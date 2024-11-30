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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Акрон
0:0
Первый тайм: 32'
Оренбург
0'
Прогнозы 124
Акрон 57.3% (71)
X 30.6% (38)
Оренбург 12.1% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Акрон
Ничья
Оренбург
3.65
3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
78
Васютин
Александр
77
Савичев
Константин
26
Эсковаль
Родриго
19
Бокоев
Марат
21
Фернандес
Роберто
II
6
Кузьмин
Максим
5
Джурасович
Алекса
15
Лончар
Стефан
11
Тавареш
Жилсон
24
Дзюба
Артём
14
Хубулов
Владимир
99
Сысуев
Николай
81
Сидоров
Максим
III
22
Перес
Матиас
38
Касимов
Артём
II
31
Зотов
Георгий
8
Башич
Иван
14
Михайлов
Ярослав
9
Мансилья
Брайан
6
Горбани
Мохаммад
80
Марин
Джимми
10
Сахархизан
Саид
Акрон
4-3-3
Оренбург
4-2-3-1

История личных встреч

Акрон
Оренбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
75

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лончар Стефан 3 0.18
Бакаев Солтмурад 3 0.18
Хубулов Владимир 3 0.18
Дзюба Артём 2 0.12
Тавареш Жилсон 2 0.12
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.06
Данилин Кирилл 1 0.06
Палиенко Максим 1 0.06
Эсковаль Родриго 1 0.06
Тимошенко Иван 1 0.06
Савичев Константин 1 (1) 0.06
Кузьмин Максим 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахархизан Саид 6 0.35
Марин Джимми 3 (1) 0.18
Перес Матиас 2 0.12
Гюрлюк Эмирджан 1 0.06
Рыбчинский Дмитрий 1 0.06
Башич Иван 1 0.06
Мансилья Брайан 1 0.06
Горбани Мохаммад 1 0.06
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Сидоров Максим III 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 4 1
Бакаев Солтмурад 3 1
Кузьмин Максим 2 0
Лончар Стефан 2 0
Данилин Кирилл 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Джурасович Алекса 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 5 1
Башич Иван 6 0
Мансилья Брайан 5 0
Перес Матиас 5 0
Коваленко Александр 2 1
Малых Андрей 3 0
Горбани Мохаммад 3 0
Сидоров Максим III 3 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Сысуев Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Сахархизан Саид 1 0
Куэро Джастин 1 0
Деограсия Давид 1 0

Результаты матчей

Акрон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Оренбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Акрон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Оренбург
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

7
9
Акрон
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Оренбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
3
27%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
33%
5
31%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
22%
6
46%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
4
24%
2
14%
61-75
4
24%
4
29%
76-90

Забито

20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
10%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
7
35%
3
18%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
20%
6
35%
61-75
4
20%
2
12%
76-90

Пропущено

32
30
11 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
6%
1
3%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
3
9%
6
20%
31-45
8
25%
5
17%
46-60
4
13%
6
20%
61-75
9
28%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шинник - Акрон 0:1 Рубин - Акрон 3:0 Спартак Москва - Акрон 4:0 Акрон - Крылья Советов 2:0
Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2
Оренбург
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Оренбург - Зенит 0:1 Динамо Махачкала - Оренбург 2:1 Краснодар - Оренбург 4:0 Оренбург - Рубин 1:2
Оренбург - Химки 2:0 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Зенит - Оренбург 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0

