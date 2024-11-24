Первый тайм

16' Ломаев оказался с мячом в своей вратарской и решил пойти в дриблинг. Повезло голкиперу самарской команды, что Самородов игровой снаряд у него не перехватил.

15' Олейников избавился от мяча на чужой половине поля, и ему по ногам "влепил" Гандри. Странно, что рефери на этот эпизод никак не отреагировал. Грубо действуют грозненцы.

14' Перехватили гости игровой снаряд на чужой половине поля, после чего Адамов прорвался вперёд по правому флангу и пытался прострелить в центр, но эту попытку заблокировал Печенин.

13' Быстрая атака получилась у грозненцев, в ходе которой Уткин справа вошёл в штрафную соперника, сместился немного в центр и низом пробил в ближний угол. Мяч прошёл мимо цели, да и Ломаев всё контролировал.

12' Садулаев на скорости пролетел вперёд по левому флангу и отдал пас в центр на Уткина, а тот рисковать не стал и принял решение начать позиционную атаку своей команды.

11' Олейников решил отомстить за предыдущий эпизод и у штрафной "Ахмата" грубо наступил на ногу Исмаэлу Силве. Шадыханов пока обходится без карточек. Сложный матч для арбитра.