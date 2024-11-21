Тур: 16. Стадион: Газовик.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Оренбург
Зенит
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.33
Среднее время на гол
75
270
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
3
1.6
Среднее время на гол
30
56
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2.18
0.91
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
41
99
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахархизан Саид
|6
|0.4
|Марин Джимми
|3 (1)
|0.2
|Перес Матиас
|2
|0.13
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.07
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.07
|Башич Иван
|1
|0.07
|Мансилья Брайан
|1
|0.07
|Горбани Мохаммад
|1
|0.07
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Коваленко Александр
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
|Сидоров Максим III
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.47
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|0.4
|Гонду Лусиано
|6
|0.4
|Мостовой Андрей
|4
|0.27
|Педро дос Сантос
|3
|0.2
|Мантуан Густаво
|2 (1)
|0.13
|Вендел Маркус
|1
|0.07
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0.07
|Ерохин Александр
|1
|0.07
|Изидор Вильсон
|1
|0.07
|Нино III
|1
|0.07
|Клаудиньо
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|5
|1
|Башич Иван
|6
|0
|Мансилья Брайан
|5
|0
|Перес Матиас
|5
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Горбани Мохаммад
|3
|0
|Сидоров Максим III
|3
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Сысуев Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Москвичёв Богдан
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Сахархизан Саид
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
|Деограсия Давид
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барриос Вильмар
|3
|0
|Клаудиньо
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Нино III
|3
|0
|Мантуан Густаво
|3
|0
|Эракович Страхинья
|1
|1
|Гонду Лусиано
|2
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Зенит
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
11
1
Оренбург
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Зенит
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
0
13
Оренбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Зенит
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
1
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
13
20
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
2
10%
1-15
2
15%
4
20%
16-30
1
8%
6
30%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
6
46%
1
5%
61-75
2
15%
4
20%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
50%
76-90
Забито
4
13
4 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
25%
2
15%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
2
50%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
16
3
4 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
2
67%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
17
33
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
1
6%
4
12%
1-15
3
18%
6
18%
16-30
3
18%
8
24%
31-45
2
12%
6
18%
46-60
6
35%
4
12%
61-75
2
12%
5
15%
76-90
Пропущено
29
7
10 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
1
3%
2
29%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
5
17%
1
14%
46-60
6
21%
2
29%
61-75
8
28%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Динамо Махачкала - Оренбург 2:1 Краснодар - Оренбург 4:0 Оренбург - Рубин 1:2 Оренбург - Химки 2:0
Оренбург - Крылья Советов 2:2 Зенит - Оренбург 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0
Зенит
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Зенит 2:1 Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0 Зенит - Динамо Махачкала 2:1
Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1
Результаты матчей
Оренбург
Зенит
Точный счет
2:2
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
53
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
71
16
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
69
87
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 7
|36
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|30 - 18
|34
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 12
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 10
|27
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 30
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 23
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|13 - 29
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|8 (1)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (2)
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург - Зенит
Исход игры
Оренбург
6.3% (4)
Ничья
9.4% (6)
Зенит
84.4% (54)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (30)
Меньше
33.33% (15)
Обе команды забьют
Да
57.78% (26)
Нет
42.22% (19)
Популярный счёт
1:2 Зенит
21.9% (14)
0:2 Зенит
17.2% (11)
1:3 Зенит
12.5% (8)
0:3 Зенит
7.8% (5)
0:1 Зенит
3.1% (2)
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