Результаты матчей

Акрон
Оренбург

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

4:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Акрон
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
3
1.5
5
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
4
4
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
8
8
1.5
6
10
1
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 12 3 1 34 - 7 39
2.
Краснодар
 Заявка 16 11 5 0 34 - 9 38
3.
Локомотив Москва
 Заявка 16 11 1 4 32 - 23 34
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
5.
Динамо Москва
 Заявка 16 9 4 3 32 - 18 31
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 8 3 5 25 - 12 27
7.
Рубин
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
9.
Акрон
 0:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 33 17
10.
Пари НН
 Заявка 16 4 4 8 15 - 27 16
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 3 7 6 9 - 14 16
12.
Крылья Советов
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
13.
Химки
 Заявка 16 2 7 7 18 - 30 13
14.
Факел
 Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
15.
Ахмат
 Заявка 16 1 6 9 14 - 31 9
16.
Оренбург
 0:0 Заявка 17 1 6 10 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
4.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 1 4 13 - 7 10
9.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
10.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12.
Акрон
 0:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 0:0 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
10.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
12.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
13.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 0:0 Заявка 8 0 2 6 4 - 16 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 12 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Рубин Даку Мирлинд 8 (2)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 7
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Локомотив Москва Самошников Илья 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Башич слева с двадцати шести метров пробил под перекладину. Васютин сместился к штанге и забрал мяч в руки.
  • 33'
    Хубулов сделал пас направо на Дзюбу, у которого передача в центр в штрафную площадь на Тавареша не прошла.
  • 32'
    Хубулов заброс верхом к правой штанге исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
  • 30'
    Фернандес исполнил перевод направо на Тавареша, у которого скидка на Дзюбу не получилась.
  • 29'
    Кузьмин справа навесил на Дзюбу, который головой пробил в правый верхний угол ворот. Сысуев в прыжке забрал мяч в руки.
  • 28'
    "Акрон" выдаёт активный отрезок. Хозяева раз за разом делают забросы к штрафной площади, где Дзюбе с партнёрами не всегда удаётся побороться вверху.
  • 27'
    Тавареш справа из пределов штрафной площади низом в дальний угол пробил неточно.
  • 26'
    Лончар с двадцати шести метров пробил немного левее ворот.
  • Угловой
    24'
    Подача Башича от углового флага опасной не получилась. Мяч выбит в сторону центрального круга.
  • Угловой
    23'
    Бокоев от углового флага навесил на Горбани, чей опаснейший удар головой отразил Васютин.
  • 22'
    Подачу Марина справа к воротам заблокировал Бокоев.
  • 21'
    Кузьмин с двадцати двух метров пробил в левый угол. Сысуев отбил мяч в сторону. Последовал возврат на Кузьмина, удар которого из пределов штрафной площади заблокировал Касимов.
  • 20'
    "Оренбург" стал действовать немного активнее и сместил акцент игры на половину поля хозяев. При этом всё проходит без ударов по воротам.
  • Фол, нарушение
    19'
    Зотов на чужой половине поля сбил Фернандеса.
  • Угловой
    18'
    Гости разыграли угловой удар, но подачи слева к воротам так и не последовало.
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    • Угловой
      17'
      Угловой удар исполнили хозяева. Мяч выбит в сторону центрального круга.
    • 16'
      У Дзюбы по центру прошла скидка на Лончара, но Стефан немного промедлил, а Сидоров сыграл решительно и мяч выбил.
    • 15'
      Дзюба справа сделал пас в штрафную площадь на Лорнчара, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.
    • 14'
      Гости на левом фланге быстро разыграли штрафной удар, но острого продолжения этот "стандарт" не получил.
    • Фол, нарушение
      13'
      Кузьмин на фланге сбил Мансилью.
    • Фол, нарушение
      12'
      Михайлов в центре поля сзади ударил по ногам Тавареша.
    • Угловой
      11'
      Башич с Марином разыграли угловой удар. Прострел Джимми справа в штрафную площадь соперники перехватили.
    • 10'
      К Марина направо в штрафной площади отскочил мяч, но его удар с лёта заблокировал Фернандес.
    • 9'
      У Дзюбы справа у угла штрафной площади не получилась точной скидка на Кузьмина. С игры хозяевам не удаётся доводить свои комбинации до ударов по воротам.
    • 8'
      Перевод Башича направо на Марина перехватил Фернандес, который и начал очередную атаку хозяев.
    • 6'
      Прострел Марина справа к воротам прервал Васютин, а защитники "Акрона" выбили мяч за боковую линию поля.
    • Угловой
      5'
      Подача от углового флага последовала на Бокоева, который головой пробил немн6ого выше ворот.
    • 4'
      Хубулов сделал пас направо на Савичева, который заработал первый угловой удар в матче.
    • 3'
      Немного нервозно команды начали игру. Арбитр уже пару раз предложил игрокам повторить ввод мяча в игру. Длинные забросы вперёд перехватываются соперниками.
    • 2'
      "Акрон" играет в красно-чёрных футболках и чёрных трусах, "Оренбург" - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Солидарность Арене"!
    • До матча
    • Судья: Шафеев Рафаэль Рашидович (Волгоград);
      Помощник судьи: Мухтаров Рустам Ядгарович (Петрозаводск);
      Помощник судьи: Талаев Хамид Исаевич (Грозный);
      Резервный судья: Абросимов Иван Олегович (Санкт-Петербург);
      ВАР: Амелин Алексей Владимирович (Тула);
      АВАР: Мешков Виталий Петрович (Дмитров).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча семнадцатого тура Российской премьер-лиги, в котором сыграют «Акрон» и «Оренбург». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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    Прогнозы 124
    Акрон 57.3% (71)
    X 30.6% (38)
    Оренбург 12.1% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Оренбург
    3.65
    3.75
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон 0:0 Оренбург

    Исход игры
    Акрон
    57% (73)
    Ничья
    30.5% (39)
    Оренбург
    12.5% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.54% (45)
    Меньше
    59.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    68.47% (76)
    Нет
    31.53% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Акрон
    28.1% (36)
    1:1 Ничья
    24.2% (31)
    1:0 Акрон
    21.9% (28)
    1:2 Оренбург
    6.3% (8)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    2:0 Акрон
    1.6% (2)
    0:1 Оренбург
    1.6% (2)
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