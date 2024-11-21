Тур: 16. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Крылья Советов
Ахмат
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
32 матча
28.1%
18.8%
53.1%
9 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
12.5%
53.1%
34.4%
4 победы 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.1%
31.3%
40.6%
9 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.13
0.94
Среднее время на гол
79
95
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
1.29
1.93
Среднее время на гол
69
46
Всего голов
39
45
Голов в среднем за матч
1.22
1.41
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
73
64
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галдамес Томас
|3
|0.2
|Орозко Франко
|3
|0.2
|Олейников Иван
|1
|0.07
|Костанца Фернандо
|1
|0.07
|Сергеев Иван
|1
|0.07
|Печенин Кирилл
|1
|0.07
|Ороз Алоис
|1
|0.07
|Дмитриев Игорь
|1
|0.07
|Гарре Бенхамин
|1 (1)
|0.07
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садулаев Лечи
|3
|0.2
|Камилов Владислав
|2
|0.13
|Кардосо Фелиппе
|2
|0.13
|Адамов Арсен
|1
|0.07
|Диале Мауро Луна
|1
|0.07
|Жиров Александр
|1
|0.07
|Уткин Даниил
|1
|0.07
|Ловат Лукас
|1
|0.07
|Талал Амин
|1
|0.07
|Самородов Максим
|0
|0
|Шелия Гиорги
|0
|0
|Богосавац Мирослав
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|3
|1
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Галдамес Томас
|3
|0
|Евгеньев Роман
|1
|1
|Рассказов Николай
|2
|0
|Олейников Иван
|2
|0
|Ежов Роман
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Бабкин Сергей
|2
|0
|Дмитриев Игорь
|2
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Гарре Бенхамин
|1
|0
|Ороз Алоис
|1
|0
|Попов Павел
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|6
|0
|Камило Рейжерс
|4
|0
|Камилов Владислав
|2
|1
|Швец Антон
|3
|0
|Ковачев Светослав
|3
|0
|Садулаев Лечи
|3
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Кардосо Фелиппе
|2
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Исмаэл Силва
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Сергей Ташуев
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ахмат
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
3
Крылья Советов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ахмат
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
5
5
Крылья Советов
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Ахмат
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
9
6
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
3
50%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
4
36%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
2
17%
4
36%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
5
50%
1
6%
61-75
1
10%
7
41%
76-90
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
7%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
4
29%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
5
36%
1
7%
76-90
Пропущено
22
28
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
2
7%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
5
23%
6
21%
31-45
3
14%
2
7%
46-60
7
32%
2
7%
61-75
3
14%
11
39%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2 Акрон - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Краснодар 1:2 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6
Оренбург - Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3
Ахмат
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0 Ахмат - Пари НН 0:2 Ростов - Ахмат 2:3
ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5
Результаты матчей
Крылья Советов
Ахмат
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
78
411
411
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|32 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 7
|36
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|30 - 18
|34
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 17
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 12
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 10
|27
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 30
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|9 - 14
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 23
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|13 - 29
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|16 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 5
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|3 - 4
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 14
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|4
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|8 (1)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (2)
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
|Оренбург
|Башич Иван
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Ахмат
Исход игры
Крылья Советов
71.7% (38)
Ничья
18.9% (10)
Ахмат
9.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.78% (26)
Меньше
42.22% (19)
Обе команды забьют
Да
75.56% (34)
Нет
24.44% (11)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
37.7% (20)
1:0 Крылья Советов
20.8% (11)
1:1 Ничья
15.1% (8)
1:2 Ахмат
5.7% (3)
3:1 Крылья Советов
3.8% (2)
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