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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 15'
Ахмат
0'
Прогнозы 134
Крылья Советов 67.9% (91)
X 23.9% (32)
Ахмат 8.2% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Крылья Советов
4-2-3-1
Ахмат
5-4-1

История личных встреч

Крылья Советов
Ахмат

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

32 матча

28.1%
18.8%
53.1%
9 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

12.5%
53.1%
34.4%
4 победы 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.13
0.94

Среднее время на гол

79
95

Всего голов

22
29

Голов в среднем за матч

1.29
1.93

Среднее время на гол

69
46

Всего голов

39
45

Голов в среднем за матч

1.22
1.41

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

73
64

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галдамес Томас 3 0.19
Орозко Франко 3 0.19
Олейников Иван 1 0.06
Костанца Фернандо 1 0.06
Сергеев Иван 1 0.06
Печенин Кирилл 1 0.06
Ороз Алоис 1 0.06
Дмитриев Игорь 1 0.06
Гарре Бенхамин 1 (1) 0.06
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садулаев Лечи 3 0.19
Камилов Владислав 2 0.13
Кардосо Фелиппе 2 0.13
Адамов Арсен 1 0.06
Диале Мауро Луна 1 0.06
Жиров Александр 1 0.06
Уткин Даниил 1 0.06
Ловат Лукас 1 0.06
Талал Амин 1 0.06
Самородов Максим 0 0
Шелия Гиорги 0 0
Богосавац Мирослав 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 3 1
Солдатенков Александр 3 0
Галдамес Томас 3 0
Евгеньев Роман 1 1
Рассказов Николай 2 0
Олейников Иван 2 0
Ежов Роман 2 0
Витюгов Максим 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Дмитриев Игорь 2 0
Бейл Гленн 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Гарре Бенхамин 1 0
Ороз Алоис 1 0
Попов Павел 1 0
Мендес Виктор 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 6 0
Камило Рейжерс 4 0
Камилов Владислав 2 1
Швец Антон 3 0
Ковачев Светослав 3 0
Садулаев Лечи 3 0
Ловат Лукас 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Кардосо Фелиппе 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Исмаэл Силва 1 0
Бериша Бернард 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Сергей Ташуев 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ахмат
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
3
Крылья Советов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ахмат
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

5
5
Крылья Советов
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Ахмат
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

9
6
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
4
36%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
2
17%
4
36%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
5
50%
1
6%
61-75
1
10%
7
41%
76-90

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
7%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
4
29%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
5
36%
1
7%
76-90

Пропущено

22
28
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
2
7%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
5
23%
6
21%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
7
32%
2
7%
61-75
3
14%
11
39%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2 Акрон - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Краснодар 1:2 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6
Оренбург - Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3
Ахмат
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0 Ахмат - Пари НН 0:2 Ростов - Ахмат 2:3
ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5

Результаты матчей

Крылья Советов
Ахмат

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
5
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
7
8
4
11
1.5
4
11
1
14
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 12 3 1 34 - 7 39
2.
Краснодар
 Заявка 16 11 5 0 34 - 9 38
3.
Локомотив Москва
 Заявка 16 11 1 4 32 - 23 34
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
5.
Динамо Москва
 Заявка 15 9 3 3 31 - 17 30
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 8 3 5 25 - 12 27
7.
Рубин
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
9.
Акрон
 Заявка 16 4 4 8 19 - 33 16
10.
Пари НН
 Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 3 6 6 9 - 14 15
12.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 16 3 4 9 13 - 23 13
13.
Химки
 Заявка 16 2 7 7 18 - 30 13
14.
Факел
 Заявка 15 2 6 7 10 - 23 12
15.
Ахмат
 0:0 Заявка 16 1 7 8 13 - 29 10
16.
Оренбург
 Заявка 16 1 5 10 16 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
4.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 1 4 13 - 7 10
9.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
11.
Факел
 Заявка 7 1 5 1 3 - 4 8
12.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 7 1 1 5 5 - 16 4
16.
Ахмат
 0:0 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
10.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
12.
Ахмат
 0:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 12 6
13.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
14.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 12 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Рубин Даку Мирлинд 8 (2)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Прохин Данила 1 5
Ахмат Гандри Надер 6
Локомотив Москва Самошников Илья 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Оренбург Башич Иван 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Ломаев оказался с мячом в своей вратарской и решил пойти в дриблинг. Повезло голкиперу самарской команды, что Самородов игровой снаряд у него не перехватил. 
  • 15'
    Олейников избавился от мяча на чужой половине поля, и ему по ногам "влепил" Гандри. Странно, что рефери на этот эпизод никак не отреагировал. Грубо действуют грозненцы. 
  • 14'
    Перехватили гости игровой снаряд на чужой половине поля, после чего Адамов прорвался вперёд по правому флангу и пытался прострелить в центр, но эту попытку заблокировал Печенин. 
  • 13'
    Быстрая атака получилась у грозненцев, в ходе которой Уткин справа вошёл в штрафную соперника, сместился немного в центр и низом пробил в ближний угол. Мяч прошёл мимо цели, да и Ломаев всё контролировал. 
  • 12'
    Садулаев на скорости пролетел вперёд по левому флангу и отдал пас в центр на Уткина, а тот рисковать не стал и принял решение начать позиционную атаку своей команды. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Олейников решил отомстить за предыдущий эпизод и у штрафной "Ахмата" грубо наступил на ногу Исмаэлу Силве. Шадыханов пока обходится без карточек. Сложный матч для арбитра.
  • Травма, повреждение
    10'
    Олейников готовился получить мяч у штрафной "Ахмата", и в него грубо врезался Жиров. Досталось футболисту самарской команды, и самостоятельно он пока подняться не может. 
  • Угловой
    9'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ахмата". Садулаев навесил к ближней штанге, а там внимательно сыграл Дмитриев, головой выбивший мяч от владений Ломаева. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Огромное количество нарушений в стартовые минуты. Адамов по правому флангу пытался прорваться вперёд, вот только его уложил на газон Дмитриев. Право на перспективный стандарт получают грозненцы. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Гарре оказался с мячом в центре поля, и ему сзади по ногам грубо попал Швец. Пришлось главному арбитру провести профилактическую беседу с футболистом "Ахмата". 
  • 6'
    Исмаэл Силва из глубины забросил мяч к штрафной соперника на Самородова, а тот пытался ловким движением выйти на ударную позицию, вот только обыграть Ороза ему не удалось. 
  • 5'
    Довольно спокойно проходят первые минуты матча в Самаре. Футболисты "Крыльев Советов" забрали игровой снаряд под свой контроль и перекатывают его в центре поля. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Гарре зацепился за мяч на чужой половине поля, и ему сзади по ногам неприятно ударил Швец. Шадыханов зафиксировал нарушение, но карточку игроку "Ахмата" показывать не стал. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Рассказов подхватил мяч на своей половине поля и по правому флангу пытался продвинуться вперёд, но его недозволенным приёмом на газон уложил Тодорович. Рефери всё прекрасно видел и дал свисток. 
  • 2'
    Самарцы вышли на эту встречу в голубых футболках и тёмных трусах, футболисты "Ахмата" играют в белой форме. Ворота Ломаева в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
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    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Ахмат

    Исход игры
    Крылья Советов
    68.1% (94)
    Ничья
    23.9% (33)
    Ахмат
    8% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (81)
    Нет
    27.03% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    31.9% (44)
    1:0 Крылья Советов
    19.6% (27)
    1:1 Ничья
    18.8% (26)
    1:2 Ахмат
    4.3% (6)
    2:0 Крылья Советов
    2.2% (3)
    3:1 Крылья Советов
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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