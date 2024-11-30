Первый тайм

34' Башич слева с двадцати шести метров пробил под перекладину. Васютин сместился к штанге и забрал мяч в руки.

33' Хубулов сделал пас направо на Дзюбу, у которого передача в центр в штрафную площадь на Тавареша не прошла.

32' Хубулов заброс верхом к правой штанге исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

30' Фернандес исполнил перевод направо на Тавареша, у которого скидка на Дзюбу не получилась.

29' Кузьмин справа навесил на Дзюбу, который головой пробил в правый верхний угол ворот. Сысуев в прыжке забрал мяч в руки.

28' "Акрон" выдаёт активный отрезок. Хозяева раз за разом делают забросы к штрафной площади, где Дзюбе с партнёрами не всегда удаётся побороться вверху.