81
Сидоров
Максим
III
22
Перес
Матиас
38
Касимов
Артём
II
35
Караташ
Казымджан
18
Коваленко
Александр
8
Башич
Иван
9
Мансилья
Брайан
6
Горбани
Мохаммад
80
Марин
Джимми
10
Сахархизан
Саид
16
Адамов
Денис
28
Алип
Нуралы
25
Эракович
Страхинья
27
Нино
III
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вильмар
24
Педро
дос
Сантос
67
Глушенков
Максим
11
Клаудиньо
17
Мостовой
Андрей
7
Соболев
Александр
Сергеевич
Оренбург
4-2-3-1
Зенит
4-1-4-1

История личных встреч

Оренбург
Зенит

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
8:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.33

Среднее время на гол

75
270

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

3
1.6

Среднее время на гол

30
56

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.18
0.91

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

41
99

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахархизан Саид 6 0.4
Марин Джимми 3 (1) 0.2
Перес Матиас 2 0.13
Гюрлюк Эмирджан 1 0.07
Рыбчинский Дмитрий 1 0.07
Башич Иван 1 0.07
Мансилья Брайан 1 0.07
Горбани Мохаммад 1 0.07
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Сидоров Максим III 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.47
Кассьерра Матео 6 (1) 0.4
Гонду Лусиано 6 0.4
Мостовой Андрей 4 0.27
Педро дос Сантос 3 0.2
Мантуан Густаво 2 (1) 0.13
Вендел Маркус 1 0.07
Артур Виктор Гимараес 1 0.07
Ерохин Александр 1 0.07
Изидор Вильсон 1 0.07
Нино III 1 0.07
Клаудиньо 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Эракович Страхинья 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 5 1
Башич Иван 6 0
Мансилья Брайан 5 0
Перес Матиас 5 0
Малых Андрей 3 0
Горбани Мохаммад 3 0
Сидоров Максим III 3 0
Коваленко Александр 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Сысуев Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Сахархизан Саид 1 0
Куэро Джастин 1 0
Деограсия Давид 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барриос Вильмар 3 0
Клаудиньо 3 0
Вендел Маркус 3 0
Нино III 3 0
Мантуан Густаво 3 0
Эракович Страхинья 1 1
Гонду Лусиано 2 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Глушенков Максим 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Алип Нуралы 1 0

Результаты матчей

Оренбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Зенит
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

11
1
Оренбург
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Зенит
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

0
13
Оренбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Зенит
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

13
20
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
2
10%
1-15
2
15%
4
20%
16-30
1
8%
6
30%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
6
46%
1
5%
61-75
2
15%
4
20%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
50%
76-90

Забито

4
13
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
25%
2
15%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
2
50%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

16
3
4 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
2
67%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

17
33
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
1
6%
4
12%
1-15
3
18%
6
18%
16-30
3
18%
8
24%
31-45
2
12%
6
18%
46-60
6
35%
4
12%
61-75
2
12%
5
15%
76-90

Пропущено

29
7
10 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
1
3%
2
29%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
5
17%
1
14%
46-60
6
21%
2
29%
61-75
8
28%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Динамо Махачкала - Оренбург 2:1 Краснодар - Оренбург 4:0 Оренбург - Рубин 1:2 Оренбург - Химки 2:0
Оренбург - Крылья Советов 2:2 Зенит - Оренбург 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0
Зенит
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Зенит 2:1 Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0 Зенит - Динамо Махачкала 2:1
Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1

Результаты матчей

Оренбург
Зенит

Точный счет

2:2
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
8
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 15 11 4 0 32 - 7 37
2.
Зенит
 0:0 Заявка 16 11 4 1 33 - 7 37
3.
Локомотив Москва
 Заявка 15 11 1 3 30 - 18 34
4.
Динамо Москва
 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
5.
Спартак Москва
 Заявка 15 8 4 3 25 - 12 28
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 8 3 4 24 - 10 27
7.
Рубин
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Ростов
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Акрон
 Заявка 16 4 4 8 19 - 33 16
10.
Пари НН
 Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
12.
Крылья Советов
 Заявка 15 3 3 9 13 - 23 12
13.
Химки
 Заявка 15 2 6 7 16 - 28 12
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 Заявка 15 1 6 8 13 - 29 9
16.
Оренбург
 0:0 Заявка 16 1 6 9 16 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
3.
Зенит
 0:0 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 16 - 5 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 5 10
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
10.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
11.
Оренбург
 0:0 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
12.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
13.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
14.
Химки
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 9 6 2 1 20 - 4 20
2.
Краснодар
 Заявка 8 5 3 0 16 - 5 18
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
11.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
12.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
13.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
14.
Ростов
 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 0:0 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Рубин Даку Мирлинд 8 (2)
Спартак Москва Угальде Манфред 8 (1)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Прохин Данила 1 5
Ахмат Гандри Надер 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Футболисты "Оренбурга" в этом матче будут действовать на поле в синих цветах, а игроки "Зенита" предстали перед нами в форме белого цвета. 
  • Офсайд
    2'
    Ну ничего себе начало от "Зенита"! От Клаудиньо получил мяч на линии штрафной Глушенков. Не стал он бить по воротам, а отдал мяч на правую штангу, где все-таки в офсайде оказался Соболев!
  • Первый тайм начался
    1'
    Наконец, дан старт матча! Стартовый свисток Карасёва знаменовал начало игры. С центра поля сферу разыграли футболисты "Зенита". Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 26.4% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Зенит

Исход игры
Оренбург
6.1% (9)
Ничья
8.8% (13)
Зенит
85.1% (126)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (59)
Меньше
47.79% (54)
Обе команды забьют
Да
46.02% (52)
Нет
53.98% (61)
Популярный счёт
0:2 Зенит
26.4% (39)
1:2 Зенит
20.3% (30)
1:3 Зенит
9.5% (14)
0:3 Зенит
6.1% (9)
0:1 Зенит
5.4% (8)
1:1 Ничья
2.7% (4)
0:4 Зенит
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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Зенит
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